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ट्रेनों में ऑनलाइन खाना मंगवाते समय रहें सावधान! सेहत और प्राइवेसी दोनों के लिए हो सकता बड़ा खतरा: IRCTC का अलर्ट

सांकेतिक तस्वीर. ( ETV GFX )

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने रेल नेटवर्क पर चल रही अनधिकृत ई-कैटरिंग वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स की पहचान करने और उन पर लगाम लगाने के लिए एक कड़ा अभियान शुरू किया है. IRCTC उन संस्थाओं के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है जो अवैध रूप से ई-कैटरिंग सेवाएं चला रही हैं या अनधिकृत व्यवसाय करने के लिए IRCTC के ब्रांड और पहचान का गलत इस्तेमाल कर रही हैं.

IRCTC के मुताबिक, इन अनधिकृत ई-कैटरिंग प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती संख्या से यात्रियों के भोजन की सुरक्षा, साफ-सफाई और उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है. ऐसे प्लेटफॉर्म अक्सर बिना लाइसेंस वाले उन आउटलेट्स से खाना मंगवाते हैं, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों और स्वच्छता मानकों का पालन नहीं करते हैं. इससे भोजन की गुणवत्ता और यात्रियों की सुरक्षा से समझौता होता है.