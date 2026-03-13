ETV Bharat / bharat

विधानसभा में अल्पसंख्यक, मदरसा और जनसंख्या नियंत्रण की गूंज, क्या BJP तैयार कर रही 2027 की चुनावी पिच?

गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में सीएम समेत बीजेपी के मंत्री-विधायक मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों पर आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं

विधानसभा से चुनावी तैयारी (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 13, 2026 at 11:03 AM IST

9 Min Read
किरनकांत शर्मा

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के मौजूदा सत्र में पिछले कुछ दिनों के भीतर कई ऐसे बयान सामने आए हैं, जिनसे राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी उभर कर सामने आए हैं, जिन्हें लेकर यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति अभी से तय कर रही है.

विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पिच तैयार: सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान से लेकर भाजपा विधायक शिव अरोड़ा द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तक कई ऐसी बातें सामने आईं जिनका सीधा संबंध राज्य की राजनीति और आगामी चुनावी समीकरणों से जोड़ा जा रहा है. दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय, मदरसा और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे जोर शोर से उठे.

कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर दिख रही है, जबकि भाजपा के नेता इन सवालों का जवाब भी उसी आक्रामक अंदाज में दे रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन बहसों के जरिए राज्य की राजनीति में एक खास तरह का मैदान तैयार किया जा रहा है जो भविष्य में चुनावी मुद्दों का आधार बन सकता है.

अल्पसंख्यकों और मदरसों को लेकर सीएम ने विधानसभा में कांग्रेस पर हमला किया (ETV Bharat Graphics)

सदन में मुख्यमंत्री धामी का बयान: विधानसभा में जब मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से अल्पसंख्यक समुदाय को केवल राजनीति का साधन समझा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक समाज एक टूलकिट की तरह रहा है, जिसका इस्तेमाल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य किसी भी समुदाय को राजनीति का साधन बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और समाज आगे बढ़े. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसी को टूलकिट नहीं बल्कि अच्छी किताबें देना चाहती है, ताकि नई पीढ़ी बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके.

सीएम धामी ने कांग्रेस पर मोहम्मद दीपक के बहाने निशाना साधा (ETV Bharat Graphics)

हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री का बयान और भी ज्यादा चर्चा में आ गया जब उन्होंने मदरसों और मस्जिदों से जुड़ा मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष यह आरोप लगाता है कि उन्हें मदरसों और मस्जिदों से दिक्कत है. लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि यदि किसी भी संस्थान की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं तो सरकार उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी.

उन्होंने कहा कि यदि पढ़ाई के नाम पर देश विरोधी गतिविधियां चलती हैं या आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, तो सरकार को उससे आपत्ति होगी. मुख्यमंत्री के इस बयान पर सदन में मौजूद भाजपा विधायकों ने मेज थपथपाकर उनका समर्थन किया और माहौल कुछ देर के लिए काफी गरम हो गया.

सीएम धामी ने मदरसों को लेकर बयान दिया (ETV Bharat Graphics)

जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग: इसी बीच रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने भी सदन में एक और बड़ा मुद्दा उठा दिया. उन्होंने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रही है, उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण पर भी सख्त कानून बनाया जाना चाहिए.

सीएम ने कहा कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को चुनावी टूलकिट बनाकर रखा (ETV Bharat Graphics)

शिव अरोड़ा ने कहा कि जिन परिवारों में तीन से अधिक बच्चे हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे परिवारों को सरकारी राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड, मुफ्त इलाज, सरकारी मकान और गैस सिलेंडर जैसी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि हम पांच हमारे पच्चीस जैसी मानसिकता को देवभूमि उत्तराखंड में समाप्त किया जाना चाहिए.

शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर डाली (ETV Bharat Graphics)

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों से आए घुसपैठियों की वजह से राज्य की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. इसका सीधा असर राज्य के बजट और संसाधनों पर पड़ रहा है.

शिव अरोड़ा ने मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने का मुद्दा उठा दिया (ETV Bharat Graphics)

अमित शाह का बयान भी चर्चा में: यह पहला मौका नहीं है जब राज्य की राजनीति में इस तरह के मुद्दे उठे हों. हाल ही में हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सीएम धामी की सराहना की थी.

