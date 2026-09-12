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BRICS Summit: ईरानी राष्ट्रपति की बेटी जहरा पेजेश्कियान ने दिल्ली में ब्रिक्स बाजार का दौरा किया

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ईरानी राष्ट्रपति की बेटी जहरा पेजेश्कियान का ब्रिक्स बाजार में स्वागत किया. ( X / @Annapurna4BJP )

नई दिल्ली: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बेटी जहरा पेजेश्कियान और उनके पति हसन मजीदी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में ब्रिक्स बाजार का दौरा किया. वहां उन्होंने BRICS के सदस्य और सहयोगी देशों के कपड़े, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रदर्शनों को देखा. भारत में ईरानी दूतावास के आधिकारिक एक्स अकाउंट से इस दौरे की जानकारी दी गई. इस दौरे ने नई दिल्ली में चल रहे BRICS कार्यक्रमों में एक सांस्कृतिक पहलू जोड़ा. एक्स पर साझा किए गए वीडियो में जहरा काले अबाया में टेक्सटाइल और क्राफ्ट की प्रदर्शनी देखती हुई और 'BRICS इंडिया 2026' के बैकग्राउंड के सामने भारतीय प्रतिनिधियों के साथ फोटो खिंचवाती हुई दिखाई दे रही हैं. ईरानी दूतावास ने पोस्ट में लिखा, "ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बेटी जहरा पेजेश्कियान ने अपने पति हसन मजीदी के साथ नई दिल्ली में नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में ब्रिक्स बाजार का दौरा किया. उन्होंने ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों की ओर से प्रदर्शित बेहतरीन कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को देखा." केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी इस दौरे की कई तस्वीरें साझा कीं. ब्रिक्स बाजार में जहरा का स्वागत करते हुए उन्होंने लिखा, "नई दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूज़ियम में #BRICSBazaar में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बेटी जहरा पेजेश्कियान का स्वागत करना खुशी की बात थी. मुझे उन्हें बाजार घुमाने और BRICS के सदस्य और सहयोगी देशों की समृद्ध परंपराओं, कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराने का मौका मिला."