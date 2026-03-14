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Iran War: भारत ने विदेशी नागरिकों दी बड़ी राहत, एक महीना वीजा बढ़ाने की घोषणा

पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए एक महीने वीजा बढ़ाने की घोषणा की गई है.

Iran War India Announces visa extension and overstay penalty waiver for Foreigners stranded in country
प्रतीकात्मक तस्वीर (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 2:59 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच, भारत ने देश में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए वीजा बढ़ाने और निर्धारित अवधि से ज्यादा रुकना पर पेनल्टी (overstay penalty) में छूट देने की घोषणा की है.

दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास' (Indian Consulate) ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी वीजा और ई-वीजा जिनकी मियाद खत्म हो रही है या जल्द ही खत्म होने वाली है, उन्हें अधिकार क्षेत्र वाले फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRROS) में बिना किसी खर्च के एक महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा.

अधिकारियों ने कहा कि 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से प्रभावित विदेशी नागरिकों के अधिक समय तक रुकने पर लगने वाली पेनल्टी माफ कर दी जाएगी. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रा में रुकावट से प्रभावित विदेशी नागरिकों को एग्जिट परमिट मुफ्त में दिए जाएंगे, जिससे वे रास्ते खुलने पर भारत छोड़ सकें.

वाणिज्य दूतावास ने यह भी कहा कि अगर कोई विदेशी नागरिक एग्जिट परमिट और वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं कर पाता है, तो यह प्रवास कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. भारत फ्लाइट्स के डायवर्जन की वजह से भारत आने वाले विदेशी नागरिक को टेम्पररी लैंडिंग परमिट (TLP) भी फ्री में देगा.

अमेरिका-इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ गया है. ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण मिडिल ईस्ट के लिए संचालित होने वाली कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिससे बहुत से विदेशी नागरिक भारत में फंस गए हैं.

इस बीच, दोहा में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी में कहा कि कतर एयरवेज की फ्लाइट्स से कतर से भारत और दूसरी वैश्विक जगहों पर लगभग 500 भारतीय नागरिक गए. दूतावास ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में कहा कि यात्रियों ने कतर एयरवेज की फ्लाइट्स से कोच्चि और दूसरी जगहों की यात्रा की. एयरलाइन ने मानवीय आधार पर दो भारतीय नागरिकों, जिनकी प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई थी, के पार्थिव शरीर को उनके परिवार के सदस्यों के साथ कोच्चि ले जाने में भी मदद की.

दूतावास ने कहा कि कतर का एयरस्पेस अभी थोड़ा ही खुला है, जिसकी वजह से कतर एयरवेज की फ्लाइट्स सीमित हैं.

मुंबई का जिक्र करते हुए एडवाइजरी में कहा गया, "14 मार्च को कतर एयरवेज की मुंबई के लिए एक फ्लाइट का प्लान है."

यह भी पढ़ें- पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत, दो भारतीय जहाजों को ईरान देगा सुरक्षित रास्ता

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