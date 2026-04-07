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वंदे भारत ट्रेन के खाने में निकला कीड़ा, IRCTC ने वेंडर पर ठोका 10 लाख रुपये का जुर्माना

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: यात्रियों ने एक महीने के अंदर वंदे भारत ट्रेनों में खराब खाने की क्वालिटी पर चिंता जताई. जिसके बाद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यह मामला तब सामने आया जब एक यात्री, आदित्य डिडवानी ने अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में परोसे जाने वाले खाने की खराब क्वालिटी के बारे में सोशल मीडिया पर चिंता जताई. उन्होंने एक्स पर लिखा, "वंदे भारत ट्रेन (अहमदाबाद-मुंबई) के खाने में एक कीड़ा मिला. मेरे कोच में ऐसे कम से कम 2 मामले हुए, उसके बाद सभी ने खाना बंद कर दिया. वेंडर: M/S ब्रंदावन फूड प्रोडक्ट्स." उन्होंने आगे अधिकारियों से ट्रेन में खाने की क्वालिटी की जांच करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा, "अधिकारियों से बस एक अनुरोध है, कृपया उन पर छापा मारें. मुझे यकीन है कि खाना FSSAI स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है. दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए." मामला सोशल मीडिया पर वायरल होते ही IRCTC ने तुरंत एक्शन लिया. जांच में पाया गया कि यह खाना M/S ब्रंदावन फूड प्रोडक्ट्स द्वारा सप्लाई किया गया था. लापरवाही की गंभीरता को देखते हुए IRCTC ने कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर पर 10 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है.