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क्या होर्मुज संकट का भारत ने निकाल लिया तोड़? इन 7 रास्तों से आ रहा क्रूड ऑयल; LPG के लिए भी प्लान तैयार

India Oil Import Routes: भारत देश में तेल की खपत काफी ज्यादा होती है. गाड़ियों और औद्योगिक क्षेत्र को मिलाकर तेल के उपभोग के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है. अमेरिका और चीन पहले व दूसरे नंबर पर हैं. लेकिन, ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों से वेस्ट एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है. युद्ध के चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से तेल के जहाजों की निकासी पर रोक लगा दी है.

दरअसल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तेल की नस कहा जाता है. क्योंकि, इसी रास्ते से दुनिया को क्रूड ऑयल के एक बड़े हिस्से (20%) की आपूर्ति की जाती है. अब सवाल ये उठता है कि क्या होर्मुज संकट भारत के लिए चिंता का सबब है? तो ऐसा नहीं है. क्योंकि, समुद्र में ऐसे कई वैकल्पिक रास्ते भी हैं जहां से भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है.

समुद्र के ये गुप्त और वैकल्पिक रास्ते इस संकट की घड़ी में भारत की लाइफलाइन बने हुए हैं. यही कारण है कि देश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत अभी तक नहीं हुई है. हालांकि, एलपीजी यानी रसोई गैस की किल्लत जरूर देखने को मिल रही है. होटल-रेस्तरां से लेकर घर की किचन पर इसका असर पड़ा है. आईए, ETV Bharat के Explainer में जानते हैं कि क्या भारत का प्लान ऑफ एक्शन?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का असर: ईरान ने इजराइल-अमेरिका के हमले की जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से क्रूड ऑयल के जहाजों के निकलने पर रोक लगा दी है. ईरान चाहता है कि उसके इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड कोर (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) की मंजूरी से ही तेल टैंकर इस स्ट्रेट से गुजरें. रास्ता बंद होने का असर अब दिखने लगा है. वैश्विक मार्केट में क्रूड ऑयल कीमतें तो बढ़ी ही हैं. भारत में भी प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है. इसके अलावा एलपीजी यानी रसोई गैस की किल्लत भी होने लगी है.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों: दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य है. इसी रास्ते से दुनिया के क्रूड ऑयल बिजनेस का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है. यह रास्ता ओमान और ईरान के बीच स्थित है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है. दुनिया के सबसे विशाल तेल टैंकर यहीं से गुजरते हैं.

साल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, यहां से हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता रहा है. होर्मुज से होकर जाने वाले तेल का लगभग 89% हिस्सा एशियाई देशों जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पहुंचता है. एक एनर्जी एनालिसिस कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-फरवरी 2026 में भारत के मंथली क्रूड ऑयल इम्पोर्ट का लगभग 50% हिस्सा इसी रास्ते से होकर आया.

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होर्मुज का विकल्प मलक्का जलडमरूमध्य: होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद मलक्का स्ट्रेट (Strait of Malacca) भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग हो सकता है. इस मार्ग के जरिए दुनिया का करीब 29% क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) गुजरता है. यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है. यह दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है. भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र (जैसे रूस के सुदूर पूर्व हिस्से या अमेरिका) से आने वाला तेल इसी रास्ते से अंडमान सागर और फिर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है.

बाब अल-मंडेब होर्मुज का विकल्प: बाब अल-मंडेब (Bab el-Mandeb) लाल सागर (Red Sea) और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. अफ्रीका के देशों जैसे नाइजीरिया, अंगोला और यूरोपीय देशों से आने वाला तेल इसी रास्ते से होकर भारत पहुंचता है. यह होर्मुज स्ट्रेट का भारत के लिए एक बड़ा विकल्प है. हालांकि, इस रास्ते में हूतियों (ईरान समर्थित जायदी शिया विद्रोही समूह) के हमलों का खतरा रहता है.

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स्वेज नहर और SUMED पाइपलाइन: भूमध्यसागर और मध्य-पूर्व के बीच तेल यातायात के लिए स्वेज नहर (Suez Canal) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है. साथ ही भारत के लिए यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से तेल मंगवाने का सबसे छोटा रास्ता है. रूस से आने वाला कच्चा तेल भी इसी रास्ते से भारत पहुंचता है, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है. यहां से गुजरने वाले टैंकर यूरोप और एशिया के बाजारों तक तेल पहुंचाते हैं. यूरोप और अमेरिका तक तेल पहुंचाने के लिए यह सबसे छोटा और किफायती रूट है.

केप ऑफ गुड होप: अफ्रीका के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप (Cape of Good Hope) एक प्रमुख समुद्री मार्ग है. दरअसल, जब लाल सागर या होर्मुज में संघर्ष या तनाव जैसे हालात होते हैं, तो दुनिया भर के तेल जहाज इसी रास्ते को चुनते हैं. यह अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से से होकर गुजरने वाला मार्ग है. वैसे तो यह रास्ता बहुत लंबा और खर्चीला है, लेकिन इसे सबसे सुरक्षित भी माना जाता है. भारत के लिए पश्चिमी देशों से आने वाले बड़े टैंकर इसी रास्ते का चयन करते हैं.