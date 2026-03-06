ETV Bharat / bharat

क्या पूर्वोत्तर भारत में कोई 'बरमूडा ट्रायंगल' है? पूर्व IAF ग्रुप कैप्टन पाओ ने अरुणाचल प्रदेश के मौसम के बारे में दिए संकेत

असम के कार्बी आंगलोंग जिले में वायु सेना का Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया. इस पर पूर्व ग्रुप कैप्टन ने बातचीत की.

Sukhoi 30 MKI fighter jet
सुखोई 30 MKI फाइटर जेट (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 6, 2026 at 8:28 PM IST

5 Min Read
प्रणब कुमार दास

तेजपुर (असम): असम के कार्बी आंगलोंग जिले में गुरुवार रात भारतीय वायु सेना (IAF) का एक Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया. हादसे में प्लेन में सवार दो पायलट मारे गए. वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट में पिछले कुछ सालों में हुए सेना एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की तरफ ध्यान गया है.

खराब मौसम की वजह से होने वाले हादसों की इस बार-बार होने की वजह से कुछ एक्सपर्ट्स ने इस इलाके के कुछ हिस्सों, खासकर अरुणाचल प्रदेश को दुनिया का “दूसरा बरमूडा ट्रायंगल” बताया है.

ईटीवी भारत के साथ एक टेलीफोनिक बातचीत में इंडियन एयर फोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन मोहंतो पंगिन पाओ ने इस हादसे पर कहा कि पहाड़ी इलाकों में बार-बार होने वाले क्रैश, मजबूत एविएशन सुरक्षा उपायों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तुरंत जरूरत को दिखाते हैं.

एयर फोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन मोहंतो पंगिन पाओ
एयर फोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन मोहंतो पंगिन पाओ (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय नाम का यह इलाका एक तरह का बरमूडा ट्रायंगल है. पाओ ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, खासकर अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा संख्या में एविएशन एक्सीडेंट होने की वजह से कुछ जानकारों ने इस इलाके की तुलना उत्तरी अटलांटिक इलाके के रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल से की है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया, "पिछले कुछ सालों में इस इलाके में बहुत सारे एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं. इस वजह से, कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दूसरा बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं."

उन्होंने कहा कि इस इलाके को अक्सर दूर मौजूद निर्णय लेने वाले केंद्र से पूरा ध्यान नहीं मिलता. पाओ ने कहा, "चूंकि यह क्षेत्र दिल्ली जैसे प्रमुख निर्णय लेने वाले केंद्रों से बहुत दूर है, इसलिए इनमें से कई मुद्दे 'नजर से ओझल, दिमाग से ओझल' हो जाते हैं."

पाओ ने आगे कहा, “यह बहुत दुखद खबर है कि एक और सुखोई-30 क्रैश हो गया है. हमने जो सुना है, उसके अनुसार हमने दो बहादुर एयर वॉरियर्स - एक पायलट और एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर को खो दिया है."

फाइटर जेट ने 5 मार्च को कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी इलाके में क्रैश होने से पहले एक रूटीन नाइट ट्रेनिंग मिशन पर जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी.

एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, भारत में नॉर्थ-ईस्ट इलाके में उड़ने के हालात सबसे मुश्किल हैं. तेजी से बदलता मौसम, घने जंगल, संकरी घाटियां और खड़ी पहाड़ियां अक्सर पायलटों के लिए नेविगेशन को बहुत मुश्किल बना देती हैं, खासकर नए पायलटों के लिए.

इंडियन एयर फोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन मोहंतो पंगिन पाओ बताते हैं कि बहुत कम समय में, साफ आसमान अचानक घने बादलों और बारिश में बदल सकता है, जिससे ऑपरेशनल रिस्क बढ़ जाता है.

इस इलाके की वजह से ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं जहां एयरक्राफ्ट गहरी घाटियों में जा सकते हैं और मुड़ने के लिए कम जगह होती है, खासकर अचानक मौसम बदलने पर. सुखोई के पुराने पायलट ग्रुप कैप्टन मोहंतो पंगिन पाओ ने एक और चिंता इस इलाके में चल रहे कुछ एयरक्राफ्ट में 'इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर' (ELTs) के न होने या खराब होने को लेकर जताई है.

ये डिवाइस क्रैश के बाद सैटेलाइट के जरिए अपने आप बेंगलुरु में इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर (INMCC) के लोकल यूजर टर्मिनल (LUT) को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं. इससे बचाव दल को मलबा जल्दी ढूंढने में मदद मिलती है.

बिना काम करने वाले 'इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर' (ELTs) के, नॉर्थईस्ट के घने जंगलों और दूर के पहाड़ों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दिन लग सकते हैं. उन्होंने याद किया कि ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, बचाव दल को मलबा ढूंढने में कथित तौर पर तीन दिन लग गए क्योंकि एयरक्राफ्ट में काम करने वाला लोकेटर ट्रांसमीटर नहीं था.

पाओ ने एयरपोर्ट और हेलीपैड पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी की तैयारी की जांच के लिए पूरे नॉर्थईस्ट में एक बड़े एविएशन सेफ्टी ऑडिट की मांग की है. उन्होंने कहा कि ऐसे ऑडिट में यह देखा जाना चाहिए कि क्या सुविधाओं में क्रैश-फायर टेंडर, एम्बुलेंस, ट्रेंड बचाव दल और दूसरे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम काफी हैं.

क्षेत्र में हुईं कई दुर्घटनाएं
इस बीच, पिछले दशक में इस क्षेत्र में लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमानों से जुड़े कई विमान दुर्घटनाएं हुई हैं. 2019 में, जोरहाट से जा रहा इंडियन एयर फोर्स का एंटोनोव An-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ़्ट अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में क्रैश हो गया था, जिसमें सवार सभी 13 लोग मारे गए थे. इससे पहले 2017 में, एक सुखोई Su-30MKI फाइटर जेट एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान तेजपुर के पास क्रैश हो गया था, हालांकि दोनों पायलट सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे थे.

इस इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं और भी ज़्यादा हो गई हैं. 2010 से, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट समेत कम से कम आठ हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, जिनमें लगभग 62 लोगों की जान चली गई.

सबसे बड़ी दुखद घटनाओं में से एक 2011 में सेला दर्रे के पास हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू और चार अन्य लोग मारे गए थे.

फिलहाल, इस घटना ने एक बार फिर पूर्वोत्तर भारत के ऊबड़-खाबड़ और अप्रत्याशित इलाके में मिलिट्री एविएशन के सामने आने वाले ऑपरेशनल खतरों को सामने ला दिया है, एक ऐसा इलाका जिसकी तुलना अब कुछ लोग “एविएशन के बरमूडा ट्रायंगल” से कर रहे हैं.

