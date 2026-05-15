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हम मानवीय मदद के लिए भारत का आभार व्यक्त करते हैं: ईरानी विदेश मंत्री अराघची

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची और एस जयशंकर ( ANI )

नई दिल्ली: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया है. उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी तारीफ की. अराघची ने कहा, "मुझे भारत सरकार और मेरे बहुत अच्छे दोस्त मंत्री जयशंकर, जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे व्यक्तिगत और व्यावहारिक रिश्ते हैं, ने मुझे और मेरे प्रतिनिधिमंडल की गर्मजोशी से मेहमाननवाजी की, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं. हम पिछले दो महीनों से संपर्क में हैं, जब युद्ध चल रहा था, मेरे देश के खिलाफ हमला हो रहा था... हम भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं..." ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइली सरकार के बिना उकसावे के हमले का शिकार हुआ है, जो अमेरिकी अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत के ठीक बीच में हुआ. कूटनीति के बीच में, उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला किया. हम उन सभी देशों की तारीफ करते हैं जिन्होंने इस हमले की निंदा की. हम भारत सरकार और यहां के लोगों की तारीफ करते हैं जिन्होंने ईरानी लोगों के प्रति एकजुटता और हमदर्दी दिखाई. हम एकजुटता दिखाने के लिए भारत सरकार की तरफ से हमें दी गई मानवीय मदद के लिए आभार व्यक्त करते हैं. अराघची ने आगे कहा, "हम अभी युद्धविराम की स्थिति में हैं, हालांकि यह बहुत कमजोर है. लेकिन हम कूटनीति को मौका देने के लिए इसे बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. ईरान से जुड़ी किसी भी चीज का कोई मिलिट्री हल नहीं है. उन्होंने बार-बार हमारी परीक्षा ली है. हम कभी किसी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकते. हम किसी भी प्रतिबंध का भी विरोध करते हैं. ईरानी लोग सिर्फ सम्मान की भाषा में जवाब देते हैं."