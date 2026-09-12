IRCTC की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ से ज्यादा यूजर ID सस्पेंड
IRCTC पिछले साल अक्टूबर से, गलत तरीके से टिकट बुक करने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है.
Published : September 12, 2026 at 4:57 PM IST
नई दिल्ली: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने टिकट बुकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वाले दलालों और बुकिंग एजेंटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. IRCTC ने संदिग्ध गतिविधि के कारण 6.33 करोड़ यूजर ID को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही 3.04 करोड़ यूजर ID को डीएक्टिवेट कर दिया गया है. अब ये यूजर तब तक टिकट बुक नहीं कर सकते जब तक वे अपनी पहचान सत्यापित नहीं कर लेते.
रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंट नकली यूजर ID बनाकर बड़ी संख्या में टिकट बुक करते हैं और बाद में जरूरतमंद यात्रियों को अधिक कीमत पर टिकट बेचते हैं.
IRCTC पिछले साल अक्टूबर से, गलत तरीके से टिकट बुक करने वाले दलालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. IRCTC ने अब तक 16,041 संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॉक किए हैं और साइबर क्राइम पोर्टल पर 4.21 लाख संदिग्ध PNR (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) नंबरों से जुड़ी 592 शिकायतें दर्ज की हैं.
IRCTC के मुताबिक टिकट बुकिंग सुबह 8 बजे शुरू होती है और पहले 15 मिनट में सबसे अधिक बुकिंग होती है, जो एक साथ सबसे अधिक मांग को दिखाता है. IRCTC ने कहा, "अधिकृत टिकटिंग एजेंटों की सभी श्रेणियों को बुकिंग विंडो के पहले 10 मिनट, यानी सुबह 8 बजे से 8:10 बजे के दौरान एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) टिकट बुक करने की मनाही है. 12 अक्टूबर, 2025 से शुरुआती एआरपी (ARP) विंडो के दौरान केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ही टिकट बुक करने की अनुमति है."
IRCTC ने एंटी-बॉट और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) क्षमताओं को लागू करने का काम एक प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी को सौंपा है. IRCTC ने बताया, "एंटी-बॉट तकनीक के कारण हाल के महीनों में दुर्भावनापूर्ण बॉट ट्रैफिक में 55% से 65% तक की कमी आई है. स्थिर सामग्री प्रदान करने के लिए CDN लागू करने से न्यू जनरेशन टिकटिंग (NGeT) सिस्टम पर लोड कम हुआ है, जिससे प्रामाणिक और सत्यापित यूजर्स का अनुभव बेहतर हुआ है."
एक दिन में सबसे अधिक टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड
IRCTC ने 11 सितंबर को बताया कि त्योहारों का सीजन होने के कारण, 7 सितंबर को 20 लाख से अधिक लोगों ने रेलवे टिकट बुक किए – जो इस साल एक ही दिन में साइट पर आया अब तक का सबसे अधिक लोड था. इस साल 7 सितंबर को 20,06,353 टिकट बुक करने का रिकॉर्ड पिछले साल के रिकॉर्ड से अधिक है. IRCTC के मुताबिक, पिछले साल त्योहारों के मौसम में, 19 अगस्त 2025 को 18,40,203 टिकट बुक किए गए थे.
IRCTC के मुताबिक अभी कुल आरक्षित टिकटों में से करीब 89% ऑनलाइन तरीके से बुक किए जा रहे हैं.
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