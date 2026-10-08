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'क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?' स्टारलिंक लाइसेंस में देरी पर भड़के एलन मस्क

एलन मस्क. (File) ( getty image )

नई दिल्ली: अमेरिकी उद्यमी और SpaceX के मालिक एलन मस्क ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तीखा पोस्ट किया. मस्क ने सीधे सवाल किया-"क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?" मस्क ने सवाल उठाया, "स्टारलिंक को 165 से अधिक देशों में लाइसेंस मिला हुआ है और इसने भारत सरकार के हर एक कानून और आवश्यकता का पालन करने में पांच साल बिताए हैं, तो फिर अभी तक लाइसेंस क्यों नहीं मिला?"

इससे पहले दिन में, सरकार ने मस्क के उन आरोपों पर कड़ा प्रहार किया था जिसमें उन्होंने स्टारलिंक की सैटकॉम सेवाओं को रोके जाने की बात कही थी. सरकार ने साफ कर दिया कि देश में किसी भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंसधारक के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करके दिखाना सबसे अनिवार्य और पहली शर्त है. सरकार के इस खंडन के कुछ ही घंटों के भीतर, मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि "क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?"