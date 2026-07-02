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IRCTC ने शुरू कीं दो स्पेशल तीर्थयात्रा ट्रेनें, मिलेंगी ये सुविधाएं, जानिए किराया और रूट

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCT) ने दो स्पेशल तीर्थयात्रा ट्रेनों की घोषणा की है. भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन तीर्थयात्रा पैकेज में शामिल है - बैद्यनाथ धाम के साथ अयोध्या-काशी तीर्थयात्रा और अरुणाचलम के साथ दिव्य दक्षिण यात्रा. दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए. श्रीधर ने बताया कि अयोध्या-काशी तीर्थयात्रा ट्रेन 4 जुलाई, 2026 को दोपहर 2 बजे सिकंदराबाद से शुरू होगी, जबकि दिव्य दक्षिण यात्रा 20 जुलाई को सुबह 9 बजे सिकंदराबाद से शुरू होगी.

बैद्यनाथ धाम के साथ अयोध्या-काशी तीर्थयात्रा में विष्णुपद मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विशालाक्षी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गंगा आरती, राम जन्मभूमि, हनुमान गढ़ी, त्रिवेणी संगम और बैद्यनाथ धाम शामिल हैं. तीर्थयात्री सिकंदराबाद, काजीपेट, वरंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, राजमुंदरी और विशाखापट्टनम सहित कई स्टेशनों से टिकट बुक सकते हैं. यह तीर्थयात्रा 9 रात और 10 दिन की है.

बैद्यनाथ धाम के साथ अयोध्या-काशी तीर्थ यात्रा पैकेज 9 रात और 10 दिन है, जिसमें गया, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और बैद्यनाथ धाम शामिल हैं. इस तरह एक टूर पैकेज में श्रद्धालु एक ही ट्रिप में पांच प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं. इस ट्रेन में 705 सीटें हैं, जिसमें 237 स्लीपर, 416 3AC और 52 2AC बर्थ शामिल हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई स्टेशनों पर बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध है.

यात्रा पैकेज का किराया

स्लीपर क्लास में व्यस्क व्यक्ति के लिए 16,400 रुपये और 5-11 साल के बच्चों के लिए 15,300 रुपये

3AC श्रेणी में किराया 25,500 रुपये (व्यस्क) और 24,100 रुपये (बच्चे)

2AC श्रेणी में टिकट का किराया 33,100 रुपये (व्यस्क) और बच्चों के लिए 31,500 रुपये

मिलने वाली सुविधाएं

यात्रा पैकेज में शाकाहारी खाना परोसा जाएगा, जिसमें चाय, नाश्ता, लंच और डिनर शामिल है. इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, ऑनबोर्ड सिक्योरिटी, अनुभवी टूर एस्कॉर्ट और डेडिकेटेड टूर मैनेजर की सुविधा होगी.