अमित शाह ने कहा था कि उत्तराखंड सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और राज्य से घुसपैठियों को हटाने का काम किया है. उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री धामी को इस कार्रवाई के लिए बधाई भी दी थी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र और राज्य नेतृत्व के इस तरह के बयान यह संकेत दे रहे हैं कि इन मुद्दों को आने वाले समय में और ज्यादा प्रमुखता मिल सकती है.

काजी ने कहा लोग सरकार के कार्यकलापों से नाराज हैं (ETV Bharat Graphics)

कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा सरकार अभी और मजारें तोड़ेगी, और मदरसे सील होंगे: कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राज्य सरकार के क्रियाकलापों से लोग नाराज हैं. सरकार नमामि गंगे जैसी बड़ी परियोजना के कार्यों को नहीं संभाल पा रही है. चारों तरफ विफलताओं का माहौल है. अभी कम्यूनल लाइन खेलने की शुरुआत है.

काजी निजामुद्दीन ने कहा बीजेपी चुनाव आने तक हिंदू-मुस्लिम मुद्दे उछालेगी (ETV Bharat Graphics)

जिस तरह से बीजेपी की लोकप्रियता ग्राफ गिर रहा है, इनको तो अभी हिंदू-मुसलमान का कार्ड और खेलना पड़ेगा. आगे ये और शिद्दत के साथ हिंदू-मुसलमान करेंगे. अभी ये और मजार तोड़ेंगे. अभी और मदरसे सील करेंगे. बीजेपी के सभी आंकड़े फर्जी हैं. सरकार गलत बयानी कर रही है. सब नाकामियां छिपाने के लिए सरकार कम्यूनल कार्ड खेल रही है. आने वाले दिनों में ये हिंदू-मुसलमान और बढ़ाएंगे.

कांग्रेस की सतर्क प्रतिक्रिया: इन मुद्दों पर फिलहाल कांग्रेस खुलकर प्रतिक्रिया देने से बचती नजर आ रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी उन्हें सदन में हुई पूरी चर्चा की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि जब वह पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तभी इस विषय पर विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या मौजूद हैं, इसलिए इस मुद्दे पर वही बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकते हैं. कांग्रेस की यह सतर्क प्रतिक्रिया भी इस बात की ओर इशारा करती है कि पार्टी फिलहाल इन संवेदनशील मुद्दों पर बहुत सोच समझकर बोलना चाहती है.

राजनीतिक विश्लेषकों की राय: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आने वाले चुनावों के लिए अपनी रणनीति काफी हद तक स्पष्ट कर दी है. वरिष्ठ पत्रकार सुनील दत्त पांडे का कहना है कि-

पिछले कुछ समय से जिस तरह से राज्य में अतिक्रमण, घुसपैठ और मदरसों से जुड़े मुद्दे चर्चा में हैं, उससे यह साफ है कि भाजपा इन विषयों को लेकर अपना राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर रही है. भले ही कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन भाजपा और खासतौर पर मुख्यमंत्री धामी अपने एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं. इन मुद्दों पर राज्य में एक खास तरह का माहौल बन चुका है और भाजपा यह समझती है कि चुनाव में किस तरह के मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं.
-सुनील दत्त पांडे, राजनीतिक विश्लेषक-

वहीं राजनीतिक विश्लेषक मनमोहन भट्ट का मानना है कि-

पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ ऐसे मुद्दों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था, जिनका भाजपा ने राजनीतिक रूप से फायदा उठाया. मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी उस समय काफी चर्चा में रहा था और कांग्रेस को इससे राजनीतिक नुकसान हुआ था.
-मनमोहन भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक-

2027 की राजनीति का संकेत: राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो गई है, कि क्या भाजपा अभी से 2027 के विधानसभा चुनावों की पिच तैयार कर रही है. मदरसा, अतिक्रमण, घुसपैठ और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को जिस तरह से लगातार उठाया जा रहा है, उससे यह संकेत जरूर मिलता है कि पार्टी इन विषयों को भविष्य की राजनीति के केंद्र में रख सकती है. हालांकि चुनाव में अभी समय बाकी है और राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं.

कई बार ऐसा भी होता है कि जो मुद्दे आज प्रमुख दिखाई देते हैं, वे चुनाव आते आते बदल जाते हैं. लेकिन फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा में उठे इन मुद्दों ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की राजनीति में वैचारिक और सामाजिक बहस का दौर तेज हो चुका है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों का राजनीतिक फायदा किस पार्टी को मिलता है और राज्य की जनता किन विषयों को सबसे ज्यादा अहमियत देती है.
