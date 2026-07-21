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ISIS भर्ती मामला: ED ने बेंगलुरु में आठ जगहों पर छापेमारी की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को ISIS भर्ती मामले में बेंगलुरु में आठ जगहों पर छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि सुबह से तलाशी चल रही है और ED के बेंगलुरु जोनल के अधिकारी ऑपरेशन में संदिग्धों से जुड़ी जगहों की तलाशी ले रहे हैं.

यह कार्रवाई एनआईए की ISIS भर्ती से जुड़ी एफआईआर के आधार पर दर्ज की गई ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) पर आधारित है. यह FIR बेंगलुरु स्थित इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड (Guidance for Mankind) और अन्य लोगों से जुड़ी थी.

NIA की FIR, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17 (आतंकवाद के लिए फंड जुटाना), 18 (आतंकवाद की तैयारी) और 18B (आतंकवाद के लिए लोगों की भर्ती) के उल्लंघन के लिए दर्ज की गई थी.

इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. बाद में NIA ने इरफान नासिर, अहमद अब्दुल कादर, मोहम्मद तौकीर महमूद, जुहाब हमीद शकील मन्ना और मोहम्मद शिहाब को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी.

चार्जशीट से पता चला कि सभी आरोपी, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS/ISIL/Daesh से जुड़े थे, उन्होंने बेंगलुरु के प्रभावी मुस्लिम युवाओं को ISIS में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने की आपराधिक साजिश रची.