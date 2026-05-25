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मिडिल ईस्ट युद्ध से 'कड़वी' हुई भारतीय चाय: निर्यात को लगा बड़ा झटका, पहली तिमाही में 21% गिरी बिक्री

दार्जिलिंग चाय बागान. (फाइल) ( @pib.gov.in )