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IRCTC Tatkal Booking: चंद सेकंड में बुक होगी कन्फर्म तत्काल टिकट, बस रेलवे के इस नए नियम का रखना होगा ध्यान

हैदराबाद: भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में एक ऐतिहासिक और कड़ा बदलाव किया है. आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए, रेलवे और आईआरसीटीसी (IRCTC) ने तत्काल टिकटों की अवैध कालाबाजारी, दलालों की मनमानी और ऑटोमैटिक बोट सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए आधार आधारित ओटीपी सत्यापन को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है.

दलालों और फर्जी आईडी के खेल पर लगेगी लगाम

अक्सर आम यात्रियों की यह सबसे बड़ी शिकायत रहती थी कि त्योहारों या शादियों के सीजन में जैसे ही तत्काल बुकिंग की विंडो खुलती थी, कुछ ही सेकंड्स में सारे टिकट खत्म हो जाते थे. दलाल और अवैध ट्रैवल एजेंट ऑटोमैटिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आम जनता से पहले थोक में टिकट ब्लॉक कर लेते थे. इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने यह कदम उठाया है. अब जब तक यात्री का अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा और बुकिंग के वक्त रजिस्टर्ड मोबाइल पर आने वाला ओटीपी दर्ज नहीं किया जाएगा, तब तक टिकट बुक नहीं हो पाएगी. इससे फर्जी आईडी बनाकर टिकट बुक करने वालों का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

यात्रियों को करने होंगे ये जरूरी काम

इस नए नियम के सुचारू संचालन और अंतिम समय में टिकट छूटने की परेशानी से बचने के लिए यात्रियों को अपनी आईआरसीटीसी प्रोफाइल में कुछ अहम बदलाव पहले से ही कर लेने चाहिए: