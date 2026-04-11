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ईरान युद्ध से बोधगया में पर्यटन को नुकसान, सैलानियों ने मोड़ा मुंह

''ईरान ने जिस तरह से खाड़ी देशों को निशाना बनाया है, इसमें सबसे अधिक दुबई में प्रभावित हुआ है. दुबई के प्रभावित होने से इसका असर भारत के पर्यटन पर भी पड़ा है, क्योंकि दुबई से होते हुए अमेरिका ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों के नागरिक भी यहां आते हैं, वो अभी पूरी तरह से बंद है.'' - राकेश कुमार

दुबई से होकर आने वाले पर्यटक पूरी तरह से ठप : राकेश कुमार कहते हैं कि सिर्फ यूरोपियन ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के देशों से वह पर्यटक जो दुबई के रास्ते भारत आते थे, उनकी संख्या मार्च के पहले सप्ताह के बाद पूरी तरह से बंद हो चुकी है. अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा है. बल्कि इस युद्ध का प्रभाव खाड़ी देशों में भी पड़ा है.

''एक अप्रैल से लेकर बुद्धपूर्णिमा 1 मई 2026 के बीच आने वाले कई विदेशी पर्यटक जो समूह में आने वाले थे, लेकिन वे अपना बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं. बुद्ध पूर्णिमा को लेकर विदेश से आने वाले पर्यटक इंटरनेशनल फ्लाइट महंगी और कम संख्या में संचालित होने के कारण भी कुछ नहीं आ रहे हैं, तो कुछ पर्यटक युद्ध के चलते भारत में फंस ना जाएं, इसलिए अपना किया हुआ बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं.'' - मुकेश कुमार, टूरिस्ट गाइड

बुकिंग भी हो रही कैंसिल : महाबोधि मंदिर के बाहर खड़े टूरिस्ट गाइड से मुकेश कुमार ने बताया कि खाड़ी देशों में तनाव के चलते पर्यटक इंटरनेशनल ट्रैवल करने से बच रहे हैं. जिन्होंने टिकिट की बुकिंग करा रखी है वो इंडिया में कहीं फंस न जाए इसलिए भी टिकट कैंसिल करा रहे हैं. क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से फ्यूल के दाम आसमान छू रहे हैं, फ्लाइट का किराया भी बढ़ चुका है इसलिए भी पर्यटक अपना मन नहीं बना पा रहे हैं.

''2024 में भी 10 हजार से अधिक मार्च के महीने में विदेशी पर्यटक आए थे. टूरिस्ट और तीर्थ यात्री आमतौर पर मार्च और अप्रैल में भी बड़ी संख्या में महाबोधि मंदिर के दर्शन करने और घूमने आते हैं. अभी युद्ध के कारण यूरोपियन देशों से भी पर्यटक नहीं आए. स्थिति ये है कि बहुत कम संख्या में वियतनामी टूरिस्ट भी यहां आ पाए हैं.'' - राकेश कुमार, अध्यक्ष, बोधगया टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन

अप्रैल से मई तक भरा रहता है बोधगया : बोधगया टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार के अनुसार आमतौर पर अप्रैल महीने में 5000 से 6000 के बीच में विदेशी पर्यटक हुआ करते थे, अभी कहीं आपको विदेशी पर्यटक देखने को नहीं मिलेंगे. इसी तरह पिछले महीना मार्च में बोधगया के 150 छोटे बड़े होटल और गेस्ट हाउस में लगभग 4000 विदेशी टूरिस्ट आए थे, जबकि मार्च के बीच में आमतौर पर लगभग 10000 से अधिक टूरिस्ट आते रहे हैं.

बुद्धपूर्णिमा के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट : बोधगया होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के बाद ही बोधगया में ऑफ सीजन माना जाता है. लेकिन अभी यहां की गलियां पर्यटकों से सुनी पड़ी हैं. विदेशी पर्यटक मार्च महीने से ही नहीं आ रहे हैं, जो स्थिति है वो अमरीका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण है. स्थानीय लोगों का कहना है कि युद्ध का असर बोधगया पर भी पड़ा है.

