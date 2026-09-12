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IRCTC की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ से ज्यादा यूजर ID सस्पेंड

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने टिकट बुकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वाले दलालों और बुकिंग एजेंटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. IRCTC ने संदिग्ध गतिविधि के कारण 6.33 करोड़ यूजर ID को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही 3.04 करोड़ यूजर ID को डीएक्टिवेट कर दिया गया है. अब ये यूजर तब तक टिकट बुक नहीं कर सकते जब तक वे अपनी पहचान सत्यापित नहीं कर लेते.

रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंट नकली यूजर ID बनाकर बड़ी संख्या में टिकट बुक करते हैं और बाद में जरूरतमंद यात्रियों को अधिक कीमत पर टिकट बेचते हैं.

IRCTC पिछले साल अक्टूबर से, गलत तरीके से टिकट बुक करने वाले दलालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. IRCTC ने अब तक 16,041 संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॉक किए हैं और साइबर क्राइम पोर्टल पर 4.21 लाख संदिग्ध PNR (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) नंबरों से जुड़ी 592 शिकायतें दर्ज की हैं.

IRCTC के मुताबिक टिकट बुकिंग सुबह 8 बजे शुरू होती है और पहले 15 मिनट में सबसे अधिक बुकिंग होती है, जो एक साथ सबसे अधिक मांग को दिखाता है. IRCTC ने कहा, "अधिकृत टिकटिंग एजेंटों की सभी श्रेणियों को बुकिंग विंडो के पहले 10 मिनट, यानी सुबह 8 बजे से 8:10 बजे के दौरान एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) टिकट बुक करने की मनाही है. 12 अक्टूबर, 2025 से शुरुआती एआरपी (ARP) विंडो के दौरान केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ही टिकट बुक करने की अनुमति है."