ETV Bharat / bharat

पाक जासूसी मामला: नूंह का रिजवान 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर, जालंधर का मिठाई कारोबारी अजय अरोड़ा भी गिरफ्तार

नूंह के वकील रिजवान को ISI के लिए जासूसी और आतंकी फंडिंग मामले में रिमांड पर लिया गया.

Lawyer Rizwan on 8Day Police Remand
पाक जासूसी मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 27, 2025 at 1:37 PM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: नूंह में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी और आतंकी फंडिंग में शामिल होने के आरोप में तावडू के खरखड़ी गांव का युवा वकील रिजवान पुलिस की गिरफ्त में है. बुधवार देर रात उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने 8 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया. उस पर हवाला के जरिए करोड़ों रुपये की राशि पाकिस्तान से प्राप्त करने और पंजाब में देशविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप हैं.

नूंह का वकील रिजवान 8 दिनों की रिमांड पर (ETV Bharat)

हवाला के जरिए फंडिंग कराने वाला गिरफ्तार: इसी केस में पुलिस ने पंजाब के जालंधर के शाहकोट थाना क्षेत्र से मलेशियन पट्टी निवासी अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया है. अजय अरोड़ा मिठाई का कारोबारी बताया जा रहा है, जो हवाला का काम भी करता था और वही पाकिस्तान से आई रकम रिजवान तक पहुंचाता था. नूंह पुलिस ने बुधवार को रिजवान को पकड़ा, जिसके बाद पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त टीम ने जालंधर में दबिश देकर अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया.

हवाला कारोबारी अजय अरोड़ा भी गिरफ्तार (ETV Bharat)

रिजवान के खाते में करोड़ों की संदिग्ध रकम, लैपटॉप-फोन जब्त: पुलिस सूत्रों के अनुसार रिजवान के पंजाब नेशनल बैंक खाते में पाकिस्तानी हैंडलरों से करोड़ों रुपये हवाला के जरिए भेजे गए थे. इस धन का इस्तेमाल पंजाब में आतंकी नेटवर्क मजबूत करने, देशविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और संदिग्ध तत्वों की फंडिंग में किया जा रहा था. पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया है. शुरुआती जांच में इनमें कई संदिग्ध चैट, दस्तावेज और संपर्क मिले हैं, जिनका संबंध पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है. दोनों ही उपकरण फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं.

रात 2:30 बजे कोर्ट में पेश किए गए आरोपी: दोनों आरोपियों को रात करीब 2:30 बजे सीजेएम छवि गोयल की अदालत में पेश किया गया. इस बारे में सरकारी वकील विजय सहरावत ने बताया कि, "DSP तावडू की ओर से 10 दिन के रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने 8 दिन का रिमांड मंजूर किया. पुलिस ने बताया कि अजय अरोड़ा से लगभग 33–34 लाख रुपये की बरामदगी अभी बाकी है."

मामले से जुड़ी जांच जारी है और पुलिस ने इस संबंध में अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा है. पुलिस ने और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई है.

ये भी पढ़ें:करनाल में पुलिस रिमांड पर लूट के पांचों आरोपी, अवैध हथियार बरामद, गहनों और कैश की रिकवरी जारी

Last Updated : November 27, 2025 at 2:06 PM IST

TAGGED:

ISI SPYING CASE
RIZWAN LAWYER ARREST
NUH POLICE HAWALA MONEY RECOVERY
LAWYER RIZWAN ON POLICE REMAND
ISI SPYING CASE RIZWAN ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मैजिकल मशरूम से हो रही जादुई कमाई !, सड़ी-गली लकड़ी पर उगने वाले "गैनोडर्मा" से किसान की चमकी किस्मत

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धूम मचा रही बिहार की सिद्धिता मिश्रा, अपनी अद्भुत कला से जीत रही लोगों का दिल

"10 साल के बच्चों में बढ़ रहा टाइप-2 डायबिटीज"... पीजीआई डॉक्टर की चेतावनी, बोले- "जीवनशैली बिगड़ी तो डायबिटीज पक्की"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.