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'बस बहुत हो गया... कोर्ट इसे बर्दाश्त नहीं करेगा', अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बार-बार FIR से हाई कोर्ट नाराज

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बार-बार एफआईआर दर्ज होने पर हाई कोर्ट के जज ने नाराजगी जताई है.

Irked at multiple FIRs, Calcutta High Court mulls granting Abhishek comprehensive protection
कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को राहत दी (डिजाइन इमेज) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 7:31 PM IST

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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बार-बार एफआईआर दर्ज होने पर नाराजगी जताते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर कोई गलत केस दर्ज किया जाता है तो वह उन्हें पूरी सुरक्षा देगा.

हाई कोर्ट ने 11 और 23 जुलाई को विष्णुपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफआईआर और रवींद्रनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के मामले में बनर्जी को 30 नवंबर तक अंतरिम सुरक्षा दी है. हालांकि, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पहले भी दो याचिकाओं में उन्हें सुरक्षा दी थी.

कोर्ट ने देखा कि 11 जुलाई को दाखिल की गई शिकायत 25 अप्रैल, 2025 को कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में एक मरीज के दाहिने पैर की सर्जरी से जुड़ी है. इसके बाद, 'सेबाश्रय' कैंप के डॉक्टरों की देखरेख में मरीज की हालत बिगड़ गई. हालांकि यह मेडिकल लापरवाही का मामला बन सकता है, लेकिन कोर्ट ने बनर्जी से सीधे लिंक पर सवाल उठाया.

जज ने आगे कहा कि अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक विरोधी अभिजीत दास उर्फ ​​'बॉबी' ने पहले भी कई शिकायतें दाखिल की हैं, जिसमें 4 जुलाई की शिकायत भी शामिल है. इसलिए, 30 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जा सकती.

अगली सुनवाई 23 नवंबर तय करते हुए, कोर्ट ने कहा कि पुलिस को एक जांच रिपोर्ट जमा करनी होगी. कोर्ट ने आगे कहा, "बनर्जी को जांच में सहयोग करना होगा, और पूछताछ के लिए कोई भी नोटिस 48 घंटे पहले दिया जाना चाहिए."

क्योंकि बनर्जी 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से आंखों के इलाज की इजाजत लेकर विदेश गए थे, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि 22 सितंबर को लौटने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है.

सुनवाई के दौरान, बनर्जी के वकील गोपाल शंकरनारायण ने 4, 11 और 23 जुलाई को दर्ज तीन एफआईआर को रद्द करने की अर्जी दी. जज ने कहा कि कोर्ट ने 25 अगस्त को दूसरी एफआईआऱ के बारे में एक आदेश जारी किया था. उन्होंने कहा, "इसलिए, कोर्ट यह देखना चाहता है कि क्या इन खास एफआईआर के लिए अलग आदेश की जरूरत है. ये शिकायतें मुख्य रूप से मेडिकल लापरवाही के आरोपों से जुड़ी हैं."

जब राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने कहा कि सेबश्रय में एक्सपायर हो चुकी दवाओं का इस्तेमाल किया गया था. इस पर जज ने सवाल किया, "अभिषेक और आरोपों के बीच सीधा क्या लिंक है. कोर्ट का मानना ​​है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन कस्टोडियल पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है." काफी नाराजगी दिखाते हुए, जज ने कहा कि कोर्ट अब एक आदेश जारी करेगा जिसमें कहा जाएगा कि कोर्ट की इजाजत के बिना कोई एफआईआर दाखिल नहीं की जा सकती.

हाई कोर्ट के जज ने कहा, "बस बहुत हो गया. कोर्ट इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. मई से, एक ही व्यक्ति के खिलाफ ऐसी ही कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, और कोर्ट इन मामलों की सुनवाई करने के लिए मजबूर है. कोर्ट बहुत नाराज है. यह मेडिकल लापरवाही का मामला हो सकता है, लेकिन अभिषेक बनर्जी से इसका क्या कनेक्शन है. हो सकता है कि डॉक्टर की तरफ से लापरवाही हुई हो. आपको जांच करनी चाहिए और चार्जशीट फाइल करनी चाहिए. दो चुनाव हारने के बाद, यह अभिजीत दास 'बॉबी' एक के बाद एक शिकायत दर्ज कराता रहता है."

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अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर
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टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी
FIR ON ABHISHEK BANERJEE

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