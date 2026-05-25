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मिडिल ईस्ट युद्ध से 'कड़वी' हुई भारतीय चाय: निर्यात को लगा बड़ा झटका, पहली तिमाही में 21% गिरी बिक्री

मिडिल ईस्ट संकट का सीधा असर अब भारतीय चाय बागानों पर दिखने लगा है. पढ़ें, कैसे भारतीय चाय उद्योग के सामने संकट खड़ा हो गया.

Iran war impact on Indian tea
दार्जिलिंग चाय बागान. (फाइल) (@pib.gov.in)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 4:51 PM IST

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हैदराबादः दुनिया भर के लोगों की सुबह की शुरुआत भारतीय चाय की चुस्की से होती है, लेकिन इस समय वैश्विक राजनीति की कड़वाहट ने भारत के चाय बागानों और निर्यातकों का स्वाद बिगाड़ दिया है. भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और एक प्रमुख निर्यातक देश है, इस समय पश्चिम एशिया में जारी युद्ध (अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष) के चलते एक अभूतपूर्व आर्थिक झटके का सामना कर रहा है.

वर्ष 2025 में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद, साल 2026 के शुरुआती महीनों में भारतीय चाय निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है. युद्ध की वजह से न सिर्फ समुद्री रास्ते बंद हुए हैं, बल्कि जहाजों का किराया और बीमा लागत बढ़ने से भारतीय चाय अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगी और कम प्रतिस्पर्धी होती जा रही है. आइए आंकड़ों और तथ्यों के जरिए समझते हैं कि भारतीय चाय उद्योग पर इस युद्ध का क्या और कितना गहरा असर पड़ा है.

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केरल के वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में बसा मशहूर हिल स्टेशन, मुन्नार में चाय के बागान. (@pib.gov.in)

युद्ध से पहले बनाम युद्ध के बाद

फरवरी 2026 के उत्तरार्ध में पश्चिम एशिया में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव ने भारतीय चाय निर्यातकों के रिकॉर्ड-तोड़ सफर पर अचानक ब्रेक लगा दिया. वर्ष 2025 भारतीय चाय उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक साल था. इस दौरान भारत ने 280.40 मिलियन किलोग्राम चाय का रिकॉर्ड निर्यात किया. इससे देश को ₹8,488.43 करोड़ का बंपर राजस्व प्राप्त हुआ, जो हाल के इतिहास में सबसे अधिक था.

फरवरी के आखिर में शुरू हुए ईरान संकट के बाद जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही में कुल चाय निर्यात में 21% की भारी गिरावट आई. इस तिमाही में निर्यात घटकर महज 54.69 मिलियन किलोग्राम रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 69.24 मिलियन किलोग्राम था. इस निर्यात संकट के कारण वर्ष 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) का राजस्व घटकर ₹1,660.74 करोड़ पर आ गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹1,997.06 करोड़ था. (स्रोत: भारतीय चाय बोर्ड)

निर्यात का आधा हिस्सा संकट में: समुद्री रास्ते हुए ब्लॉक

भारतीय चाय निर्यात की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर है. भारत अपनी कुल निर्यातित चाय का लगभग 46% से 50% (करीब आधा हिस्सा) अकेले पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीकी देशों को भेजता है.

प्रमुख खरीदार देशों में संयुक्त अरब अमीरात (UAE), इराक, रूस, चीन, अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी अरब और तुर्की भारतीय चाय के शीर्ष खरीदार हैं. भारत के कुल चाय निर्यात में शीर्ष 20 देशों की हिस्सेदारी 88.21 प्रतिशत है.

युद्ध के कारण सामान्य समुद्री गलियारे बंद हो गए हैं. जहाजों को अब अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर लंबे रास्तों से जाना पड़ रहा है. इसके चलते पश्चिम एशिया जाने वाली चाय की खेपें बीच रास्ते में या बंदरगाहों पर फंस गईं.

बंदरगाहों पर चाय के कंटेनरों का अंबार लगने के बाद, सरकार को सरलीकृत "बैक-टू-टाउन" (BTT) अनुमति जारी करनी पड़ी ताकि निर्यातक बिना किसी भारी जुर्माने के बंदरगाहों पर फंसे अपने माल को वापस देश के भीतर ला सकें.

