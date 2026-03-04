ETV Bharat / bharat

Iran War: भारतीय नागरिकों के लिए SCR और हेल्पलाइन नंबर जारी, कोच्चि पहुंचे 186 प्रवासी

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय ने पूरे इलाके में भारतीय दूतावासों के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए-

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, "कंट्रोल रूम सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करेगा और इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है: 1800118797 (टोल फ्री), +91 11 2301 2113, +91 11 2301 4104, और +91 11 2301 7905."

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम: ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने से खाड़ी देशों में सुरक्षा स्थिति काफी गंभीर हो गई है. मिडिल-ईस्ट में रहने वाले प्रवासी भारतीय काफी चिंतित हैं. इसको देखते हुए भारत सरकार ने स्पेशल कंट्रोल रूम (SCR) बनाने की घोषणा की, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए कई हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है. भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे भारतीय दूतावासों के संपर्क में रहें और आगे की एडवाइजरी के लिए आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें.

उधर, खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय विमानन कंपनियां कई स्पेशल फ्लाइट्स चला रही हैं. नागरिक विमानन मंत्रालय मंगलवार शाम को कहा कि फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही के लिए, मंगलवार को भारतीय एयरलाइंस ने 24 फ्लाइट्स का संचालन किया. बुधवार को, विमानन कंपनियां 58 उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही हैं, जिसमें इंडिगो की 30 और एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 23 फ़्लाइट्स शामिल हैं.

मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में एयरस्पेस की बदलती स्थिति को देखते हुए, भारतीय एयरलाइंस की कुल 1,221 फ्लाइट्स और विदेशी एयरलाइंस की 388 फ्लाइट्स अब तक कैंसिल कर दी गई हैं.

वहीं, 186 भारतीय प्रवासी बुधवार सुबह एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से कोच्चि पहुंचे. माना जा रहा है कि 'अकबर ट्रैवल्स' की अरेंज की गई फ्लाइट फुजैरा से उड़ी और सुबह 4:30 बजे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची. इससे 186 यात्री, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, घर पहुंचे.

