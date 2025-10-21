ETV Bharat / bharat

पंजाब में ISI हैंडलर एंटी टैंक रॉकेट लांचर के साथ गिरफ्तार, ड्रोन के जरिये पाकिस्तान से मंगवाया था

एसएसपी ग्रामीण मनिंदर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम महकदीप सिंह उर्फ ​​महक और आदित्य उर्फ ​​आधी है. इनके पास से एक आरपीजी-22 नेट्टो एंटी टैंक रॉकेट लांचर, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है. ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर हैं. इन्हें पैसों का लालच देकर फंसाया जाता है.

अमृतसर: अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने आरपीजी-22 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. एसएसपी पुलिस अमृतसर ग्रामीण मनिंदर सिंह के नेतृत्व में स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसी के एक संयुक्त अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई. एसएसपी ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस कार्रवाई की विस्तार से जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार, ये आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ ​​विक्की (निवासी जठोल, थाना घरिंडा) के साथ मिलकर काम कर रहे थे. विक्की, इस समय फिरोजपुर जेल में बंद है. पुलिस को जानकारी मिली थी कि हरप्रीत सिंह ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से ड्रोन के जरिए आरपीजी-22 रॉकेट लॉन्चर मंगवाया है.

महकदीप सिंह और आदित्य द्वारा इसे सप्लाई किया जाना था. इस संबंध में पुलिस ने थाना घरिंडा में भारतीय दंड संहिता की धारा 3, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 113 बीएनएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

प्रेस कांफ्रेंस करते एसएसपी. (ETV Bharat)

विक्की से होगी पूछताछः

पुलिस ने बताया कि इस साजिश का मकसद राज्य के खिलाफ गंभीर आपराधिक गतिविधि को अंजाम देना था. जानकारी के अनुसार, हरप्रीत सिंह उर्फ ​​विक्की के खिलाफ गेट हकीम थाने में पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है.

पुलिस ने बताया कि फिरोजपुर जेल में बंद विक्की को भी पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर अमृतसर लाया जाएगा. उन्होंने बताया कि उससे और गहन पूछताछ की जाएगी और आगे और जानकारी साझा की जाएगी. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है. और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