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चाय निर्यात के आंकड़े. (@pib.gov.in)

निर्यातकों के सामने खड़ी हुईं चुनौतियां

इंडियन टी एसोसिएशन (ITA) के अनुसार, मिडिल ईस्ट संकट ने भारतीय चाय के सामने कई गंभीर कड़े आर्थिक संकट खड़े कर दिए हैं. लंबे समुद्री रास्तों के कारण जहाजों का किराया अत्यधिक बढ़ गया है. इसके अलावा, शिपिंग लाइनों ने भारत से लोड होने वाले माल पर 'इमरजेंसी फ्यूल सरचार्ज' (EFS) यानी आपातकालीन ईंधन अधिभार लगाना शुरू कर दिया है.

युद्ध क्षेत्र के पास से गुजरने के कारण जहाजों और माल का इंश्योरेंस प्रीमियम (बीमा की रकम) काफी बढ़ गया है. डॉलर और स्थानीय मुद्राओं में आ रहे भारी उतार-चढ़ाव ने निर्यातकों के मुनाफे को पूरी तरह निचोड़ दिया है.

भारत का घरेलू उत्पादन और शीर्ष उत्पादक राज्य

पिछले दस सालों में भारत के चाय प्रोडक्शन ने मज़बूती दिखाई है. हालांकि इस पर मौसम के झटके, कीड़ों का दबाव, पुरानी होती झाड़ियों और मज़दूरों की कमी का भी असर पड़ा है.

2016 में पूरे भारत में प्रोडक्शन 1,267.36 मिलियन kg था, जो 2019 में धीरे-धीरे बढ़कर 1,390.08 मिलियन kg हो गया. महामारी वाले साल में 2020 में घटकर 1,257.53 मिलियन kg रह गया, और उसके बाद इसमें सुधार हुआ. 2023 में प्रोडक्शन 1,393.66 मिलियन kg तक पहुंच गया, 2024 में कम होकर 1,303.53 मिलियन kg हो गया और 2025 में फिर से बढ़कर 1,369.98 मिलियन kg हो गया.

यह ट्रेंड एक ऐसी इंडस्ट्री दिखाता है जो रिकवरी कर सकती है, लेकिन यह ऐसी भी है जो मौसम और स्ट्रक्चरल बदलावों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है.

वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी काफी बड़ी है

वर्ष 2024 में वैश्विक चाय निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 13.13 प्रतिशत थी, जबकि दुनिया के कुल चाय उत्पादन में भारत का योगदान 18.43 प्रतिशत रहा. भारत में चाय का उत्पादन कुछ विशेष राज्यों में ही सिमटा हुआ है, जिसके कारण वहां के हालात पूरी राष्ट्रीय आपूर्ति को प्रभावित करते हैं.

साल 2025 में असम ने अकेले 687.76 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन किया, जो देश के कुल उत्पादन का 50.20 प्रतिशत है. पश्चिम बंगाल की 411.18 मिलियन किलोग्राम उत्पादन के साथ 30.01 प्रतिशत हिस्सेदारी रही. दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु ने 171.44 मिलियन किलोग्राम और केरल ने 58.21 मिलियन किलोग्राम का योगदान दिया.

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इंटरनेशनल टी डे का आयोजन 21 मई, 2025 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में किया गया. (@pib.gov.in)

क्या है उद्योग की मांग?

इस अभूतपूर्व संकट से चाय बागानों और निर्यातकों को बचाने के लिए इंडियन टी एसोसिएशन (ITA) ने सरकार से तुरंत नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की है. एसोसिएशन के अनुसार सरकार चाय के उत्पादन की लागत और उसकी गुणवत्ता के आधार पर एक न्यूनतम टिकाऊ मूल्य तय करे, जो न्यूनतम आयात मूल्य (Minimum Import Price) के रूप में भी काम कर सके.

चाय उद्योग को सरकार की कल्याणकारी और जलवायु-सहायता (Climate-Support) योजनाओं से जोड़ा जाए. निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) की मौजूदा दरों में बढ़ोतरी की जाए, ताकि बढ़े हुए मालभाड़े के बीच भारतीय निर्यातकों को कुछ राहत मिल सके.

निष्कर्ष

पश्चिम एशिया का यह संकट यह साफ दिखाता है कि भारतीय चाय उद्योग वैश्विक उथल-पुथल के सामने कितना संवेदनशील है. यदि समय रहते सरकार ने परिवहन लागत को कम करने और निर्यातकों को वित्तीय मदद देने के कदम नहीं उठाए, तो साल 2025 में मिली ऐतिहासिक कामयाबी के बाद साल 2026 भारतीय चाय उद्योग के लिए एक बड़ा घाटे का सौदा साबित हो सकता है.

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