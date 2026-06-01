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'भाजपा छोड़ेंगे ... नई पार्टी बनाएंगे ! अन्नामलाई का आ गया जवाब

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अन्नामलाई तमिलनाडु में मिले इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं. बहुत संभव है कि वे अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि वे राज्य में उन खाली स्थानों को भरने की कोशिश करें, जो डीएमके और एआईएडीएमके के कमजोर होने से खाली हुई है. इस समय डीएमके प्रमुख विपक्षी दल है. एआईएडीएमके में सिर फुटौव्वल की स्थिति है. इस पार्टी के कई नेता ऐसे हैं, जो विजय को समर्थन देने के लिए तैयार हैं.

तमिलनाडु में इस समय बहुत बड़ा राजनीतिक उलट फेर हुआ है. वर्षों से सत्ता की साझेदार रही डीएमके और एआईएडीएमके सत्ता से बाहर हैं. अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके सत्ता में आ चुकी है. विजय ने कहा कि वे लंबे समय तक तमिलनाडु में जनता की सेवा करेंगे. उनकी सफलता एमजीआर से भी अधिक करिश्माई मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी बनाए जाने के दो साल के भीतर ही उन्हें जैसी सफलता मिली, वह आज तक किसी को नहीं मिली है.

जब से उन्हें तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया गया है, उसी समय से वह नाराज चल रहे हैं. जानकार मानते हैं कि अन्नामलाई की कार्यशैली थोड़ी अलग है.

महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने उन खबरों का खंडन नहीं किया, जिसमें कहा जा रहा है कि वह पार्टी छोड़ रहे हैं. राजनीतिक जानकार इसका मतलब यही लगा रहे हैं कि एक से दो दिनों के भीतर अन्नालमलाई भाजपा छोड़ देंगे और उसके बाद वह नई पार्टी बनाएंगे. छह साल पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी. उन्होंने आईपीएस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी.

नई दिल्ली : तमिलनाडु से भाजपा नेता के. अन्नामलाई भाजपा छोड़ सकते हैं. खुद अन्नामलाई से जब यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने एक से दो दिन के बाद इस संबंध में जानकारी देने की बात कही है. पिछले कई दिनों से उनके भाजपा से त्यागपत्र देने की खबरें आ रही हैं. वह मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलेंगे.

आज ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री टी. विजय ने कहा, "मैं आज भी राजनीतिक दृष्टि से यही कहता हूं. मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच है, एक डीएमके और दूसरी टीवीके. इनके बीच किसी और के लिए कोई जगह या भूमिका नहीं है."

ऐसे में बहुत संभव है कि अन्नामलाई तमिलनाडु में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हों. पिछले पांच-छह सालों से तमिलनाडु भाजपा के वे प्रमुख चेहरे रहे हैं. उनकी ऊर्जा, सगंठनात्मक क्षमता और भाषण शैली सबको प्रभावित करती रही है. वे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहते हैं.

उन्होंने 2021 से 2025 तक पार्टी के तमिलनाडु अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और आक्रामक राज्यव्यापी अभियानों और सोशल मीडिया पर मजबूत उपस्थिति के माध्यम से राज्य में पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बन गए. 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान खुद पीएम मोदी ने अन्नामलाई की तारीफ की थी.

क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति देश के दूसरे हिस्सों से थोड़ी अलग है, लिहाजा अन्नामलाई ने तमिल पहचान को आधार बनाकर भाजपा का दायरा बढ़ाने की कोशिश की. वे हिंदुत्व का पक्ष तो रखते हैं, लेकिन उसको लेकर उनमें वो उग्रता नहीं दिखती है, जैसा कि भाजपा के दूसरे नेताओं में देखी जाती है.

बहुत सारे जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर विजय को नहीं हटाया गया होता, तो आज भाजपा तमिलनाडु में अच्छी स्थिति में होती. अन्नामलाई नहीं चाहते थे कि भाजपा एआईएडीएमके से समझौता करे. शुरुआत में उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में उन्होंने इस स्वीकार कर लिया. लेकिन तभी से वह पार्टी में रहते हुए भी कटे-कटे से रहने लगे. इस चुनाव में भाजपा को 2.97 फीसदी वोट हासिल हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को करीब-करीब 11 फीसदी वोट हासिल हुआ था. उस चुनाव में अन्नामलाई भाजपा के सबसे अधिक लोकप्रिय फेस के रूप में उभरे थे. इस बार के विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी.

अन्नामलाई को कोयंबटूर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं बनाया गया, जिस सीट से चुनाव लड़ने में उन्होंने कथित तौर पर रुचि व्यक्त की थी. कक्षा नौ के छात्रों के लिए तीन-भाषा नीति के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के केंद्र के फैसले की उनकी आलोचना ने पार्टी नेतृत्व के कुछ वर्गों के साथ संभावित मतभेदों की चर्चा को भी जन्म दिया.

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