नूंह में अमन-शांति और तरक्की की दुआओं के साथ सम्पन्न हुआ इस्लामिक जलसा, करीब 7 लाख लोग हुए शामिल

नूंह में तीन दिवसीय इस्लामिक जलसा संपन्न हुआ. आयोजन में हरियाणा और आसपास के कई राज्यों से लाखों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया.

इस्लामिक जलसा संपन्न
Published : October 27, 2025 at 7:44 PM IST

नूंहः जिले के नई तिरवाड़ा गांव में तीन दिवसीय इस्लामिक जलसे का समापन हो गया. मुल्क में अमन-शांति के साथ तरक्की की दुआओं के साथ जलसा संपन्न हो गया. जलसे में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों के तकरीबन 7 लाख लोगों ने भाग लिया. जलसे के समापन के बाद जब लोग अपने घरों को लौटे तो करीब 15 किलोमीटर तक चारों तरफ लंबा जाम लग गया.

एकता की मिसाल बना इस्लामिक जलसा: तीन दिवसीय इस जलसे की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि हिंदू समाज के लोगों की वेज बिरयानी और मोहब्बत की चाय ने खूब सुर्खियां बटोरी. इसके अलावा हिंदू समाज के लोगों ने स्वास्थ्य कैंप भी जलसे में लगाए थे.

'लोगों को नमाज पर ध्यान देना चाहिए': जलसे के दौरान मोबाइल के बढ़ते चलन पर रोक लगाने और बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने पर खास फोकस किया गया. हजरत मौलाना साद साहब ने अपने बयानों में साफ तौर पर कहा कि "बुराइयों को पूरी तरह से त्याग कर अच्छाई के रास्ते पर चलना है. तबलीगी जमातों पर फोकस करना है ताकि इस्लाम धर्म का प्रचार तेजी से हो सके. लोगों को नमाज और जमात पर ध्यान देना चाहिए". तब्लीगी जमात प्रमुख मौलाना हजरत साद ने कहा कि "तेजी से बुराइयां बढ़ रही हैं. लोगों को नमाज पढ़ने की दावत देनी चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़ सकें."

आम लोगों के साथ कई प्रमुख लोग जाम में फंसे रहेः आयोजन के समापन के बाद एक साथ भारी भीड़ सड़कों पर आने के कारण मौलाना हजरत साद साहब, कांग्रेस विधायक आफताब अहमद, कांग्रेस विधायक मामन खान, भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद, भाजपा नेता एजाज खान, पूर्व विधायक रहीशा खान सहित बड़ी संख्या में लोग घंटों जाम में फंसे रहे.

भीड़ के आगे बौनी पड़ गई ट्रैफिक व्यवस्थाः इस बार जलसे में न केवल बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी बल्कि खाने-पीने, बिजली, पार्किंग इत्यादि की बेहतर व्यवस्था दिखाई दी. दूसरी ओर जलसा स्थल के आसपास कोई भी मुख्य मार्ग नहीं होने और अधिकतर लिंक मार्ग होने की वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहे. हजारों वाहन तो खेतों में इधर से उधर निकलने के लिए रास्ता खोजते रहे. भीड़ अधिक होने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था कई घंटे तक पूरी तरह से चरमरा गई.

"नो स्मोकिंग" रहा जलसा स्थल : हरियाणा के नूंह जिले में बीड़ी, गुटखा, सिगरेट इत्यादि पीने और खाने का चलन अधिक है. लेकिन तीन दिवसीय इस्लामिक जलसे में मुख्य पंडाल को "नो स्मोकिंग" जोन घोषित किया गया था. इसके लिए जगह-जगह पर बैनर, होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक किया गया. कुछ वॉलिंटियर मुख्य पंडाल में जाने वाले लोगों की बारीकी से चेकिंग भी करते हुए नजर आए.

'लाखों की भीड़ उमड़ी': कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि "लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी है." आफताब अहमद ने कहा कि "हजरत मौलाना साद साहब ने लोगों को नेक रास्ते पर चलने और तबलीगी जमात को बढ़ावा देने के साथ - साथ अपने बच्चों की तालीम पर फोकस करने का संदेश दिया है." कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि "भीड़ अधिक थी. कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे. आफ़ताब अहमद ने कहा कि "जलसे में हिंदू-मुस्लिम एकता की तस्वीरें भी देखने को मिली."

ये भी पढे़ं- नूंह में 25 अक्टूबर से तीन दिवसीय तब्लीगी जलसे का होगा आयोजन, मौलाना हजरत साद होंगे मुख्य अतिथि

