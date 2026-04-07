वंदे भारत ट्रेन के खाने में निकला कीड़ा, IRCTC ने वेंडर पर ठोका 10 लाख रुपये का जुर्माना
वंदे भारत ट्रेन में एक यात्री को खाने में कीड़ा मिला. जिसके बाद उसने इसकी शिकायत की. इस पर आईआरसीटीसी ने एक्शन लिया है.
Published : April 7, 2026 at 6:11 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: यात्रियों ने एक महीने के अंदर वंदे भारत ट्रेनों में खराब खाने की क्वालिटी पर चिंता जताई. जिसके बाद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
यह मामला तब सामने आया जब एक यात्री, आदित्य डिडवानी ने अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में परोसे जाने वाले खाने की खराब क्वालिटी के बारे में सोशल मीडिया पर चिंता जताई.
उन्होंने एक्स पर लिखा, "वंदे भारत ट्रेन (अहमदाबाद-मुंबई) के खाने में एक कीड़ा मिला. मेरे कोच में ऐसे कम से कम 2 मामले हुए, उसके बाद सभी ने खाना बंद कर दिया. वेंडर: M/S ब्रंदावन फूड प्रोडक्ट्स."
उन्होंने आगे अधिकारियों से ट्रेन में खाने की क्वालिटी की जांच करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा, "अधिकारियों से बस एक अनुरोध है, कृपया उन पर छापा मारें. मुझे यकीन है कि खाना FSSAI स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है. दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए."
मामला सोशल मीडिया पर वायरल होते ही IRCTC ने तुरंत एक्शन लिया. जांच में पाया गया कि यह खाना M/S ब्रंदावन फूड प्रोडक्ट्स द्वारा सप्लाई किया गया था. लापरवाही की गंभीरता को देखते हुए IRCTC ने कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर पर 10 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है.
सवाल का जवाब देते हुए, IRCTC के प्रवक्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि सर्विस प्रोवाइडर को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है, और किचन को डीप क्लीनिंग के लिए सील कर दिया गया है.
पैसेंजर की चिंता पर, IRCTC ने गहरा अफसोस जताया और सर्विस प्रोवाइडर पर जुर्माना लगाया. आईआरसीटीसी ने कहा कि, होने वाली परेशानी के लिए उन्हें बहुत अफसोस है. मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है और सर्विस प्रोवाइडर को 10 लाख रुपये का भारी पेनल्टी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस जारी किया जा रहा है. किचन को डीप क्लीनिंग और पेस्ट कंट्रोल के लिए सील कर दिया गया है. हाइजीन और पैसेंजर सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.
इस मामले पर गंभीर चिंता जताई गई और मामले को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का भरोसा दिया गया. उन्होंने आगे कहा, "मामला संबंधित अधिकारी तक पहुंचाया जा रहा है." खास तौर पर, पिछले महीने, रेलवे ने पटना से टाटानगर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में खाना देने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, जब एक पैसेंजर ने ट्रेन में खराब क्वालिटी के खाने की शिकायत की थी.
रेल मंत्रालय ने पिछले महीने लिखा था कि 15 मार्च को पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री की खाने की क्वालिटी को लेकर की गई शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और IRCTC पर कार्रवाई करते हुए उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आदेश दिया गया है.
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