पर्यटन उद्योग प्रभावित : अप्रैल महीने में बोधगया में 500 से भी कम विदेशी टूरिस्ट आए हैं, हालांकि बुद्धपूर्णिमा तक बोधगया में पर्यटन सीजन होता है. विदेशी पर्यटक मार्च महीने से ही बोधगया नहीं आ रहे हैं, जो स्थिति है वो अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण है. स्थानीय लोगों का कहना है कि युद्ध का असर बोधगया के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है.

पर्यटकों पर अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध का डर : कोरोना काल के बाद से ऐसा पहली बार है जब मार्च और अप्रैल के महीने में बोधगया के होटल और बाजार विदेशी पर्यटकों से खाली हैं. बोधगया के पर्यटन पर मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर है. वर्तमान में युद्ध के कारण बोधगया की गलियां और पर्यटन स्थल विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से गुलजार नहीं है, जिसकी वजह से होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट व्यवसाय, टूर एंड ट्रेवल्स समेत कई तरह के व्यवसायों में भारी गिरावट देखने को मिली है.

गयाजी : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बोधगया में विदेशी पर्यटकों ने अपनी बुकिंग बड़े पैमाने पर रद्द की हैं. अप्रैल और मई 2026 के पीक सीजन के दौरान होने वाले इस असर से होटल और ट्रेवल व्यवसाय को करोड़ों का झटका लगा है. बोधगया, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां दुनियाभर के बौद्ध श्रद्धालु पहुंचते हैं.

बुद्धपूर्णिमा के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट? (ETV Bharat)

होटलों के किराए भी हुए कम : पर्यटकों के न आने से स्थिति यह हो गई है कि बोधगया के होटल खाली पड़े हैं. जिन 3 स्टार होटल के रूम का किराया 4000 से 6000 तक था, वो 2000 से 2200 रुपए में बुक हो रहे हैं, इसके बावजूद भी वो खाली पड़े हुए हैं. जबकि अभी बोधगया को वियतनाम, कंबोडिया, वर्मा, थाईलैंड श्रीलंका और अमेरिका, जापान, कोरिया के पर्यटक से गुलजार रहना चाहिए था. इस वक्त विदेशी पर्यटक नहीं आने के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है.

''बोधगया में होटल के कमरे खाली पड़े हैं. टूर एंड ट्रेवल से जुड़े लोगों की गाड़ियां अपने दरवाजे पर खड़ी हैं. कई रेस्टोरेंट के मालिकों ने कुछ दिनों के लिए अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया है. हालांकि इसकी वजह यहां स्थानीय स्तर पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता नहीं होना भी है, लेकिन गैस का भी यह संकट तो युद्ध के कारण ही हुआ है.''- बबलू कुमार, होटल मालिक

बंद पड़ी दुकानें (ETV Bharat)

दुकानों पर भी असर : बबलू कुमार ने आगे बताया कि उनका होटल महाबोधि मंदिर के मुख्य मार्ग पर और वह भी मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर है फिर भी इस रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ है. यहां दोनों तरफ सड़क के किनारे जो फुटपाथ की दुकानें हैं, वहां पर आपको अधिकतर दुकानों में एक भी कस्टमर नहीं दिखेंगे, यही वजह है कि कई फुटपाथ के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया है, यह वह दुकान थीं जो धार्मिक सामानों, मूर्तियां, माला आदि और अन्य सामानों को बेचती हैं.

