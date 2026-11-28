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परिसीमन बिल क्या सरकार का शक्ति परीक्षण है? आखिर सरकार विधेयक को कैसे मैनेज कर रही है

कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लेकर सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने भी बिल का समर्थन कर दिया है. इसके साथ ही राज्यसभा में सरकार के पक्ष में समर्थन दो-तिहाई के जरूरी आंकड़े से काफी ऊपर पहुंच गया है.

परिसीमन बिल (Delimitation Bill) को लेकर शनिवार को भी पूरे दिन सियासत चलती रही. जहां इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी विपक्ष की अलग अलग पार्टियों के साथ दिनभर चर्चा चली. वहीं विपक्ष की कुछ पार्टियां कहीं ना कहीं अब इस बिल के सपोर्ट में आ चुकीं हैं.

परिसीमन बिल क्या सरकार का शक्ति परीक्षण है? रिपोर्ट ईटीवी भारत (ETV Bharat) राज्यसभा का गणित

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार:सूत्रों की माने तो... एनडीए: 152

यूपीपीएल: 2

डीएमके: 8

वाईएसआरसीपी: 4

बीजेडी: 5

बीआएस: 3

कुल समर्थन: 174 राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए लगभग 163 वोटों की जरूरत होती है. 174 वोटों के साथ सरकार के पास जरूरी आंकड़े से 11 वोट अधिक हैं. बीआरएस के तीनों राज्यसभा सांसद बिल के पक्ष में वोट देने की घोषणा कर चुके हैं. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामा राव (KTR) ने कहा कि 50 प्रतिशत सीटों की समान बढ़ोतरी और 2051 तक राज्यों के मौजूदा हिस्से की सुरक्षा का प्रावधान दक्षिण भारतीय राज्यों की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी को सुरक्षित रखता है. इससे तेलंगाना की लोकसभा सीटें मौजूदा 17 से बढ़कर 26 हो जाएंगी. वहीं पार्टी ने महिला आरक्षण का भी समर्थन किया है. यदि बिल का मुख्य प्रस्ताव देखें तो केंद्र सरकार ने संशोधित संविधान संशोधन बिल में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की समान बढ़ोतरी का प्रावधान किया है. लोकसभा की अधिकतम संख्या 850 तक बढ़ाई जाएगी. राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात (1971 जनगणना आधारित) 2051 तक फ्रीज रहेगा.