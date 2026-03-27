आयरलैंड की महिला पर्यटक की तबीयत बिगड़ने से मौत, दोस्तों के साथ घूमने आई थी रणथंभौर
पुलिस के अनुसार गत रात खाना खाने के बाद विदेशी महिला पर्यटक की तबीयत खराब हो गई थी.
Published : March 27, 2026 at 2:33 PM IST
सवाई माधोपुर: रणथंभौर की एक होटल में तबीयत खराब होने से आयरलैंड निवासी विदेशी महिला पर्यटक की मौत हो गई. सूचना के बाद पहुंची कुंडेरा थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. वहीं पुलिस की ओर से घटना की सूचना आयरलैंड दूतावास ओर परिजनों को दी गई है. वहां से अनुमति मिलने के बाद ही विदेशी महिला पर्यटक का पोस्टमार्टम किया जाएगा.
वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि गुरुवार रात को इमरजेंसी में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी. इस दौरान पुलिस महिला पर्यटक को अस्पताल में लेकर आई थी. डॉक्टर ने कहा कि महिला ब्रेन डेड थी. जिसकी ईसीजी करवाई गई, जो फ्लैट आई. जिसके बाद महिला को मृत घोषित कर दिया गया. उनका कहना है कि विदेशी महिला पर्यटक की मौत किन कारणों से हुई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा.
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कुण्डेरा थाना एएसआई रूप सिंह ने बताया कि आयरलैंड निवासी मरियम फ्रांसीसी (उम्र 40 वर्ष) अपने दोस्तों के साथ रणथंभौर घूमने आई थी. वह अपने दोस्तों के साथ रणथंभौर की एक होटल में रुकी हुई थी. गत रात खाना खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी. जिसको तुरंत अपेक्स रणथंभौर सेविका हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया गया. यहां से डॉक्टर ने पर्यटक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में उपचार के दौरान विदेशी महिला पर्यटक को मृत घोषित कर दिया गया. महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने घटना की जानकारी आयरलैंड दूतावास और परिजनों को दी. पुलिस की ओर से भी घटना की जांच की जा रही है.