'क्या मुख्यमंत्री विजय से ईर्ष्या करते हैं अभिनेता रजनीकांत', बोले- स्टालिन के हार से दुखी हूं'
रजनीकांत ने ईमानदारी से किया स्वीकार, वह स्टालिन के हारने की उम्मीद नहीं कर रहे थे.
Published : May 17, 2026 at 2:39 PM IST
चेन्नई : अभिनेता रजनीकांत ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को लेकर चल रही अपनी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह सीएम विजय के विरोधी नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि वह स्टालिन के हारने से दुखी थे.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही अभिनेता रजनीकांत ने डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन से मुलाकात की और उनसे बातचीत की. इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी. आरोप लगाया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री बने विजय से मिलकर उन्हें बधाई नहीं दी.इस पृष्ठभूमि में, अभिनेता रजनीकांत ने चेन्नई के पोएस गार्डन स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से मुलाकात की,
इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “चुनाव परिणाम घोषित होते ही, मैं सबसे पहले स्टालिन से मिला और उनसे बात की. इस पर कुछ आलोचना हुई. स्टालिन और मैं 38-40 वर्षों से मित्र हैं. हमारी मित्रता राजनीति और विचारधारा से परे है. लोकतंत्र में जीत और हार आम बात है. जब स्टालिन को कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा, तो मुझे बहुत दुख हुआ. इसलिए मैं एक मित्र के रूप में उनसे मिलने गया.इसके जवाब में, यह आरोप लगाया गया कि मैं विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए वहां गया था, या मैं दो अन्य राजनीतिक दलों के बीच संभावित गठबंधन पर चर्चा कर रहा था. क्या उन परिस्थितियों में ऐसी चर्चा करना संभव भी है? रजनीकांत इतने नीच चरित्र के व्यक्ति नहीं हैं.इसके अलावा, यह आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने विजय को बधाई नहीं दी. जैसे ही उन्होंने जीत हासिल की, मैंने अपने सोशल मीडिया पेज पर उन्हें बधाई दी. इसी तरह, जब हवाई अड्डे पर किसी ने मुझसे विजय के मुख्यमंत्री बनने के बारे में पूछा, तो मुझे विजय को बधाई न देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा.मैं आमतौर पर हवाई अड्डे पर जाकर पूछता हूं कि क्या कोई पत्रकार है, वहां. उन्होंने कहा कि उस दिन कोई नहीं था. वह आदमी पत्रकार जैसा नहीं लग रहा था. उसने अचानक अपने मोबाइल फोन में मुझसे एक सवाल पूछा. मैंने बस उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और चला गया."
इस पर लोग कहते हैं कि मैं विजय से ईर्ष्या करता हूं. उन्होंने कहा, "मैं उससे ईर्ष्या क्यों करूं, जबकि मैं राजनीति में नहीं हूं? अगर कमल हासन मुख्यमंत्री बन जाते, तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मुझे ईर्ष्या होती या नहीं—हालांकि, उस स्थिति में भी इसकी संभावना कम ही है.विजय और मेरे बीच लगभग 25 साल का उम्र का अंतर है. मैंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा है. मैं उसके मुख्यमंत्री बनने पर ईर्ष्या क्यों करूं—खासकर तब जब उसने इतनी कम उम्र में यह मुकाम हासिल किया है? यह उपलब्धि एम.जी.आर. या एन.टी.आर. की उपलब्धियों से भी कहीं अधिक बड़ी है.उसने शक्तिशाली केंद्र सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों को पछाड़कर यह जीत हासिल की है. यह खुशी और आश्चर्य का मिला-जुला एहसास है. जनता को विजय से बहुत उम्मीदें हैं. उसे जनता के लिए बहुत कुछ करना होगा. मुझे पूरा विश्वास है कि वह ऐसा करेंगे.”
एक पत्रकार के सवाल के जवाब में, जिसने बताया कि उनके प्रशंसक अक्सर अफसोस जताते हुए कहते हैं, “अगर आप राजनीति में आते, तो मुख्यमंत्री बन सकते थे. परिस्थितियां आपको ऐसा करने से रोक रही थीं.” उन्होंने कहा, “मैंने पहले ही एक बयान जारी कर बताया है कि मैं राजनीति में क्यों नहीं आया. राजनीति आसान काम नहीं है. यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. सिनेमा और राजनीति दो अलग-अलग क्षेत्र हैं.”
विजय को सलाह देने के लिए पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “उम्मीदें बहुत अधिक हैं. उन्हें लगभग दो साल का समय दिया जाना चाहिए. उनके प्रशंसकों को यह समझना चाहिए कि अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक कोई गलती करते हैं, तो अंततः विजय को ही इसके परिणाम भुगतने होंगे. उनकी फिल्मी प्रसिद्धि, युवाओं, महिलाओं और सोशल मीडिया के समर्थन ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.”
जब उनसे पूछा गया कि वे मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया, "मैं तब भी उपस्थित नहीं था जब स्वर्गीय कलाइग्नर ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था. उस समय कलाइग्नर ने मुझसे पूछा था, 'क्या आप आएंगे या मैं आपके पास आऊं?' मैंने उत्तर दिया, 'मैं आऊंगा,' और उनसे मिलने चला गया."अंत में, जब उनसे पूछा गया, "यदि आप राजनीति में आते, तो क्या आपको सफलता मिलती?" तो उन्होंने उत्तर दिया, "मुझे शत प्रतिशत सफलता मिलती. इसमें कोई संदेह नहीं है."
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