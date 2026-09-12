BRICS Summit: ईरानी राष्ट्रपति की बेटी जहरा पेजेश्कियान ने दिल्ली में ब्रिक्स बाजार का दौरा किया
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ईरानी राष्ट्रपति की बेटी जहरा पेजेश्कियान का दिल्ली में ब्रिक्स बाजार में स्वागत किया.
Published : September 12, 2026 at 4:30 PM IST
नई दिल्ली: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बेटी जहरा पेजेश्कियान और उनके पति हसन मजीदी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में ब्रिक्स बाजार का दौरा किया. वहां उन्होंने BRICS के सदस्य और सहयोगी देशों के कपड़े, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रदर्शनों को देखा.
भारत में ईरानी दूतावास के आधिकारिक एक्स अकाउंट से इस दौरे की जानकारी दी गई. इस दौरे ने नई दिल्ली में चल रहे BRICS कार्यक्रमों में एक सांस्कृतिक पहलू जोड़ा. एक्स पर साझा किए गए वीडियो में जहरा काले अबाया में टेक्सटाइल और क्राफ्ट की प्रदर्शनी देखती हुई और 'BRICS इंडिया 2026' के बैकग्राउंड के सामने भारतीय प्रतिनिधियों के साथ फोटो खिंचवाती हुई दिखाई दे रही हैं.
ईरानी दूतावास ने पोस्ट में लिखा, "ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बेटी जहरा पेजेश्कियान ने अपने पति हसन मजीदी के साथ नई दिल्ली में नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में ब्रिक्स बाजार का दौरा किया. उन्होंने ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों की ओर से प्रदर्शित बेहतरीन कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को देखा."
Daughter of Iranian President Masoud Pezeshkian, Zahra Pezeshkian, along with her husband Hassan Majidi, visited the BRICS Bazaar at the National Crafts Museum in New Delhi, exploring the rich art, crafts and cultural heritage showcased by BRICS member and partner countries. pic.twitter.com/qDcLZg4XCN— Iran in India (@Iran_in_India) September 12, 2026
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी इस दौरे की कई तस्वीरें साझा कीं. ब्रिक्स बाजार में जहरा का स्वागत करते हुए उन्होंने लिखा, "नई दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूज़ियम में #BRICSBazaar में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बेटी जहरा पेजेश्कियान का स्वागत करना खुशी की बात थी. मुझे उन्हें बाजार घुमाने और BRICS के सदस्य और सहयोगी देशों की समृद्ध परंपराओं, कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराने का मौका मिला."
नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में 10 से 15 सितंबर तक आयोजित हो रहा 'ब्रिक्स बाजार', पारंपरिक शिल्पकारी को व्यापक ब्रिक्स कार्यक्रम के केंद्र में रखता है. इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले देशों की खास सांस्कृतिक परंपराओं को दिखाने वाले कपड़े और शिल्प शामिल हैं. इसमें बुनी हुई धारियां और इकत डिजाइन, ब्रोकेड और जैक्वार्ड का काम, साथ ही प्रिंटेड और रंगे हुए सूती और रेशमी कपड़े शामिल हैं.
It was a pleasure to welcome Ms. Zahra Pezeshkian, daughter of Iranian President Masoud Pezeshkian to the #BRICSBazaar at the National Crafts Museum, New Delhi.— Annpurna Devi (@Annapurna4BJP) September 12, 2026
Had the opportunity to show them around the Bazaar and share the rich traditions, art, crafts and cultural heritage… pic.twitter.com/omRsXOSfE2
इस बाजार में, भारत, ईरान, चीन, ब्राज़ील, बोलीविया, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ़्रीका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, क्यूबा, बेलारूस, मलेशिया, नाइजीरिया, युगांडा और वियतनाम का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टॉल शामिल हैं. साथ ही अन्य सहयोगी और सदस्य देशों के डिस्प्ले भी हैं.
बाजार में ईरानी स्टॉल बड़े टेक्सटाइल इंस्टॉलेशन का हिस्सा है, जो बुनाई, छपाई और रंगाई की अलग-अलग क्षेत्रीय परंपराओं को एक ही विजुअल डिस्प्ले में एक साथ लाता है.
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में, भारत के विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस बाजार की थीम है - "संस्कृतियों को संवारना, लोगों को जोड़ना".
ब्रिक्स बाजार आगंतुकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है.
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