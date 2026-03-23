क्या होर्मुज संकट का भारत ने निकाल लिया तोड़? इन 7 रास्तों से आ रहा क्रूड ऑयल; LPG के लिए भी प्लान तैयार
ईरान-इजराइल युद्ध से देश में LPG Crisis बना हुआ है लेकिन, सरकार ने तेल की कमी नहीं होने दी. जानिए क्या है भारत का प्लान.
Published : March 23, 2026 at 2:11 PM IST
India Oil Import Routes: भारत देश में तेल की खपत काफी ज्यादा होती है. गाड़ियों और औद्योगिक क्षेत्र को मिलाकर तेल के उपभोग के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है. अमेरिका और चीन पहले व दूसरे नंबर पर हैं. लेकिन, ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों से वेस्ट एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है. युद्ध के चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से तेल के जहाजों की निकासी पर रोक लगा दी है.
दरअसल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तेल की नस कहा जाता है. क्योंकि, इसी रास्ते से दुनिया को क्रूड ऑयल के एक बड़े हिस्से (20%) की आपूर्ति की जाती है. अब सवाल ये उठता है कि क्या होर्मुज संकट भारत के लिए चिंता का सबब है? तो ऐसा नहीं है. क्योंकि, समुद्र में ऐसे कई वैकल्पिक रास्ते भी हैं जहां से भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है.
समुद्र के ये गुप्त और वैकल्पिक रास्ते इस संकट की घड़ी में भारत की लाइफलाइन बने हुए हैं. यही कारण है कि देश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत अभी तक नहीं हुई है. हालांकि, एलपीजी यानी रसोई गैस की किल्लत जरूर देखने को मिल रही है. होटल-रेस्तरां से लेकर घर की किचन पर इसका असर पड़ा है. आईए, ETV Bharat के Explainer में जानते हैं कि क्या भारत का प्लान ऑफ एक्शन?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का असर: ईरान ने इजराइल-अमेरिका के हमले की जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से क्रूड ऑयल के जहाजों के निकलने पर रोक लगा दी है. ईरान चाहता है कि उसके इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड कोर (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) की मंजूरी से ही तेल टैंकर इस स्ट्रेट से गुजरें. रास्ता बंद होने का असर अब दिखने लगा है. वैश्विक मार्केट में क्रूड ऑयल कीमतें तो बढ़ी ही हैं. भारत में भी प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है. इसके अलावा एलपीजी यानी रसोई गैस की किल्लत भी होने लगी है.
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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों: दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य है. इसी रास्ते से दुनिया के क्रूड ऑयल बिजनेस का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है. यह रास्ता ओमान और ईरान के बीच स्थित है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है. दुनिया के सबसे विशाल तेल टैंकर यहीं से गुजरते हैं.
साल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, यहां से हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता रहा है. होर्मुज से होकर जाने वाले तेल का लगभग 89% हिस्सा एशियाई देशों जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पहुंचता है. एक एनर्जी एनालिसिस कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-फरवरी 2026 में भारत के मंथली क्रूड ऑयल इम्पोर्ट का लगभग 50% हिस्सा इसी रास्ते से होकर आया.
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होर्मुज का विकल्प मलक्का जलडमरूमध्य: होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद मलक्का स्ट्रेट (Strait of Malacca) भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग हो सकता है. इस मार्ग के जरिए दुनिया का करीब 29% क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) गुजरता है. यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है. यह दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है. भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र (जैसे रूस के सुदूर पूर्व हिस्से या अमेरिका) से आने वाला तेल इसी रास्ते से अंडमान सागर और फिर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है.
बाब अल-मंडेब होर्मुज का विकल्प: बाब अल-मंडेब (Bab el-Mandeb) लाल सागर (Red Sea) और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. अफ्रीका के देशों जैसे नाइजीरिया, अंगोला और यूरोपीय देशों से आने वाला तेल इसी रास्ते से होकर भारत पहुंचता है. यह होर्मुज स्ट्रेट का भारत के लिए एक बड़ा विकल्प है. हालांकि, इस रास्ते में हूतियों (ईरान समर्थित जायदी शिया विद्रोही समूह) के हमलों का खतरा रहता है.
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स्वेज नहर और SUMED पाइपलाइन: भूमध्यसागर और मध्य-पूर्व के बीच तेल यातायात के लिए स्वेज नहर (Suez Canal) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है. साथ ही भारत के लिए यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से तेल मंगवाने का सबसे छोटा रास्ता है. रूस से आने वाला कच्चा तेल भी इसी रास्ते से भारत पहुंचता है, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है. यहां से गुजरने वाले टैंकर यूरोप और एशिया के बाजारों तक तेल पहुंचाते हैं. यूरोप और अमेरिका तक तेल पहुंचाने के लिए यह सबसे छोटा और किफायती रूट है.
