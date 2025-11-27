पाक जासूसी मामला: नूंह का रिजवान 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर, जालंधर का मिठाई कारोबारी अजय अरोड़ा भी गिरफ्तार
नूंह के वकील रिजवान को ISI के लिए जासूसी और आतंकी फंडिंग मामले में रिमांड पर लिया गया.
Published : November 27, 2025 at 1:37 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 2:06 PM IST
नूंह: नूंह में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी और आतंकी फंडिंग में शामिल होने के आरोप में तावडू के खरखड़ी गांव का युवा वकील रिजवान पुलिस की गिरफ्त में है. बुधवार देर रात उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने 8 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया. उस पर हवाला के जरिए करोड़ों रुपये की राशि पाकिस्तान से प्राप्त करने और पंजाब में देशविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप हैं.
हवाला के जरिए फंडिंग कराने वाला गिरफ्तार: इसी केस में पुलिस ने पंजाब के जालंधर के शाहकोट थाना क्षेत्र से मलेशियन पट्टी निवासी अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया है. अजय अरोड़ा मिठाई का कारोबारी बताया जा रहा है, जो हवाला का काम भी करता था और वही पाकिस्तान से आई रकम रिजवान तक पहुंचाता था. नूंह पुलिस ने बुधवार को रिजवान को पकड़ा, जिसके बाद पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त टीम ने जालंधर में दबिश देकर अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया.
रिजवान के खाते में करोड़ों की संदिग्ध रकम, लैपटॉप-फोन जब्त: पुलिस सूत्रों के अनुसार रिजवान के पंजाब नेशनल बैंक खाते में पाकिस्तानी हैंडलरों से करोड़ों रुपये हवाला के जरिए भेजे गए थे. इस धन का इस्तेमाल पंजाब में आतंकी नेटवर्क मजबूत करने, देशविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और संदिग्ध तत्वों की फंडिंग में किया जा रहा था. पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया है. शुरुआती जांच में इनमें कई संदिग्ध चैट, दस्तावेज और संपर्क मिले हैं, जिनका संबंध पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है. दोनों ही उपकरण फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं.
रात 2:30 बजे कोर्ट में पेश किए गए आरोपी: दोनों आरोपियों को रात करीब 2:30 बजे सीजेएम छवि गोयल की अदालत में पेश किया गया. इस बारे में सरकारी वकील विजय सहरावत ने बताया कि, "DSP तावडू की ओर से 10 दिन के रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने 8 दिन का रिमांड मंजूर किया. पुलिस ने बताया कि अजय अरोड़ा से लगभग 33–34 लाख रुपये की बरामदगी अभी बाकी है."
मामले से जुड़ी जांच जारी है और पुलिस ने इस संबंध में अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा है. पुलिस ने और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई है.
