हम मानवीय मदद के लिए भारत का आभार व्यक्त करते हैं: ईरानी विदेश मंत्री अराघची
ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत सरकार और यहां के लोगों की तारीफ करते हैं जिन्होंने ईरानी लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई.
Published : May 15, 2026 at 4:16 PM IST
नई दिल्ली: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया है. उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी तारीफ की. अराघची ने कहा, "मुझे भारत सरकार और मेरे बहुत अच्छे दोस्त मंत्री जयशंकर, जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे व्यक्तिगत और व्यावहारिक रिश्ते हैं, ने मुझे और मेरे प्रतिनिधिमंडल की गर्मजोशी से मेहमाननवाजी की, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं. हम पिछले दो महीनों से संपर्क में हैं, जब युद्ध चल रहा था, मेरे देश के खिलाफ हमला हो रहा था... हम भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं..."
ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइली सरकार के बिना उकसावे के हमले का शिकार हुआ है, जो अमेरिकी अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत के ठीक बीच में हुआ. कूटनीति के बीच में, उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला किया. हम उन सभी देशों की तारीफ करते हैं जिन्होंने इस हमले की निंदा की. हम भारत सरकार और यहां के लोगों की तारीफ करते हैं जिन्होंने ईरानी लोगों के प्रति एकजुटता और हमदर्दी दिखाई. हम एकजुटता दिखाने के लिए भारत सरकार की तरफ से हमें दी गई मानवीय मदद के लिए आभार व्यक्त करते हैं.
#WATCH | Delhi | Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says, " my country has been the victim of an act of unprovoked aggression by the united states and israeli regime, which happened right in the middle of negotiations we had with americans... in the middle of diplomacy, they… pic.twitter.com/vM4pB8cYKM— ANI (@ANI) May 15, 2026
अराघची ने आगे कहा, "हम अभी युद्धविराम की स्थिति में हैं, हालांकि यह बहुत कमजोर है. लेकिन हम कूटनीति को मौका देने के लिए इसे बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. ईरान से जुड़ी किसी भी चीज का कोई मिलिट्री हल नहीं है. उन्होंने बार-बार हमारी परीक्षा ली है. हम कभी किसी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकते. हम किसी भी प्रतिबंध का भी विरोध करते हैं. ईरानी लोग सिर्फ सम्मान की भाषा में जवाब देते हैं."
हमें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं: अराघची
अराघची ने कहा कि 40 दिनों की लड़ाई के बाद, जब अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने हमले में कोई भी लक्ष्य हासिल करने में नाकाम हो गया, तो उन्होंने बातचीत का ऑफर दिया. हमें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है. यह किसी भी राजनयिक कोशिश के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है. हमारे पास अमेरिका पर भरोसा न करने की हर वजह है, जबकि उनके पास हम पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं है.
#WATCH | Delhi | Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says, " now, after 40 days of war, when the us became hopeless of achieving any goal in their aggression against iran, they offered negotiation... we have no trust in americans... this is the main obstacle in the way of any… pic.twitter.com/9YWR6MY9H9— ANI (@ANI) May 15, 2026
अराघची ने कहा, "हमने अपने लोगों के खिलाफ बहुत क्रूर युद्ध में विरोध किया है. वे (अमेरिका) अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके. यह साफ है कि जो चीजें वे मिलिट्री से हासिल नहीं कर पाए हैं, वे बातचीत की मेज पर तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि सभी पक्षों को फायदे वाला समाधान न निकल जाए."
पश्चिम एशिया संघर्ष पर ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, "अभी की बातचीत भरोसे की कमी से जूझ रही है. अमेरिका से मिल रहे उलटे-सीधे संदेश से भी यह मुश्किल हो रही है. हर दिन कल से अलग होता है. आज का ट्वीट कल के ट्वीट से अलग है... यही दिक्कत है, और इससे भरोसे का सवाल और बढ़ जाता है. हम जानते हैं कि कुछ लोग कूटनीति को पटरी से उतारने की कोशिश करते हैं. जंग के लिए उकसाने वाले लोग जो अमेरिका को फिर से एक और जंग में घसीटना चाहते हैं. मुझे उम्मीद है कि समझदारी और कूटनीति आखिरकार जीतेगी, और हम बातचीत से हल निकालने के लिए कूटनीति के रास्ते पर चलेंगे..."
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