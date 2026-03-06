ETV Bharat / bharat

'न्यूयॉर्क का मेयर तो चुन नहीं सकते... ईरान में लीडरशिप बदलना चाह रहे', ईरानी उप-विदेश मंत्री का ट्रंप को जवाब

ईरानी उप-विदेश मंत्री खतीबजादेह ने कहा कि हमारे पास फारस की खाड़ी में अमेरिका की मौजूदगी को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है.

Iranian Deputy Foreign Minister Dr Saeed Khatibzadeh on Donald Trump US-Israel Iran War
ईरान के उप-विदेश मंत्री डॉ. सईद खतीबजादेह (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 6, 2026 at 11:58 AM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: ईरान के उप-विदेश मंत्री डॉ. सईद खतीबजादेह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है. ट्रंप की चेतावनी पर खतीबजादेह ने कहा कि ईरान के लोग अपना नेता खुद चुनेंगे.

दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 में भाग लेते हुए ईरानी उप-विदेश ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में लीडरशिप बदलने की मांग कर रहे हैं, जबकि वह न्यूयॉर्क के मेयर को भी नियुक्त नहीं कर सकते...क्या आप इस औपनिवेशिक दृष्टिकोण (Colonial Approach) की कल्पना कर सकते हैं? जबकि वह अपने देश में लोकतंत्र देखना चाहते हैं, वह ईरान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति को हटाना चाहेंगे."

ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर, खतीबजादेह ने कहा कि यह ईरान के खिलाफ एक अस्तित्व की लड़ाई है, और वे ईरान के अस्तित्व को खत्म करना चाहेंगे. हम उन हमलावरों को पीछे धकेलने के लिए एक बहादुरी भरी, राष्ट्रवादी लड़ाई लड़ रहे हैं. हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सिवाय इसके कि हम वहीं हमला करें जहां से अमेरिकी हमला शुरू कर रहे हैं.

दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 में बोलते हुए ईरानी उप-विदेश मंत्री खतीबजादेह ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के अस्तित्व को मिटाने का फैसला किया है. इजराइली कई दशकों से ग्रेटर इजराइल के अपने भ्रम के कारण यह वादा कर रहे हैं. हमारे पास फारस की खाड़ी इलाके में अमेरिका की मौजूदगी को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है.

उन्होंने कहा, "मेरे देश पर हमला हो रहा है, यह झूठ फैलाकर कि ईरान खतरा पैदा कर रहा है. अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमला क्यों शुरू किया, यह एक जरूरी सवाल है. अगर आप यह सवाल अमेरिकी प्रशासन से पूछेंगे, तो अलग-अलग मार्केट और समूहों के आधार पर आपको अलग-अलग जवाब मिलेंगे. उन्होंने यह क्यों शुरू किया, यह शक्ति की राजनीति और 'ग्रेटर इजराइल' के भ्रम की वजह से है."

ईरान उप-विदेश मंत्री ने कहा, "आज अमेरिका और इजराइल जो कर रहे हैं, वह अंतरराष्ट्रीय कानून और नियमों के खिलाफ है...ईरान की तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं हुई."

उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र के लिए, दुनिया के लिए और नैतिकता के लिए यह विरोध कर रहे हैं. ईरान के लोग कुर्बानी दे रहे हैं क्योंकि ईरान के खिलाफ गलत, दुस्साहसी बर्ताव हो रहा है.

हमारी कोशिश युद्ध दूसरे इलाकों में न फैले...
सईद खतीबजादेह ने कहा, "हम कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध दूसरे इलाकों में न फैले. मुझे यकीन है कि आप मोसाद और इजराइल के रिफाइनरियों या साइप्रस पर हमला करने के झूठे ऑपरेशन के बारे में सुन रहे होंगे. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमला ईरान से नहीं हुआ था. टकर कार्लसन ने यह भी कहा कि सऊदी अरब और कतर में दो या कई मोसाद ग्रुप पकड़े गए, जब वे उन देशों में झूठे ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यह लड़ाई दूसरे इलाकों में न फैले."

उन्होंने आगे कहा, मैं समझता हूं कि इस इलाके में हमारे दोस्त इससे इतने परेशान क्यों हैं, यह एक अस्तित्व की लड़ाई है, और यह सबके लिए एक लड़ाई है. जब वे किसी दूसरे देश के मुखिया की हत्या करते हैं....क्या देशों के बीच समस्या होने पर किसी देश के मुखिया को निशाना बनाया जाना चाहिए? यह पहले कभी नहीं हुआ. अगर यह नया नॉर्म है, तो यह बहुत खतरनाक है."

उन्होंने कहा, "...गेंद उसी के पाले में है जिसने यह हमला शुरू किया था. अगर वे आज हमला बंद कर देते हैं, तो हम बचाव कर रहे हैं, हमला नहीं कर रहे हैं...हर देश के पास कूटनीति ही एकमात्र विकल्प है. मुझे सच में शक है कि यह सरकार कूटनीति और बातचीत का मतलब समझती है."

