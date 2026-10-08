'क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?' स्टारलिंक लाइसेंस में देरी पर भड़के एलन मस्क
इससे पहले दिन में, सरकार ने मस्क के उन आरोपों का खंडन किया था जिसमें उन्होंने स्टारलिंक को रोके जाने की बात कही थी.
Published : October 8, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिकी उद्यमी और SpaceX के मालिक एलन मस्क ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तीखा पोस्ट किया. मस्क ने सीधे सवाल किया-"क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?" मस्क ने सवाल उठाया, "स्टारलिंक को 165 से अधिक देशों में लाइसेंस मिला हुआ है और इसने भारत सरकार के हर एक कानून और आवश्यकता का पालन करने में पांच साल बिताए हैं, तो फिर अभी तक लाइसेंस क्यों नहीं मिला?"
इससे पहले दिन में, सरकार ने मस्क के उन आरोपों पर कड़ा प्रहार किया था जिसमें उन्होंने स्टारलिंक की सैटकॉम सेवाओं को रोके जाने की बात कही थी. सरकार ने साफ कर दिया कि देश में किसी भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंसधारक के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करके दिखाना सबसे अनिवार्य और पहली शर्त है. सरकार के इस खंडन के कुछ ही घंटों के भीतर, मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि "क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?"
क्या है पूरा मामला?
Starlink भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए कई साल से कोशिश कर रहा है. कंपनी को जून 2025 में जीएमपीसीएस लाइसेंस और जुलाई 2025 में IN-SPACe से अनुमति मिल चुकी है. कंपनी ने भारत में ग्राउंड स्टेशन और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है. लेकिन अभी भी सुरक्षा जांच (सिक्योरिटी असेसमेंट), विदेशी निवेश की मंजूरी और स्पेक्ट्रम आवंटन बाकी है.
स्पेसएक्स (SpaceX) में स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रायर ने बुधवार को कहा कि कंपनी ने विशेष रूप से भारतीय नियामक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए बुनियादी ढांचे में निवेश किया है. लॉरेन ड्रायर ने बताया कि स्टारलिंक ने भारत में सैकड़ों एंटेना के साथ 20 गेटवे साइट्स (केंद्र) बनाई हैं. इसके साथ ही ऐसे नियंत्रण तंत्र स्थापित किए हैं जिससे भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा देश के भीतर ही सुरक्षित रहे.
क्यों बढ़ रहा है विवाद?
सरकार ने तीन कंपनियों-मस्क की स्टारलिंक (Starlink), रिलायंस जियो के सैटेलाइट उद्यम जियो सैटकॉम (Jio Satcom) और भारती के समर्थन वाली यूूूटेलसैट वनवेब (Eutelsat OneWeb) को लाइसेंस दिया है. लेकिन आवश्यक सुरक्षा समीक्षा और स्पेक्ट्रम से जुड़ी मंजूरियां पूरी होने तक कोई भी कंपनी व्यावसायिक सेवाएं शुरू नहीं कर सकती है.
दूरसंचार मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सुरक्षा मूल्यांकन वर्तमान में तीनों लाइसेंसधारकों के संबंध में चल रहा है." संचार राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने कहा कि यह मामला गृह मंत्रालय (MHA) के पास लंबित है और यह किसी एक विशिष्ट कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है.
इंडिया मोबाइल कांग्रेस (India Mobile Congress) के इतर पत्रकारों से बात करते हुए पेम्मासानी ने कहा, "दूरसंचार विभाग ने सभी सैटकॉम कंपनियों को लाइसेंस के साथ-साथ अंतरिम स्पेक्ट्रम भी जारी कर दिया है. अब यह मामला सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास लंबित है. जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलेगी, उन्हें मंजूरी मिल जाएगी. इसका किसी एक कंपनी विशेष से कोई लेना-देना नहीं है."
मंत्री की यह टिप्पणी मस्क द्वारा एक्स (X) पर लगाए गए उन आरोपों के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय बाजार पर "एकाधिकार की पकड़" बनाए रखने और उसे बचाने के लिए "कुछ कुलीन वर्ग के लोग/उद्योगपति" स्टारलिंक का रास्ता रोक रहे हैं. हालांकि, मस्क ने अपनी पोस्ट में किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया था.
मस्क ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि मणिपुर में उग्रवादियों द्वारा स्टारलिंक सेवाओं का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर इसकी सैटेलाइट बीम (सिग्नल) बंद थीं, इसलिए वहां किसी भी उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता था. मस्क ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "भारत में स्टारलिंक उन लोगों के लिए हाई-स्पीड और किफायती इंटरनेट कनेक्टिविटी सक्षम करेगा जो मौजूदा कीमतों का खर्च नहीं उठा सकते या जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है!"
अंबानी और मित्तल का क्या कहना है?
भारत के दूरसंचार बाजार पर इस समय रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का दबदबा है, जबकि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एक नया और बड़ा संभावित क्षेत्र बनकर उभर रहा है जो दूरदराज और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचा सकता है.
भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, जिनका समूह वनवेब (OneWeb) का समर्थन करता है, ने स्पष्ट किया कि उनका खुद का सैटेलाइट उद्यम भी अभी नियामक मंजूरियों का ही इंतजार कर रहा है. मस्क के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सुनील भारती मित्तल ने कहा, "हम अपनी खुद की मंजूरियों का इंतजार कर रहे हैं."
दूसरी तरफ, जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) आकाश अंबानी ने इस पूरे विवाद पर यह कहते हुए कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने अभी तक मस्क के बयानों को नहीं देखा है.
(INPUTS- PTI)
इसे भी पढ़ेंः