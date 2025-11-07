ETV Bharat / bharat

'क्या हर महीने 4 लाख काफी नहीं है', सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी से पूछा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां को फटकार लगाई है. कोर्ट ने क्रिकेटर की पत्नी से पूछा कि, क्या चार लाख की रकम काफी नहीं है. याचिका में दावा किया गया है कि शमी की पत्नी शादी के बाद से बेरोजगार है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी से उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्हें और उनकी नाबालिग बेटी को दिए जाने वाले अंतरिम गुजारा भत्ते को बढ़ाने की मांग की गई है.

यह मामला जस्टिस मनोज मिश्रा और उज्जल भुइयां की बेंच के समक्ष आया. सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि, शमी की पत्नी हसीन जहां ने यह याचिका क्यों दायर की है. अदालत ने पूछा कि, क्या 4 लाख रुपये प्रति माह का भत्ता काफी अच्छा नहीं है.

याचिकाकर्ता हसीन जहां के वकील ने तर्क दिया कि शमी की आय अदालत द्वारा निर्धारित गुजारा भत्ते की राशि से कहीं अधिक है. वकील ने तर्क दिया कि क्रिकेटर शमी एक आलीशान जीवन जी रहे हैं और याचिकाकर्ता और नाबालिग बेटी को उचित गुजारा भत्ता न देकर अदालतों का दुरुपयोग कर रहे हैं. बेंच को बताया गया कि शमी की तरफ से हाई कोर्ट में दायर हलफनामे के मुताबिक, उनका मासिक खर्च 1.08 करोड़ रुपये से अधिक है.

याचिका में दावा किया गया है कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 500 करोड़ रुपये आंकी गई है और उनकी पत्नी शादी के बाद से बेरोजगार है. ऐसे में उनके पास अपनी और अपने बच्चे की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है.