केप ऑफ गुड होप: अफ्रीका के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप (Cape of Good Hope) एक प्रमुख समुद्री मार्ग है. दरअसल, जब लाल सागर या होर्मुज में संघर्ष या तनाव जैसे हालात होते हैं, तो दुनिया भर के तेल जहाज इसी रास्ते को चुनते हैं. यह अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से से होकर गुजरने वाला मार्ग है. वैसे तो यह रास्ता बहुत लंबा और खर्चीला है, लेकिन इसे सबसे सुरक्षित भी माना जाता है. भारत के लिए पश्चिमी देशों से आने वाले बड़े टैंकर इसी रास्ते का चयन करते हैं.
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रूस का तेल डेनिश स्ट्रेट से भारत आता: डेनिश स्ट्रेट (Danish Straits) यूरोप का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो बाल्टिक सागर (Baltic Sea) को उत्तरी सागर (North Sea) से जोड़ता है. यह कई जलडमरूमध्यों का समूह है. यह रूस, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड के लिए समुद्री व्यापार का मुख्य रास्ता है. इस मार्ग से रूस और कजाकिस्तान का कच्चा तेल भारत, यूरोप और अन्य देशों तक पहुंचता है. यूरोप की ऊर्जा सप्लाई चेन के लिए यह मार्ग रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। बाल्टिक बंदरगाहों से निकलने वाले तेल टैंकर इसी रास्ते से होकर उत्तरी सागर में प्रवेश करते हैं और फिर दुनिया के विभिन्न बाजारों तक पहुंचते हैं.
टर्किश स्ट्रेट से भी आता रूस का तेल: टर्किश स्ट्रेट (Turkish Straits) यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक बेहद जरूरी समुद्री मार्ग है. यह रूस, कजाकिस्तान और अजरबैजान के तेल निर्यात के लिए अहम रास्ता है. ब्लैक सी के बंदरगाहों से निकलने वाले तेल टैंकर इसी रास्ते से भूमध्य सागर और फिर वैश्विक बाजार तक पहुंचते हैं.
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अमेरिका का तेल पनामा नहर से आता: पनामा नहर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है. यह रूट जहाजों को दक्षिण अमेरिका के लंबे चक्कर से बचाता है. अमेरिका, लैटिन अमेरिका और एशिया के बीच ऊर्जा और व्यापार के लिए यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है.
भारत कहां-कहां से मंगाता है तेल
- रूस- वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है. यह तेल मुख्य रूप से आर्कटिक या बाल्टिक सागर के रास्तों से आता है.
- इराक-सऊदी अरब- ये भारत के पारंपरिक और सबसे भरोसेमंद साथी हैं. इनका तेल फारस की खाड़ी और लाल सागर के जरिए आता है.
- यूएई और कुवैत- यहां से भी बड़ी मात्रा में आयात होता है.
- अमेरिका- भारत ने हाल के वर्षों में अमेरिका से भी कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ाया है, जो अटलांटिक महासागर के रास्ते आता है.
- अफ्रीकी देश- नाइजीरिया और अंगोला जैसे देशों से भी भारत तेल खरीदता है.
भारत होर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए क्या कर रहा: केंद्र की मोदी सरकार लगातार अपने तेल आयात के स्रोतों पर काम कर रही है. होर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए अब अमेरिका, ब्राजील और अफ्रीकी देशों से तेल की खरीदारी बढ़ाने पर काम चल रहा है. साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी तेल के भूमिगत भंडारों को भरने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में देश की व्यवस्था बिना किसी आयात के चलती रहे.
LPG किल्लत से निपटने का भारत सरकार का क्या है प्लान: एलपीजी संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्लान-बी सक्रिय कर दिया है. इसके तहत अमेरिका व अन्य देशों से अतिरिक्त एलपीजी की खेप मंगाई जा रही है. राज्यों को 20% अधिक सप्लाई का निर्देश दिया गया है. साथ ही देश में PNG नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सके.
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राज्यों को मिलेगी 20% अधिक LPG: अमेरिका से 30,000 टन एलपीजी लेकर 'पाइक्सिस पायनियर' (Pyxis Pioneer) जैसे बड़े टैंकर रवाना हो चुके हैं. 23 मार्च 2026 से राज्यों को पहले से 20% अधिक एलपीजी सप्लाई देने की भी सरकार ने घोषणा कर दी है. आपूर्ति के लिए होर्मुज स्ट्रेट के विकल्प के रूप में अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों से गैस स्टॉक मंगवाया जा रहा है.
PNG वालों से LPG सिलेंडर सरेंडर करने की अपील: जिन घरों में पाइप से गैस यानी PNG है, उन्हें एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने के लिए कहा गया है, ताकि सिलेंडर की खपत कम हो. जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. गुरुग्राम (दिल्ली-NCR) में गैस एटीएम की शुरुआत हुई है. इसके अलावा, सरकार घरेलू उत्पादन में भी 10% का इजाफा करने पर काम कर रही है.
सिलेंडर में 14.2 की जगह 10 किग्रा गैसे देने पर विचार: LPG किल्लत को देखते हुए आपूर्ति कंपनियों ने सिलेंडर में 14.2 किग्रा की जगह 10 किग्रा एलपीजी देने का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है. माना जा रहा है कि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा घरों तक एलपीजी की आपूर्ति की जा सकेगी.
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