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ब्रिक्स सम्मेलन 2026: ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, बोले- अमेरिका के वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए बनाया गया संगठन

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भारत पहुंचे. ( Photo/X@MEAIndia )

By PTI 2 Min Read