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पुरी-गंगासागर-अयोध्या धाम यात्रा: भारत गौरव ट्रेन से 11 दिन में करें पवित्र स्थलों के दर्शन

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने अपनी भारत गौरव पहल के तहत एक तीर्थ यात्रा सर्किट, 'पुरी–गंगासागर–अयोध्या धाम यात्रा' शुरू करने का फैसला किया है. 9 से 19 मई तक चलने वाली 11 दिन की यह यात्रा भक्तों को एक आसान आध्यात्मिक अनुभव देने के लिए डिजाइन की गई है.

तीर्थयात्री पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पवित्र दर्शन से यात्रा शुरू करेंगे, जो चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है. फिर यात्रा पूर्व की ओर गंगासागर के शांत तट की ओर बढ़ती है, जहां गंगा बंगाल की खाड़ी से मिलती है, माना जाता है कि यह संगम आत्मा को शुद्ध करता है. वहां से, ट्रेन उत्तर की ओर अयोध्या जाती है, जो राम जन्मभूमि का घर है, जहां भक्त एक नए आध्यात्मिक माहौल में रामलला की पूजा कर सकते हैं. आखिरी बड़ा पड़ाव वाराणसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, काशी विश्वनाथ मंदिर की हमेशा रहने वाली आभा, सदियों की भक्ति और परंपरा में यात्रा को जोड़ती है.

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 9 मई को श्री गंगानगर से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेगी. जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगी, यह ट्रेन हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, रिंगास, जयपुर, भरतपुर, मथुरा, आगरा कैंटोनमेंट, ग्वालियर, झांसी और कानपुर जैसे बोर्डिंग पॉइंट्स के बड़े नेटवर्क से भक्तों का स्वागत करेगी, जिससे यह रास्ता खुद ही भक्ति का एक साझा कॉरिडोर बन जाएगा.

11 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा आस्था की एक चलती-फिरती तस्वीर है जो अलग-अलग इलाकों की अलग-अलग आध्यात्मिक परंपराओं को जोड़ती है. पूर्वी हिस्सा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होता है, जहां भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति हर साल लाखों लोगों को खींचती है. पास में, कोणार्क सूर्य मंदिर की शानदार बनावट भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत की झलक दिखाती है. इसके बाद यह यात्रा गंगासागर के पवित्र जल तक जाती है, और फिर तीर्थयात्री कोलकाता में पवित्र कालीघाट मंदिर में दर्शन करेंगे. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आगे बढ़ते हुए, तीर्थयात्री झारखंड में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, बैद्यनाथ धाम के दर्शन करेंगे.

रेलवे के यात्रा-कार्यक्रम के मुताबिक, बिहार में, यात्रा एक गहरे आध्यात्मिक मोड़ लेती है, जिसमें दुनिया भर में मशहूर महाबोधि मंदिर, जो ज्ञान का प्रतीक है, और गया में पवित्र विष्णुपद मंदिर के दर्शन शामिल हैं. वहां से, ट्रेन वाराणसी जाती है, जहां भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर की हमेशा रहने वाली खूबसूरती के साथ मनमोहक गंगा आरती और दूसरे स्थानीय मंदिरों के दर्शन भी करेंगे.