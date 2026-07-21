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ISIS भर्ती मामला: ED ने बेंगलुरु में आठ जगहों पर छापेमारी की

ISIS भर्ती मामले में एनआईए ने पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे.

ISIS recruitment case ED conducts searches at eight places across Bengaluru
ED का बेंगलुरु जोनल ऑफिस (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 3:30 PM IST

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को ISIS भर्ती मामले में बेंगलुरु में आठ जगहों पर छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि सुबह से तलाशी चल रही है और ED के बेंगलुरु जोनल के अधिकारी ऑपरेशन में संदिग्धों से जुड़ी जगहों की तलाशी ले रहे हैं.

यह कार्रवाई एनआईए की ISIS भर्ती से जुड़ी एफआईआर के आधार पर दर्ज की गई ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) पर आधारित है. यह FIR बेंगलुरु स्थित इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड (Guidance for Mankind) और अन्य लोगों से जुड़ी थी.

NIA की FIR, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17 (आतंकवाद के लिए फंड जुटाना), 18 (आतंकवाद की तैयारी) और 18B (आतंकवाद के लिए लोगों की भर्ती) के उल्लंघन के लिए दर्ज की गई थी.

इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. बाद में NIA ने इरफान नासिर, अहमद अब्दुल कादर, मोहम्मद तौकीर महमूद, जुहाब हमीद शकील मन्ना और मोहम्मद शिहाब को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी.

चार्जशीट से पता चला कि सभी आरोपी, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS/ISIL/Daesh से जुड़े थे, उन्होंने बेंगलुरु के प्रभावी मुस्लिम युवाओं को ISIS में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने की आपराधिक साजिश रची.

अधिकारियों ने कहा, "यह पता चला है कि उन्होंने 'इकरा कैंप' नाम की एक मुस्लिम 'व्यक्तित्व विकास' वर्कशॉप और उससे बने 'कुरान सर्कल' (Quran Circle) नाम के एक साप्ताहिक अध्ययन ग्रुप के जरिये युवाओं को पहचाना, उन्हें कट्टरपंथी बनाया और भर्ती किया; फंड जुटाया और उन्हें भेजा; और ISIS में शामिल होने और सीरिया सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तुर्की के रास्ते सीरिया में नए लोगों की गैर-कानूनी यात्रा में मदद की. चार्जशीट में इन गतिविधियों को 'भारत सरकार के साथ गठबंधन में एक एशियाई ताकत (Asiatic Power), सीरिया के खिलाफ युद्ध छेड़ना' बताया गया है."

यह भी आरोप है कि ग्रुप ने CAA और NRC विरोधी प्रदर्शन के दौरान की भावनाओं का फायदा उठाकर मुसलमानों को गैर-मुसलमानों के खिलाफ भड़काने और सुरक्षित सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये ISIS की विचारधारा फैलाने की कोशिश की.

अधिकारियों ने आगे कहा कि आरोपियों ने ISIS की तरफ से लड़ने के लिए मुस्लिम युवाओं की गैर-कानूनी यात्रा को आसान बनाने के लिए लोगों, ट्रस्टों और अपनी बचत से पैसे जुटाए.

यह भी पढ़ें- बेंगलुरु NIA कोर्ट ने ISIS साजिश मामले में दोषी को 7 साल जेल की सजा सुनाई

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ISIS RECRUITMENT CASE

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