दूसरे राज्यों से भी आने की संख्या घटी : निकेश कुमार मंदिर में 30 सालों से गाइड का काम करते हैं, वो कहते हैं कि विदेशी पर्यटकों की संख्या तो ना के बराबर है, स्थिति तो देशी पर्यटकों की भी ठीक नहीं है, यहां दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है, युद्ध के कारण खाने पीने के सामान के साथ गाड़ियों से आने जाने का भी सफर महंगा हुआ है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

''एक पैनिक स्थिति जो युद्ध के कारण हुई थी कि ईंधन का भंडार देश में खत्म हो रहा है, उससे लोगों को लगा कि वो कहीं जाएं और एक दम से ईंधन भंडार खत्म हो जाए तो वो करोना काल की तरह ही कहीं फंस न जाएं. इस वजह से देशी पर्यटकों खास कर साउथ इंडिया, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटक भी नहीं पहुंच रहे हैं. नहीं तो अभी दोपहर में भी एक हजार से अधिक लोग मंदिर में जरूर मिलते. मगर अभी 100-200 लोग ही नजर आएंगे.''- निकेश कुमार, गाइड, बोधगया

50 ग्रुप में 1000 बुकिंग हुई कैंसिल : बोधगया आने वाले ग्रुप में 50 से अधिक ग्रुप जिनकी बुकिंग हो चुकी थी वो कैंसिल हो गई है. ये सिर्फ युद्ध के कारण ही हुआ है. उन्होंने कहा कि डॉलर की बढ़ी हुई कीमत और एयर लाइंस की टिकट महंगी होने की वजह से भी अधिकतर ग्रुप ने अपनी बुकिंग कैंसिल किया है, खास कर स्पेन, फ्रांस, थाई, बर्मिश ग्रुप की बुकिंग कैंसिल हुई हैं, पिछले 10 दिनों में 50 ग्रुप में लगभग 1000 लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कराई है, ये तो वो ग्रुप हैं जो सीधे तौर पर बोधगया आ रहा था, वो आंकड़े अलग होंगे जो देश के अन्य पर्यटन स्थल पर आने के बाद यहां आते हैं.

''बोधगया में 67 टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी हैं, सभी की स्थिति एक तरह ही है, यहां सरकार को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बोधगया में जो विदेशी पर्यटक आते हैं वह सरकार को विदेशी मुद्रा देते हैं. इसका सीधा फायदा सरकार को होता है, ऐसे में सरकार का भी भारी नुकसान समझा जा सकता है. सरकार को चाहिए कि कुछ चीजों में पर्यटकों को सुविधा दें.''- राजीव रंजन अध्यक्ष टूर एंडट्रेवल्स बोधगया

लोकल व्यापार ठप (ETV Bharat)

2 महीने में 80 करोड़ का व्यापार ठप : राकेश कुमार कहते हैं कि अगर देखा जाए तो बोधगया में करोड़ों का सीधे तौर पर नुकसान हुआ है. मार्च और अप्रैल महीने में कितना ही कम तो 70 से 80 करोड़ का व्यापार नहीं हुआ होगा. अब तो हम लोगों को बुद्ध पूर्णिमा का ही इंतजार है, लेकिन जो स्थिति है उस से लगता है कि इसमें भी ज्यादा कुछ खास स्थानीय व्यवसाय को नहीं लाभ पहुंचने वाला है.

घट सकती है बुद्ध पूर्णिमा में विदेशी पर्यटकों की संख्या : अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के महामंत्री भिक्षु प्रज्ञादीप कहते हैं कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के तनाव के चलते बोधगया में विदेशी पर्यटक बिल्कुल ठप हो गए हैं. इसके कई रीजन भी हैं, एक तो यह भी है कि विदेश से आने वाले विमान के किराए भी बढ़ गए हैं, क्योंकि कई देशों में ईंधन की भी कमी का मामला था. दूसरा यह, के दुनिया के लोगों को लग रहा है कि कहीं यह युद्ध विश्व युद्ध न बन जाए. अगर ऐसा हुआ तो वह दूसरे देश में जाकर फंस जाएंगे?

