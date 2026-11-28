परिसीमन बिल क्या सरकार का शक्ति परीक्षण है? आखिर सरकार विधेयक को कैसे मैनेज कर रही है
परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) को संसद में होने वाले एक बड़े शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : November 28, 2026 at 6:13 PM IST
नई दिल्ली: परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लेकर सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने भी बिल का समर्थन कर दिया है. इसके साथ ही राज्यसभा में सरकार के पक्ष में समर्थन दो-तिहाई के जरूरी आंकड़े से काफी ऊपर पहुंच गया है.
परिसीमन बिल (Delimitation Bill) को लेकर शनिवार को भी पूरे दिन सियासत चलती रही. जहां इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी विपक्ष की अलग अलग पार्टियों के साथ दिनभर चर्चा चली. वहीं विपक्ष की कुछ पार्टियां कहीं ना कहीं अब इस बिल के सपोर्ट में आ चुकीं हैं.
राज्यसभा का गणित
वर्तमान आंकड़ों के अनुसार:सूत्रों की माने तो...
- एनडीए: 152
- यूपीपीएल: 2
- डीएमके: 8
- वाईएसआरसीपी: 4
- बीजेडी: 5
- बीआएस: 3
- कुल समर्थन: 174
राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए लगभग 163 वोटों की जरूरत होती है. 174 वोटों के साथ सरकार के पास जरूरी आंकड़े से 11 वोट अधिक हैं. बीआरएस के तीनों राज्यसभा सांसद बिल के पक्ष में वोट देने की घोषणा कर चुके हैं.
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामा राव (KTR) ने कहा कि 50 प्रतिशत सीटों की समान बढ़ोतरी और 2051 तक राज्यों के मौजूदा हिस्से की सुरक्षा का प्रावधान दक्षिण भारतीय राज्यों की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी को सुरक्षित रखता है. इससे तेलंगाना की लोकसभा सीटें मौजूदा 17 से बढ़कर 26 हो जाएंगी. वहीं पार्टी ने महिला आरक्षण का भी समर्थन किया है.
यदि बिल का मुख्य प्रस्ताव देखें तो केंद्र सरकार ने संशोधित संविधान संशोधन बिल में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की समान बढ़ोतरी का प्रावधान किया है. लोकसभा की अधिकतम संख्या 850 तक बढ़ाई जाएगी. राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात (1971 जनगणना आधारित) 2051 तक फ्रीज रहेगा.
यह फॉर्मूला दक्षिणी राज्यों की चिंता को ध्यान में रखकर लाया गया है, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में आगे रहे राज्यों को नुकसान न हो. महिला आरक्षण (33 प्रतिशत) को 2029 के आम चुनावों से पहले लागू करने का लक्ष्य भी रखा गया है. यदि इस पर नजर डालें कि आखिर सरकार बिल कैसे मैनेज कर रही है तो वो कुछ इस तरह है. अप्रैल 2026 में बिल लोकसभा में गिर गया था. अब सरकार ने तीन बड़े बदलाव किए...
- हर राज्य को समान 50 प्रतिशत सीट वृद्धि.
- राज्यों के हिस्से को 2051 तक सुरक्षित रखना.
- महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना.
इन बदलावों के बाद डीएमके, एनसीपी (शरद पवार), वाईएसआरसीपी, बीजेडी और बीआरएस जैसे क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिल रहा है. लोकसभा में भी एनडीए का आंकड़ा 350 के आसपास पहुंचने की संभावना है. हालांकि वहां दो-तिहाई (लगभग 360) तक पहुंचने के लिए उपस्थिति और मतदान का गणित निर्णायक रहेगा.
संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू हो रहा है. लोकसभा में बिल पेश होने और राज्यसभा में 2 दिसंबर से चर्चा की संभावना है. विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक जारी है, लेकिन कई घटक दलों के अलग रुख से गठबंधन में दरार साफ दिख रही है.
सरकार का दावा है कि यह कदम महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और राज्यों के हितों की रक्षा करने दोनों के लिए है. आने वाले दिनों में संसद में इस बिल पर होने वाली बहस और मतदान राजनीतिक रूप से अहम होगी. क्योंकि इस बिल के बहाने एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों खेमे की शक्ति परीक्षण भी एक तरह से हो जाएगा.
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