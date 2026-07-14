होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नाविकों की मौत पर भारत भड़का, ईरानी राजनयिकों को किया तलब
ईरानी डिप्लोमैट्स की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. विस्तार से पढ़ें.
Published : July 14, 2026 at 12:16 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से हमले शुरू हो गए हैं. अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए. जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने होर्मंज स्ट्रेट में यूएई (UAE) के दो टैंकरों को निशाना बनाया. टैंकरों पर मिसाइल से किए गए हमलों में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत की खबर आई है. इसके साथ-साथ कई अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं.
इस हमले में भारतीय नाविक की मौत पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है. विदेश मंत्रालय ने आज मंगलवार को ईरानी मिशन के उप प्रमुख (DCM) मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत अन्य राजनयिकों को तलब किया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने गंभीर चिंता जताते हुए इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा है. अब से कुछ देर पहले इस हाई-लेवल मीटिंग के बाद, मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत ईरानी डिप्लोमैट्स को नेशनल मंत्रालय से बाहर निकलते देखा गया.
#WATCH | Delhi: Iranian diplomats including Deputy Chief of Mission (DCM) Mohammad Javad Hosseini, summoned by Ministry of External Affairs, over recent attack on merchant vessels in the region pic.twitter.com/OpwOFHOhf8— ANI (@ANI) July 14, 2026
यह हाई-लेवल डिप्लोमैटिक कदम यूएई (UAE) के रक्षा मंत्रालय की मंगलवार सुबह की ऑफिशियल घोषणा के बाद उठाया गया है, जिसमें कन्फर्म किया गया था कि यूएई (UAE) के झंडे वाले टैंकर, मोम्बासा और बाहिया, ओमानी जलक्षेत्र में होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी रास्ते से गुजरते समय ईरानी क्रूज मिसाइलों से निशाना बने थे. वहीं, यूएई (UAE) के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओमान के जलक्षेत्र में होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिणी रास्ते में दो ईरानी क्रूज मिसाइलों ने नेशनल टैंकरों (मोम्बासा) और (बाहिया) को निशाना बनाया.
मोम्बासा को टारगेट करके किए गए जानलेवा हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई, जबकि आठ दूसरे नाविक घायल हो गए. जिन लोगों का मेडिकल इलाज चल रहा है, उनमें से चार को गंभीर चोटें आईं, कुल मिलाकर छह भारतीय नागरिक और दो यूक्रेनी नागरिक थे. नागरिकों की मौत के अलावा, मिसाइल हमलों से दोनों कमर्शियल जहाजों में आग लग गई, जिससे सामान को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इमरजेंसी टीमों ने आग पर काबू पा लिया.
समुद्री हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, यूएई (UAE) ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे 'गंभीर उल्लंघन और इंटरनेशनल कानून का साफ उल्लंघन' बताया. अबू धाबी ने कड़ी चेतावनी दी कि वह जवाबी कार्रवाई करने और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी प्रोटोकॉल लागू करने का अधिकार रखता है. मंत्रालय ने कहा कि राज्य के पास इस बढ़ते तनाव पर जवाब देने और अपने इलाकों, लोगों और निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार है. साथ ही, मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना हाई अलर्ट पर है और लोगों से अपडेट के लिए सिर्फ़ सरकारी चैनलों पर भरोसा करने की अपील की है.
#WATCH | Delhi: Iranian diplomats including Deputy Chief of Mission (DCM) Mohammad Javad Hosseini, who were summoned by Ministry of External Affairs, over recent attack on merchant vessels in Hormuz, leave from MEA— ANI (@ANI) July 14, 2026
An Indian sailor was killed, six others were wounded in Iranian… pic.twitter.com/BUTEFblCdO
यह हमला होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते मिलिट्री टकराव के बीच हुई है, जो दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से अहम समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है. इस घटना से पहले, ईरान की सेमी-ऑफिशियल तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि ईरानी सेना ने पानी के रास्ते में कई 'उल्लंघन करने वाले' जहाजों को निशाना बनाया था. इसी बीच, ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने एक अनजान मिलिट्री सोर्स का हवाला देते हुए कन्फर्म किया कि नेवी ने 'अमेरिकी दुश्मन के दुश्मन जहाज' पर क्रूज मिसाइलें दागी थीं.
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