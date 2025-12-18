ETV Bharat / bharat

राबड़ी देवी की दो घोटालों से जुड़े केस ट्रांसफर वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित, 19 दिसंबर को सुनवाई

राबड़ी देवी ने अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित मामले दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की है.

राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित
राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 18, 2025 at 9:03 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दो घोटालों से जुड़े मामले में आरोपी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने शुक्रवार, 19 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. इस मामले में 16 दिसंबर को सभी पक्षों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थी.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राबड़ी देवी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राबड़ी देवी जज को नीचा दिखाना करना चाहती हैं. सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने संबंधित जज को नीचा दिखाने के लिए ये याचिका दायर किया है.

सीबीआई ने कहा कि राबड़ी देवी न्यायपालिका पर आरोप लगाती हैं, जबकि संबंधित जज विशाल गोगने प्रक्रियाओं का पूरा पालन कर रहे हैं. सीबीआई ने कहा कि राबड़ी देवी अदालत को ध्वस्त करना चाहती हैं, वो ये तय नहीं कर सकतीं कि कौन सा जज केस सुने और कौन सा नहीं.

राबड़ी देवी ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने से दूसरे जज के पास स्थानांतरित करने के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है. राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया कि जज विशाल गोगने उनके प्रति पक्षपाती हैं और पूर्व-नियोजित तरीके से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. बता दें कि राबड़ी देवी के खिलाफ विशाल गोगने के पास रेलवे टेंडर घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाला के केस हैं.

राबड़ी देवी का जज के खिलाफ आरोप

13 अक्टूबर को कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले की सीबीआई के जुड़े केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूछे जाने पर तीनों ने कहा कि वो निर्दोष हैं और ट्रायल का सामना करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया.

रेलवे टेंडर घोटाला मामला

28 फरवरी को रेलवे टेंडर घोटाला मामले में सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं. बता दें कि 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.

कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

