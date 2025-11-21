सीने में घुसी लोहे की रोड, रुइया के डॉक्टरों ने तीन घंटे की सर्जरी, मरीज को बचाया
November 21, 2025
तिरुपति (आंध्र प्रदेश): तिरुपति के रुइया सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने तीन घंटे तक चली मुश्किल सर्जरी करके एक आदमी को बचाया. पीड़ित के दिल और फेफड़ों में दो मीटर लंबी लोहे की रॉड घुस गई थी. रुइया सुपरिटेंडेंट डॉ के राधा ने गुरुवार को मीडिया को इस खास मेडिकल कोशिश के बारे में विस्तार से बताया.
बता दें कि अनंतपुर जिले के रहने वाले शेखवली वर्तमान में श्रीकालहस्ती में रहते हैं. वह कपड़े बेचने के लिए टू-व्हीलर से पास के गांवों में जाते हैं. 9 नवंबर को नागरी और पुत्तूर के बीच से गुजरते समय, पीछे से आ रही बसों से बचने की कोशिश में उनका बैलेंस बिगड़ गया. वह सड़क से एक पिलर ब्लॉक पर गिर गए, जहां लोहे की रॉड उनके सीने में घुस गई.
ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट
108 एम्बुलेंस सर्विस के इमरजेंसी स्टाफ ने मौके पर ही रॉड काट दी और उन्हें गंभीर हालत में रुइया हॉस्पिटल ले गए. इस दौरान उनका ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा था और बचने की उम्मीद कम थी, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया.
तीन घंटे चली सर्जरी
मेडिकल टीम ने शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाए बिना रॉड निकालने के लिए एक बहुत मुश्किल प्रोसेस किया. सबसे पहले, उन्होंने एक फेफड़े को सिकोड़कर रॉड को थोड़ा बाहर निकाला. फिर उन्होंने दूसरे फेफड़े पर भी यही प्रोसेस दोहराया और रॉड को शरीर से पूरी तरह निकाल दिया.
सर्जिकल टीम को कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट की हेड डॉ कल्याणी रामा, जनरल सर्जरी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ गौतमी और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की हेड डॉ पद्मा ने ऑपरेशन को लीड किया. उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर सुरीशेट्टी श्रीनिवासुलु, रवि शंकर और ज्ञानपिका का सपोर्ट मिला.
डॉक्टरों ने इस ऑपरेशन को किसी मेडिकल चमत्कार से कम नहीं बताया. कई दिनों की रिकवरी के बाद शेखवली को गुरुवार को डिस्चार्ज कर दिया गया और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
