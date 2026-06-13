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ईरान-यूएस वॉर: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मारे गए देवरिया के लाल के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, भारत सरकार से लगाई गुहार

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मारे गए देवरिया के लाल के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, ( ईटीवी भारत )

शिवानंद की पत्नी सुशीला का इस घटना से रो- रोकर बुरा हाल है. वह जो पारिवारिक स्थिति बयां कर रही है सुनने वाले का कलेजा फट जाएगा. वह सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी की बात नहीं करती.

पीड़ित पिता रोते हुए कहते हैं कि सरकार उन्हें उनका बेटा सौंप दे. जिसका लालन-पालन किया उसकी अंतिम क्रिया करने का भी अवसर हमें मिल जाए. अब बेटा तो हमारा हमें मिलने से रहा.

शिवानंद की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल. पिता भी बेहाल. (ईटीवी भारत)

शिवानंद के घर लोग ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. नेता हो या अधिकारी या फिर पास पड़ोस के लोग. फिलहाल इस घटना को हुए 3 दिन बीत गया है और अभी शिवानंद का शव परिजनों तक नहीं पहुंचा है. जिसके इंतजार में उसके पिता, पत्नी, भाई, मां, सबका रो- रोकर बुरा हाल है. सभी भारत सरकार से अपने घर के लाल के शव को पाने का इंतजार कर रहे हैं.

देवरिया / गोरखपुर: अमेरिका- ईरान युद्ध के बीच 'स्टेट ऑफ होर्मुज' से निकल रहे भारतीय जहाज पर, अमेरिकी सैनिकों द्वारा की गई बमबाजी से मारे गए यूपी के देवरिया के शिवानंद चौरसिया की मौत की खबर से, परिवार पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है. इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा है. तो जिले में भी जिसके भी कान तक इस मौत की खबर जा रही है वह दुखी हो जा रहा है.

देवरिया के लाल के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, (ईटीवी भारत)

वह कहती हैं कि उसके पति की मौत से उसके पूरे परिवार पर वज्रपात हो गया है. उसके सास- ससुर,देवर-ननद की जिम्मेदारी कौन देखेगा. सरकार ऐसी लापरवाही क्यों करती है जिसमें लोग मारे जाएं. उसने भी सरकार से अपने पति को सकुशल वापस घर भेजने की मांग किया है.

शिवानंद की बीवी और परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़. (ईटीवी भारत)

शिवानंद देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली गांव के थे, जहां चीख पुकार मची हुई है. शिवानंद की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता का भी हाल वही है.

देवरिया के शिवानंद चौरसिया की मौत की खबर से परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा. (ईटीवी भारत)

शिवानंद 6 महीने पूर्व घर से गए थे. शिवानंद के पिता से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि उनकी बहू को नौकरी दी जाए. क्योंकि शिवानंद ही एकमात्र कमाने वाले थे. पत्नी बात करने की स्थिति में नहीं थीं. पिछले तीन दिनों से रोकर पत्नी का बुरा हाल है.

देवरिया के शिवानंद चौरसिया की मौत की खबर से परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा. (ईटीवी भारत)

पत्नी ने रोते हुए कहा कि यह सरकार की कैसी लापरवाही है कि लोगों की जान चली जा रही है. आप हमारे पति को लाइये. वही गांव के लोगों ने भी मांग किया हैं कि उनके गांव के बेटे के पार्थिव शरीर को लाया जाय. ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें.

पड़ोसियों ने कहा कि जो तीन मौतें होर्मुज में हुई थीं. उसमें एक को हिमाचल सरकार ने करोड़ रूपया दिया है. हम योगी सरकार से भी चाहते हैं कि इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए. मृतक शिवानंद एक किसान परिवार का बेटा था. और दो भाइयों में बड़ा था. उसके भी एक बेटा और बेटी हैं. जब इस घटना की सूचना आई, तो शिवानंद की पत्नी अपने मायके में थी. इसके बाद जब वह ससुराल पहुंची तो उसके करुण क्रंदन से सभी की आंखें फटी रह गईं.

शिवानंद के पिता राम जी चौरसिया ने बताया कि कर्ज लेकर बेटे को जहाज पर नौकरी करने की ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई भेजा था. अंतिम बार 9 जून को उससे बात हुई थी. तब वह उस समय ओमान के पास था. लेकिन जब मौत की खबर आई, तो उन्हें एकीन नहीं हो रहा था.

गांव के पूर्व प्रधान अजीत शाही का कहना है कि मृतक के परिजनों को सरकार करोड़ रुपए मुआवजा दे. परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि शिवानंद ने देशहित में अपना जान गंवाया है. फिलहाल सब की निगाहें एकटक शिवानंद के शव के इंतजार में हैं. परिवार के लोग हों या गांव वाले, सभी शिवानंद की एक झलक पाने के लिए बैठे हैं.

क्षेत्रीय सांसद और विधायक भी इस पर अपनी शोक संवेदना तो व्यक्त किए हैं. लेकिन, अभी शव कब तक पहुंचेगा, इस बात को लेकर वह भी परिजनों को आश्वस्त नहीं कर पाए हैं.