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Iran War: भारत ने विदेशी नागरिकों दी बड़ी राहत, एक महीना वीजा बढ़ाने की घोषणा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File/ ANI )

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच, भारत ने देश में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए वीजा बढ़ाने और निर्धारित अवधि से ज्यादा रुकना पर पेनल्टी (overstay penalty) में छूट देने की घोषणा की है. दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास' (Indian Consulate) ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी वीजा और ई-वीजा जिनकी मियाद खत्म हो रही है या जल्द ही खत्म होने वाली है, उन्हें अधिकार क्षेत्र वाले फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRROS) में बिना किसी खर्च के एक महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से प्रभावित विदेशी नागरिकों के अधिक समय तक रुकने पर लगने वाली पेनल्टी माफ कर दी जाएगी. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रा में रुकावट से प्रभावित विदेशी नागरिकों को एग्जिट परमिट मुफ्त में दिए जाएंगे, जिससे वे रास्ते खुलने पर भारत छोड़ सकें. वाणिज्य दूतावास ने यह भी कहा कि अगर कोई विदेशी नागरिक एग्जिट परमिट और वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं कर पाता है, तो यह प्रवास कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. भारत फ्लाइट्स के डायवर्जन की वजह से भारत आने वाले विदेशी नागरिक को टेम्पररी लैंडिंग परमिट (TLP) भी फ्री में देगा.