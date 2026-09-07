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'बस बहुत हो गया... कोर्ट इसे बर्दाश्त नहीं करेगा', अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बार-बार FIR से हाई कोर्ट नाराज

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को राहत दी (डिजाइन इमेज) ( ETV Bharat )

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बार-बार एफआईआर दर्ज होने पर नाराजगी जताते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर कोई गलत केस दर्ज किया जाता है तो वह उन्हें पूरी सुरक्षा देगा. हाई कोर्ट ने 11 और 23 जुलाई को विष्णुपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफआईआर और रवींद्रनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के मामले में बनर्जी को 30 नवंबर तक अंतरिम सुरक्षा दी है. हालांकि, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पहले भी दो याचिकाओं में उन्हें सुरक्षा दी थी. कोर्ट ने देखा कि 11 जुलाई को दाखिल की गई शिकायत 25 अप्रैल, 2025 को कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में एक मरीज के दाहिने पैर की सर्जरी से जुड़ी है. इसके बाद, 'सेबाश्रय' कैंप के डॉक्टरों की देखरेख में मरीज की हालत बिगड़ गई. हालांकि यह मेडिकल लापरवाही का मामला बन सकता है, लेकिन कोर्ट ने बनर्जी से सीधे लिंक पर सवाल उठाया. जज ने आगे कहा कि अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक विरोधी अभिजीत दास उर्फ ​​'बॉबी' ने पहले भी कई शिकायतें दाखिल की हैं, जिसमें 4 जुलाई की शिकायत भी शामिल है. इसलिए, 30 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जा सकती. अगली सुनवाई 23 नवंबर तय करते हुए, कोर्ट ने कहा कि पुलिस को एक जांच रिपोर्ट जमा करनी होगी. कोर्ट ने आगे कहा, "बनर्जी को जांच में सहयोग करना होगा, और पूछताछ के लिए कोई भी नोटिस 48 घंटे पहले दिया जाना चाहिए."