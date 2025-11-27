ETV Bharat / bharat

पाक जासूसी मामला: नूंह का रिजवान 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर, जालंधर का मिठाई कारोबारी अजय अरोड़ा भी गिरफ्तार

पाक जासूसी मामला ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी और आतंकी फंडिंग में शामिल होने के आरोप में तावडू के खरखड़ी गांव का युवा वकील रिजवान पुलिस की गिरफ्त में है. बुधवार देर रात उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने 8 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया. उस पर हवाला के जरिए करोड़ों रुपये की राशि पाकिस्तान से प्राप्त करने और पंजाब में देशविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप हैं. नूंह का वकील रिजवान 8 दिनों की रिमांड पर (ETV Bharat) हवाला के जरिए फंडिंग कराने वाला गिरफ्तार: इसी केस में पुलिस ने पंजाब के जालंधर के शाहकोट थाना क्षेत्र से मलेशियन पट्टी निवासी अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया है. अजय अरोड़ा मिठाई का कारोबारी बताया जा रहा है, जो हवाला का काम भी करता था और वही पाकिस्तान से आई रकम रिजवान तक पहुंचाता था. नूंह पुलिस ने बुधवार को रिजवान को पकड़ा, जिसके बाद पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त टीम ने जालंधर में दबिश देकर अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया.