हिमाचल में गर्मी का अटैक, समय से पहले गर्मी आने का क्या होगा असर?

हिमाचल में मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी पड़ना शुरू हो गई है. विशेषज्ञ इसे ग्लोबल वार्मिंग का कारण मान रहे हैं.

HIMACHAL TEMPERATURE
हिमाचल में गर्मी का अटैक (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 10:33 PM IST

9 Min Read
शिमला: मार्च का पहले सप्ताह में ही गर्मी के तेवर देखने को मिले. मैदानों के साथ साथ पहाड़ों में भी लोगों के पसीने छूटते हुए नजर आए. आमतौर पर इस समय पहाड़ों में हल्की ठंडक और सुहावना मौसम रहता है, लेकिन इस बार तापमान मई जून जैसा महसूस किया जा रहा है. मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ी शहरों में भी पारा सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है, जिससे मौसम के मिजाज में असामान्य बदलाव साफ नजर आ रहा है. हिमाचल में इस समय अधिकतम तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है

मार्च की शुरुआत में ही तापमान का इस तरह बढ़ना सामान्य नहीं माना जाता है. आकंड़ों को देखें तो ग्लोबल वॉर्मिंग के साफ संकेत मिलते हैं. राज्य के कई शहरों में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा चुका है. पिछले 15 सालों में यह पहली बार है जब मार्च की शुरुआत में ही अप्रैल और मई जैसी तपिश महसूस की जा रही है, जहां अमूमन इस समय पहाड़ों पर हल्की ठंड और बारिश का दौर रहता था, वहीं इस साल मार्च की शुरुआत ही 'अंगारे' बरसने के साथ हुई है.

HIMACHAL TEMPERATURE
हिमाचल में कम बारिश से बढ़ी चिंता (ETV Bharat GFX)

शहरों का तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर चल रहा है. इस असामान्य बढ़ोतरी ने जहां लोगों को समय से पहले गर्मी का एहसास करा दिया है, वहीं कृषि, जल स्रोतों और पर्यावरण को लेकर भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं. यदि मौसम का यही रुख बना रहा तो आने वाले दिनों में गर्मी का असर और ज्यादा देखने को मिल सकता है. ऊना 33.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा यहां तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक था. सामान्य से सबसे अधिक तापमान कल्पा में रिकॉर्ड गया. ये सामान्य से 11.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था. शिमला मनाली में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए आते हैं, लेकिन यहां भी तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. शिमला का तापमान 23.6 डिग्री रहा जो सामान्य से 7.8 डिग्री अधिक है. मनाली का तापमान 24.8 डिग्री रिकार्ड हुआ जो सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

कार्बन उत्सर्जन से बढ़ी हीट ट्रैपिंग

सामान्य से अधिक तापमान के चलते गर्मियां समय से पहले ही आ गई है. गर्मी का स्पेल लंबा चलेगा और आने वाले समय में प्रचंड गर्मी पड़ सकती है. विशेषज्ञ गर्मी को किस नजरिए से देखते हैं. इसे लेकर हमने डॉ. पंकज गुप्ता (सीनियर रिसर्च ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय) पर्यावरण विष विज्ञान (Environmental Toxicology) विशेषज्ञ से बातचीत की. उन्होंने इस असामान्य गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बताया है. डॉ. गुप्ता के अनुसार, वैश्विक तापमान में वृद्धि का असर अब पहाड़ों पर 'क्लाइमेट शिफ्ट' के रूप में दिख रहा है. वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन बढ़ने से हीट ट्रैपिंग बढ़ गई है. इससे तापमान बढ़ रहा है.

HIMACHAL TEMPERATURE
हिमाचल में बढ़ता तापमान चिंता का कारण (ETV Bharat GFX)

वेस्टर्न डिस्टरबेंस (WD) की विफलता

डॉ गुप्ता के अनुसार 'इस साल फरवरी में कम बारिश होना और पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय न होना सबसे बड़ा कारण है. जब आसमान साफ रहता है और हवा में नमी नहीं होती, तो सौर विकिरण (Solar Radiation) सीधे जमीन को गर्म करता है. यह अचानक तापमान वृद्धि केवल गर्मी नहीं है, बल्कि यह 'एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी' के संतुलन को बिगाड़ रही है. इससे ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और जल स्रोतों पर दबाव बढ़ेगा.'

बढ़ रहा हीट स्ट्रोक का रेट

ग्लोबल वॉर्मिग की बात की जाए तो इसका असर एकदम से दिखना शुरू नहीं हुआ हालिया सालों के आंकड़े बताते हैं कि धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है. मौसम विभाग शिमला के अनुसार 1984 से 2023 के बीच हिमाचल प्रदेश में कुल 669 हीटवेव दर्ज किए गए. जून से अगस्त को छोड़कर बाकी लगभग सभी महीनों में हीटवेव की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है. सबसे ज्यादा 16 हीटवेव अप्रैल 2004 में दर्ज हुईं, जबकि मार्च 2021 में 14 हीटवेव हुईं. आसान भाषा में कहे तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि हिमाचल में तापमान का पैटर्न अब काफी अनिश्चित होता जा रहा है. समय के साथ हीटवेव की संख्या हर साल लगभग 0.21 और गंभीर हीटवेव लगभग 0.14 की दर से बढ़ रही है.

