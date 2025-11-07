ETV Bharat / bharat

'क्या हर महीने 4 लाख काफी नहीं है', सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी से पूछा

याचिका में कहा गया है कि, शमी की पत्नी के पास दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है.

मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : November 7, 2025 at 8:46 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां को फटकार लगाई है. कोर्ट ने क्रिकेटर की पत्नी से पूछा कि, क्या चार लाख की रकम काफी नहीं है. याचिका में दावा किया गया है कि शमी की पत्नी शादी के बाद से बेरोजगार है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी से उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्हें और उनकी नाबालिग बेटी को दिए जाने वाले अंतरिम गुजारा भत्ते को बढ़ाने की मांग की गई है.

यह मामला जस्टिस मनोज मिश्रा और उज्जल भुइयां की बेंच के समक्ष आया. सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि, शमी की पत्नी हसीन जहां ने यह याचिका क्यों दायर की है. अदालत ने पूछा कि, क्या 4 लाख रुपये प्रति माह का भत्ता काफी अच्छा नहीं है.

याचिकाकर्ता हसीन जहां के वकील ने तर्क दिया कि शमी की आय अदालत द्वारा निर्धारित गुजारा भत्ते की राशि से कहीं अधिक है. वकील ने तर्क दिया कि क्रिकेटर शमी एक आलीशान जीवन जी रहे हैं और याचिकाकर्ता और नाबालिग बेटी को उचित गुजारा भत्ता न देकर अदालतों का दुरुपयोग कर रहे हैं. बेंच को बताया गया कि शमी की तरफ से हाई कोर्ट में दायर हलफनामे के मुताबिक, उनका मासिक खर्च 1.08 करोड़ रुपये से अधिक है.

याचिका में दावा किया गया है कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 500 करोड़ रुपये आंकी गई है और उनकी पत्नी शादी के बाद से बेरोजगार है. ऐसे में उनके पास अपनी और अपने बच्चे की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है.

बेंच ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता मध्यस्थता और समझौता करने को तैयार है, तो वह नोटिस जारी कर सकती है. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने शमी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित की. वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता और अधिवक्ता श्रीराम परकट्ट ने बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया.

हसीन जहां की याचिका में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 1 जुलाई और 25 अगस्त को पारित दो आदेशों को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट के आदेश में उन्हें 4 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था.

हाई कोर्ट ने शमी द्वारा देय अंतरिम गुजारा भत्ता उनकी पत्नी के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति माह और उनकी बेटी के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया था, साथ ही क्रिकेटर को आठ मासिक किश्तों में बकाया राशि चुकाने की अनुमति दी थी. याचिका में शमी की जीवनशैली और उनके A-लिस्ट नेशनल क्रिकेटर होने का हवाला दिया गया है, जो उन्हें हाई नेटवर्थ संपत्ति वाला शख्स बनाता है.

