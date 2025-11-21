ETV Bharat / bharat

सीने में घुसी लोहे की रोड, रुइया के डॉक्टरों ने तीन घंटे की सर्जरी, मरीज को बचाया

अनंतपुर जिले के रहने वाले शेखवली वर्तमान में श्रीकालहस्ती में रहते हैं. वह कपड़े बेचने के लिए टू-व्हीलर से पास के गांवों में जाते हैं.

Miracle Surgery
रुइया के डॉक्टरों ने तीन घंटे सर्जरी कर बचाई शख्स की जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुपति (आंध्र प्रदेश): तिरुपति के रुइया सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने तीन घंटे तक चली मुश्किल सर्जरी करके एक आदमी को बचाया. पीड़ित के दिल और फेफड़ों में दो मीटर लंबी लोहे की रॉड घुस गई थी. रुइया सुपरिटेंडेंट डॉ के राधा ने गुरुवार को मीडिया को इस खास मेडिकल कोशिश के बारे में विस्तार से बताया.

बता दें कि अनंतपुर जिले के रहने वाले शेखवली वर्तमान में श्रीकालहस्ती में रहते हैं. वह कपड़े बेचने के लिए टू-व्हीलर से पास के गांवों में जाते हैं. 9 नवंबर को नागरी और पुत्तूर के बीच से गुजरते समय, पीछे से आ रही बसों से बचने की कोशिश में उनका बैलेंस बिगड़ गया. वह सड़क से एक पिलर ब्लॉक पर गिर गए, जहां लोहे की रॉड उनके सीने में घुस गई.

ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट
108 एम्बुलेंस सर्विस के इमरजेंसी स्टाफ ने मौके पर ही रॉड काट दी और उन्हें गंभीर हालत में रुइया हॉस्पिटल ले गए. इस दौरान उनका ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा था और बचने की उम्मीद कम थी, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया.

तीन घंटे चली सर्जरी
मेडिकल टीम ने शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाए बिना रॉड निकालने के लिए एक बहुत मुश्किल प्रोसेस किया. सबसे पहले, उन्होंने एक फेफड़े को सिकोड़कर रॉड को थोड़ा बाहर निकाला. फिर उन्होंने दूसरे फेफड़े पर भी यही प्रोसेस दोहराया और रॉड को शरीर से पूरी तरह निकाल दिया.

सर्जिकल टीम को कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट की हेड डॉ कल्याणी रामा, जनरल सर्जरी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ गौतमी और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की हेड डॉ पद्मा ने ऑपरेशन को लीड किया. उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर सुरीशेट्टी श्रीनिवासुलु, रवि शंकर और ज्ञानपिका का सपोर्ट मिला.

डॉक्टरों ने इस ऑपरेशन को किसी मेडिकल चमत्कार से कम नहीं बताया. कई दिनों की रिकवरी के बाद शेखवली को गुरुवार को डिस्चार्ज कर दिया गया और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें- टीचर्स SIR के काम में बिजी, स्कूल बंद, छात्रों के पेरेंट्स परेशान

TAGGED:

IRON ROD PIERCES HEART
MIRACLE SURGERY
ANDHRA PRADESH
RUIA DOCTORS SAVE PATIENT
IRON ROD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.