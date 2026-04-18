पुरी-गंगासागर-अयोध्या धाम यात्रा: भारत गौरव ट्रेन से 11 दिन में करें पवित्र स्थलों के दर्शन
भारत गौरव ट्रेन 9 मई को श्री गंगानगर से आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेगी. 18 मई को वाराणसी से अपने आखिरी पड़ाव अयोध्या के लिए निकलेगी.
Published : April 18, 2026 at 5:53 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने अपनी भारत गौरव पहल के तहत एक तीर्थ यात्रा सर्किट, 'पुरी–गंगासागर–अयोध्या धाम यात्रा' शुरू करने का फैसला किया है. 9 से 19 मई तक चलने वाली 11 दिन की यह यात्रा भक्तों को एक आसान आध्यात्मिक अनुभव देने के लिए डिजाइन की गई है.
तीर्थयात्री पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पवित्र दर्शन से यात्रा शुरू करेंगे, जो चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है. फिर यात्रा पूर्व की ओर गंगासागर के शांत तट की ओर बढ़ती है, जहां गंगा बंगाल की खाड़ी से मिलती है, माना जाता है कि यह संगम आत्मा को शुद्ध करता है. वहां से, ट्रेन उत्तर की ओर अयोध्या जाती है, जो राम जन्मभूमि का घर है, जहां भक्त एक नए आध्यात्मिक माहौल में रामलला की पूजा कर सकते हैं. आखिरी बड़ा पड़ाव वाराणसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, काशी विश्वनाथ मंदिर की हमेशा रहने वाली आभा, सदियों की भक्ति और परंपरा में यात्रा को जोड़ती है.
भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 9 मई को श्री गंगानगर से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेगी. जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगी, यह ट्रेन हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, रिंगास, जयपुर, भरतपुर, मथुरा, आगरा कैंटोनमेंट, ग्वालियर, झांसी और कानपुर जैसे बोर्डिंग पॉइंट्स के बड़े नेटवर्क से भक्तों का स्वागत करेगी, जिससे यह रास्ता खुद ही भक्ति का एक साझा कॉरिडोर बन जाएगा.
Embark on the ultimate pilgrimage of faith with the Ayodhya Kashi Punya Kshetra Yatra, a Yamuna Pushkaralu Special journey. Traverse the sacred heart of India aboard the Bharat Gaurav Tourist Train.https://t.co/MGirkKd9lm@VisitJharkhand @RailMinIndia pic.twitter.com/ApzhT88UAZ— IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train (@IR_BharatGaurav) April 16, 2026
11 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा आस्था की एक चलती-फिरती तस्वीर है जो अलग-अलग इलाकों की अलग-अलग आध्यात्मिक परंपराओं को जोड़ती है. पूर्वी हिस्सा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होता है, जहां भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति हर साल लाखों लोगों को खींचती है. पास में, कोणार्क सूर्य मंदिर की शानदार बनावट भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत की झलक दिखाती है. इसके बाद यह यात्रा गंगासागर के पवित्र जल तक जाती है, और फिर तीर्थयात्री कोलकाता में पवित्र कालीघाट मंदिर में दर्शन करेंगे. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आगे बढ़ते हुए, तीर्थयात्री झारखंड में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, बैद्यनाथ धाम के दर्शन करेंगे.
रेलवे के यात्रा-कार्यक्रम के मुताबिक, बिहार में, यात्रा एक गहरे आध्यात्मिक मोड़ लेती है, जिसमें दुनिया भर में मशहूर महाबोधि मंदिर, जो ज्ञान का प्रतीक है, और गया में पवित्र विष्णुपद मंदिर के दर्शन शामिल हैं. वहां से, ट्रेन वाराणसी जाती है, जहां भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर की हमेशा रहने वाली खूबसूरती के साथ मनमोहक गंगा आरती और दूसरे स्थानीय मंदिरों के दर्शन भी करेंगे.
Where devotion travels south through sacred shores and timeless temples, “02 Jyotirlinga with Dakshin Darshan Yatra” brings together spirituality, heritage, and serene landscapes in one meaningful journey.— IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train (@IR_BharatGaurav) April 13, 2026
Book now:https://t.co/ONpwe8DVrc @RailMinIndia pic.twitter.com/IrHrGFKoTT
यात्रा का आखिरी चैप्टर अयोध्या में होता है, जहां भक्त रामलला का आशीर्वाद ले सकते हैं, और पास में ही हनुमानगढ़ी है, जो हनुमान पूजा का एक खास केंद्र है.
अधिकारी ने बताया कि आध्यात्मिक गहराई और यात्रा की सुविधा के बीच संतुलन बनाने के लिए ध्यान से डिजाइन की गई यह यात्रा, भारत के पवित्र भूगोल को एक ही यात्रा में घूमने का दुर्लभ मौका देती है, जहां हर पड़ाव आस्था के सामूहिक अनुभव में एक नई परत जोड़ता है.
IRCTC (जयपुर) के एडिशनल जनरल मैनेजर योगेंद्र सिंह गुर्जर ने ईटीवी भारत को बताया कि टूरिस्ट ट्रेन में कई आधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे थर्ड AC इकोनॉमी कोच, एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट पेंट्री कार, बायो-टॉयलेट और भी बहुत कुछ. यात्रियों की अलग-अलग पसंद और बजट को ध्यान में रखते हुए, टूर को दो अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है, 'स्टैंडर्ड' और 'कम्फर्ट'.
ट्रेन कोच कैटेगरी
'स्टैंडर्ड' कैटेगरी का चार्ज 27,890 रुपये है, इसमें AC ट्रेन यात्रा, रात भर रुकने के लिए नॉन-AC कमरे, और लोकल घूमने-फिरने और ट्रांसफर के लिए नॉन-AC बसें शामिल हैं.
'कम्फर्ट' कैटेगरी का चार्ज 32,065 रुपये है, जिसमें AC ट्रेन यात्रा के साथ रात भर रुकने के लिए AC कमरे और लोकल घूमने-फिरने और ट्रांसफर के लिए AC बसें मिलती हैं.
श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं को कन्फर्म बर्थ, होटल में रहने की सुविधा, खाना (ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर), पीने का पानी और लोकल ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा. इंश्योरेंस कवरेज के साथ-साथ, सरकार या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) के कर्मचारी भी इस यात्रा के लिए LTC सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, जो उनकी पात्रता और वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के हिसाब से होगा.
टिकट बुकिंग की सुविधा
यात्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यात्रा और सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और बुकिंग की सुविधा IRCTC की वेबसाइट पर या राजस्थान के जयपुर में मौजूद रीजनल ऑफिस में जाकर टिकट बुक कर सकते हैं.
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