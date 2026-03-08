ETV Bharat / bharat

हिमाचल में गर्मी का अटैक, समय से पहले गर्मी आने का क्या होगा असर?

हिमाचल में गर्मी का अटैक ( ETV Bharat GFX )

शिमला: मार्च का पहले सप्ताह में ही गर्मी के तेवर देखने को मिले. मैदानों के साथ साथ पहाड़ों में भी लोगों के पसीने छूटते हुए नजर आए. आमतौर पर इस समय पहाड़ों में हल्की ठंडक और सुहावना मौसम रहता है, लेकिन इस बार तापमान मई जून जैसा महसूस किया जा रहा है. मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ी शहरों में भी पारा सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है, जिससे मौसम के मिजाज में असामान्य बदलाव साफ नजर आ रहा है. हिमाचल में इस समय अधिकतम तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है मार्च की शुरुआत में ही तापमान का इस तरह बढ़ना सामान्य नहीं माना जाता है. आकंड़ों को देखें तो ग्लोबल वॉर्मिंग के साफ संकेत मिलते हैं. राज्य के कई शहरों में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा चुका है. पिछले 15 सालों में यह पहली बार है जब मार्च की शुरुआत में ही अप्रैल और मई जैसी तपिश महसूस की जा रही है, जहां अमूमन इस समय पहाड़ों पर हल्की ठंड और बारिश का दौर रहता था, वहीं इस साल मार्च की शुरुआत ही 'अंगारे' बरसने के साथ हुई है. हिमाचल में कम बारिश से बढ़ी चिंता (ETV Bharat GFX) शहरों का तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर चल रहा है. इस असामान्य बढ़ोतरी ने जहां लोगों को समय से पहले गर्मी का एहसास करा दिया है, वहीं कृषि, जल स्रोतों और पर्यावरण को लेकर भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं. यदि मौसम का यही रुख बना रहा तो आने वाले दिनों में गर्मी का असर और ज्यादा देखने को मिल सकता है. ऊना 33.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा यहां तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक था. सामान्य से सबसे अधिक तापमान कल्पा में रिकॉर्ड गया. ये सामान्य से 11.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था. शिमला मनाली में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए आते हैं, लेकिन यहां भी तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. शिमला का तापमान 23.6 डिग्री रहा जो सामान्य से 7.8 डिग्री अधिक है. मनाली का तापमान 24.8 डिग्री रिकार्ड हुआ जो सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. कार्बन उत्सर्जन से बढ़ी हीट ट्रैपिंग सामान्य से अधिक तापमान के चलते गर्मियां समय से पहले ही आ गई है. गर्मी का स्पेल लंबा चलेगा और आने वाले समय में प्रचंड गर्मी पड़ सकती है. विशेषज्ञ गर्मी को किस नजरिए से देखते हैं. इसे लेकर हमने डॉ. पंकज गुप्ता (सीनियर रिसर्च ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय) पर्यावरण विष विज्ञान (Environmental Toxicology) विशेषज्ञ से बातचीत की. उन्होंने इस असामान्य गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बताया है. डॉ. गुप्ता के अनुसार, वैश्विक तापमान में वृद्धि का असर अब पहाड़ों पर 'क्लाइमेट शिफ्ट' के रूप में दिख रहा है. वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन बढ़ने से हीट ट्रैपिंग बढ़ गई है. इससे तापमान बढ़ रहा है. हिमाचल में बढ़ता तापमान चिंता का कारण (ETV Bharat GFX) वेस्टर्न डिस्टरबेंस (WD) की विफलता डॉ गुप्ता के अनुसार 'इस साल फरवरी में कम बारिश होना और पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय न होना सबसे बड़ा कारण है. जब आसमान साफ रहता है और हवा में नमी नहीं होती, तो सौर विकिरण (Solar Radiation) सीधे जमीन को गर्म करता है. यह अचानक तापमान वृद्धि केवल गर्मी नहीं है, बल्कि यह 'एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी' के संतुलन को बिगाड़ रही है. इससे ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और जल स्रोतों पर दबाव बढ़ेगा.' बढ़ रहा हीट स्ट्रोक का रेट ग्लोबल वॉर्मिग की बात की जाए तो इसका असर एकदम से दिखना शुरू नहीं हुआ हालिया सालों के आंकड़े बताते हैं कि धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है. मौसम विभाग शिमला के अनुसार 1984 से 2023 के बीच हिमाचल प्रदेश में कुल 669 हीटवेव दर्ज किए गए. जून से अगस्त को छोड़कर बाकी लगभग सभी महीनों में हीटवेव की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है. सबसे ज्यादा 16 हीटवेव अप्रैल 2004 में दर्ज हुईं, जबकि मार्च 2021 में 14 हीटवेव हुईं. आसान भाषा में कहे तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि हिमाचल में तापमान का पैटर्न अब काफी अनिश्चित होता जा रहा है. समय के साथ हीटवेव की संख्या हर साल लगभग 0.21 और गंभीर हीटवेव लगभग 0.14 की दर से बढ़ रही है.