बोधगया विश्व का पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थान (ETV Bharat)

बुद्ध की धरती से दुनिया को संदेश : लोगों के दिलों में करोना जैसे हालात के डर थे, इसलिए विदेशी श्रद्धालु, पर्यटक कम ही दूसरे देशों की यात्रा कर रहे हैं. अभी 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा होने वाला है और बुद्ध पूर्णिमा में भी विदेशी पर्यटकों और दुनिया भर से बौद्ध अनुयायियों की संख्या में काफी गिरावट आ सकती है. हालांकि वह सीजफायर की घोषणा का स्वागत भी करते हुए कहते हैं कि बुद्ध की धरती बोधगया से हम कामना भी करते हैं कि ये युद्ध हमेशा के लिए रुक जाए, पूरी दुनिया जो कोई ना कोई मामले को लेकर संकट में है, वो उससे बाहर निकल जाए.

''हम आशा करते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा में दुनिया भर में रहने वाले बौद्ध अनुयाई यहां आए, यह तभी होगा जब दुनिया के हालात सामान्य होंगे, युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाए और जो आर्थिक रूप से लोगों को अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ रहा है वो भी कम हो, विमान के किराए कम हो जाएं हम भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं की दुनिया इस संकट से बाहर निकले.''- भिक्षु प्रज्ञादीप, महामंत्री, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ

सड़क किनारे खुलती दुकानों से रोजगार (ETV Bharat)

म्यांमार भूटान से बंद हो जाएगी विमान : गया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के डायरेक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि अभी अंतरराष्ट्रीय विमान की संख्या कम हो गई है. पिछले महीने तक म्यांमार, भूटान, थाईलैंड के विमान आ रहे थे, लेकिन अभी वो संख्या अप्रैल में घट गई है. सप्ताह में दो तीन ही आ रही है, जबकि अन्य कई देशों के विमान नहीं आ रहे हैं.

''म्यांमार, भूटान और थाईलैंड के विमान भी 20 अप्रैल से पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. डोमेस्टिक में सिर्फ दिल्ली और कोलकाता के लिए इंडिगो के विमान चल रहे हैं, एयर इंडिया का विमान भी बंद हो गया है.''- अवधेश कुमार, डायरेक्टर, गया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट

3 महीने में 15.72 लाख लोगों ने किया दर्शन : बीटीएमसी के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक 1572928 श्रद्धालुओं ने महाबोधि मंदिर का दर्शन किया है, हालांकि बीटीएमसी के आंकड़ों में विदेशी पर्यटकों की संख्या दर्ज नहीं है, यह वह संख्या है जो मंदिर में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इसमें स्थानीय लोगों की भी बड़ी संख्या होती है.

2025-26 में किया 37.52 लाख लोगों ने दर्शन : बीटीएमसी के द्वारा बताया गया की जनवरी 2026 में पुरुष महिला मिलकर 675618 लोगों ने मंदिर का दर्शन किया है. जबकि, फरवरी महीने में यह संख्या घटकर 461312 हो गई थी, मार्च महीने में ये संख्या और काम हो गई. मार्च महीने में 435998 लोगों ने मंदिर का दर्शन किया है, 2025 में अप्रैल से लेकर मार्च तक 3752592 लोगों ने मंदिर का दर्शन किया था.

बोधगया के पर्यटन स्थल : बोधगया में महाबोधि मंदिर के अलावा लगभग सभी बौद्ध देशों के मठ और मंदिर हैं, इस में श्रीलंका, चाइना, थाई, वियतनाम, बंग्लादेश, जापान, समेत कई मठ हैं, इसके इलावा 80 फिट बौद्ध प्रतिमा, जो की एक बहुत ही सुंदर और ऊंची प्रतिमा है, जो ध्यान के मुद्रा में है. सुजाता कुटी मंदिर यह वो स्थान है जहां सुजाता ने बुद्ध को खीर खिलाई थी. इसके अलावा दूंगेश्वरी गुफा मंदिर है, जो पहाड़ी पर स्थित है. पुरातत्व संग्रहालय जहां बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां और अवशेष रखे हुए हैं. इसके अलावा कई होटल और पार्क, बोधगया कन्वेंशन सेंटर, साइंस पार्क और अन्य जगह हैं जहां पर्यटक घूमने पहुंचते हैं.

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