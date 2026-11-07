ट्रेनों में ऑनलाइन खाना मंगवाते समय रहें सावधान! सेहत और प्राइवेसी दोनों के लिए हो सकता बड़ा खतरा: IRCTC का अलर्ट
IRCTC ने ट्रेनों में खाना सप्लाई करने वाले अनधिकृत ई-कैटरिंग ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : November 7, 2026 at 4:41 PM IST
नई दिल्ली: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने रेल नेटवर्क पर चल रही अनधिकृत ई-कैटरिंग वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स की पहचान करने और उन पर लगाम लगाने के लिए एक कड़ा अभियान शुरू किया है. IRCTC उन संस्थाओं के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है जो अवैध रूप से ई-कैटरिंग सेवाएं चला रही हैं या अनधिकृत व्यवसाय करने के लिए IRCTC के ब्रांड और पहचान का गलत इस्तेमाल कर रही हैं.
IRCTC के मुताबिक, इन अनधिकृत ई-कैटरिंग प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती संख्या से यात्रियों के भोजन की सुरक्षा, साफ-सफाई और उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है. ऐसे प्लेटफॉर्म अक्सर बिना लाइसेंस वाले उन आउटलेट्स से खाना मंगवाते हैं, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों और स्वच्छता मानकों का पालन नहीं करते हैं. इससे भोजन की गुणवत्ता और यात्रियों की सुरक्षा से समझौता होता है.
IRCTC ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी चिंताओं के अलावा, ये अनधिकृत प्लेटफॉर्म यात्रियों की डेटा प्राइवेसी, वित्तीय सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं. इन असत्यापित प्लेटफॉर्म्स पर पीएनआर नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पेमेंट डिटेल्स जैसी संवेदनशील जानकारियां साझा करने से यात्री फिशिंग हमलों, पहचान के गलत इस्तेमाल और वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं."
यात्रियों को ऑर्डर कैंसल होने, देरी से मिलने या कभी डिलीवरी न होने का जोखिम भी उठाना पड़ता है. अक्सर उन्हें किसी भी प्रभावी कस्टमर सपोर्ट या शिकायत निवारण प्रणाली की सुविधा नहीं मिलती. एक औपचारिक शिकायत प्रणाली के अभाव में, प्रभावित यात्रियों के लिए अपना पैसा वापस पाना या उचित कानूनी रास्ता अपनाना मुश्किल हो जाता है.
IRCTC ने यात्रियों को कड़ी सलाह दी है कि वे ट्रेन यात्रा के दौरान अपने भोजन की बुकिंग केवल आधिकारिक IRCTC ई-कैटरिंग वेबसाइट, आधिकारिक 'फूड ऑन ट्रैक' मोबाइल एप्लिकेशन, या IRCTC द्वारा अधिकृत ई-कैटरिंग एग्रीगेटरों और वेंडरों के माध्यम से ही करें. इन अधिकृत माध्यमों का उपयोग करने से भोजन की सुरक्षा और स्वच्छता, पारदर्शी व सत्यापित बिलिंग, और सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित होती है. अधिकृत ई-कैटरिंग पार्टनरों की अपडेटेड लिस्ट आधिकारिक IRCTC ई-कैटरिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है.
रेलवे परिसरों या ट्रेनों में अनधिकृत फूड वेंडरों या अवैध फूड डिलीवरी गतिविधियों का सामना करने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल करके ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करें. रेलवे ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियां न केवल निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और नियमों के पालन को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि इससे सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान हो सकता है.
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