HIMACHAL TEMPERATURE
कार्बन उत्सर्जन से बढ़ी हीट ट्रैपिंग (ETV Bharat GFX)

सामान्य से कम बारिश

बढ़ता तापमान बारिश का कम होना भी माना जा रहा है. हिमाचल समेत उत्तर भारत में नवंबर, दिसंबर में सामान्य से कम बारिश हुई है. सिर्फ जनवरी के आखिरी सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश-बर्फबारी हुई थी. फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई थी. शिमला मौसम विभाग में मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा कि 'हिमाचल में आमतौर पर सर्दियों के मौसम में 187.1 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है, लेकिन इस बार सिर्फ 103.2 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई. ऊना को छोड़कर लगभग सभी जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई. फरवरी में सामान्य से 85 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई. मार्च में ही मौसम मई जैसा महसूस होने लगा है. कई जगह न्यूनतम तापमान 2 से 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया.'

हालिया सालों के आंकड़े

  • 2021: मार्च में तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था. ऊना में अधिकतम 34.0°C, बिलासपुर 31.5°C, हमीरपुर 31.3°C, कांगड़ा 30.2°C, सुंदरनगर 30.1°C और सोलन 29.0°C रिकॉर्ड हुआ था.
  • 2022: मनाली में मार्च का रिकॉर्ड तापमान 27.5°C दर्ज हुआ था. वहीं, कांगड़ा का तापमान भी बढ़कर 33.0°C तक पहुंच गया था.
  • 2026: इस बार मार्च के पहले हफ्ते में ही तापमान सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज हो रहा है. शिमला में रात का पारा 15.4°C तक पहुंच गया, जबकि आमतौर पर 6 मार्च को दिन का सामान्य अधिकतम तापमान करीब 15°C रहता है.
  • अन्य जगहों पर भी बढ़ोतरी: कल्पा में न्यूनतम तापमान सामान्य से 8.7°C ज्यादा (7.5°C), पालमपुर 7°C ज्यादा (15°C), मनाली 7°C ज्यादा (8.8°C) और सोलन 4.5°C ज्यादा (11.2°C) रिकॉर्ड हुआ. -सभी आंकड़े मौसम विभाग शिमला द्वारा जारी

बढ़ते तापमान का क्या होगा असर

हिमाचल के बढ़ता तापमान एक खतरा है. यहां ऊचाई पर कई ग्लेशियर हैं. इसके साथ ही ठंडे इलाकों में बागवानी इस प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है. कई लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं. हिमाचल प्रदेश विश्विद्यालय में जीव विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. हरिंदर सिंह बन्याल ने कहा कि 'अचानक मार्च के पहले महीने में ही बढ़ी इतनी ज्यादा गर्मी ईकोसिस्टम के चक्र को बाधित कर रही है. वन्यजीवों और कीट पतंगों के प्रजनन चक्र पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जब तापमान अचानक बढ़ता है, तो कई प्रजातियों का माइग्रेशन समय से पहले हो जाता है, जिससे फूड चेन के टूटने का डर रहता है, जो जैव विविधता के लिए अत्यंत चिंताजनक है.'

HIMACHAL TEMPERATURE
गर्मी के मौसम में क्या न करें? (ETV Bharat GFX)

हीट स्ट्रेस से रुक सकती है फसलों की वृद्धि

मार्च के पहले सप्ताह में पड़ने वाली गर्मी को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्विद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रपोफेसर नितेश ने बताया कि 'बढ़ती गर्मी के कारण पौधों की Phenology बदल रही है. अचानक गर्मी से Transpiration की दर बढ़ जाती है, जिससे पौधों में नमी की कमी हो जाती है. मटर, गोभी और टमाटर जैसी नकदी फसलों में 'हीट स्ट्रेस' के कारण वृद्धि रुक सकती है. नमी की कमी से इन फसलों में कीटों (Pest Attack) का हमला बढ़ने का खतरा है.'

वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव

सेब, प्लम, आडू और खुमानी जैसे गुठलीदार फलों में समय से पहले फ्लावरिंग (Pre-mature flowering) हो रही है, यदि पौधों के 'चिलिंग ऑवर' पूरे नहीं हुए, तो फलों की सेटिंग और उनकी अंतिम गुणवत्ता खराब हो जाएगी. बुरांश (Rhododendron) अमूमन मार्च-अप्रैल में पहाड़ियों पर खिलने वाला यह फूल इस बार अत्यधिक गर्मी के कारण समय से पहले ही खिलने लगा है. तीर्थन घाटी जैसे इलाकों में शुरुआती वसंत-गर्मी के कारण ब्लॉसम समय से पहले ही दिखाई देने लगा है. हमटा पास जैसे ऊंचे क्षेत्रों में ब्रह्म कमल और ब्लू पॉपी (Himalayan blue poppy) जैसे दुर्लभ जंगली फूलों के उगने के समय और पैटर्न में भी असामान्यता देखी जा सकती है. मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में गेहूं की फसल पकने की कगार पर है. अचानक तापमान बढ़ने से दाना सूख सकता है और वजन कम हो सकता है, जिससे पैदावार में 20-25% की गिरावट आ सकती है.

शरीर पर क्या होगा असर

बदलते मौसम का असर सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. शिमला के जिला अस्पताल में तैनात डॉ. कपिल के मुताबिक 'पहाड़ों के लोग इतनी गर्मी के अभ्यस्त नहीं होते, इसलिए शरीर में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है. तापमान में 10-14 डिग्री के अचानक उछाल से शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे बुखार, सर्दी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. तेज धूप (UV Radiation) से स्किन बर्न और एलर्जी की समस्या हो सकती है. सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचें, जितना हो सके पानी, नींबू पानी और ओआरएस (ORS) का सेवन करें. हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करें.'

