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"जंग हथियारों से नहीं, हिम्मत और जुनून से जीती जाती', शिया धर्मगुरु ने ईरान-अमेरिका सीज़फायर का किया स्वागत

सीज़फायर तेल बाजार के लिए राहत भरा कदम: भारत में भी इस घटनाक्रम को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. सरकार ने जहां शांति और स्थिरता की उम्मीद जताई है, वहीं शिया धर्म ने इस सीज़फायर का स्वागत किया और इस युद्ध पर अरब देशों की भूमिका पर भी कड़ी आपत्ति भी जताई गई है. शिया समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद ने इस सीज़फायर पर अपनी राय रखते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया, लेकिन साथ ही सावधानी बरतने की भी बात कही.

मध्य पूर्व में महीनों से जारी तनाव के बाद ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर पर सहमति बनना एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों और हमलों की आशंका ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था. सीज़फायर के तहत दोनों पक्षों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने पर सहमति जताई है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों ने इस कदम का स्वागत किया है.

नई दिल्ली: ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच अब सीज़फायर की खबर सामने आई है. इस समझौते को लेकर दुनिया भर में राहत की सांस ली जा रही है. लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या ये शांति स्थायी होगी या सिर्फ एक अस्थायी विराम? वहीं भारत में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. खासतौर पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद ने इस पर बड़ा बयान दिया है.

ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर एक अच्छा कदम:

“हम हमेशा अमन और इंसानियत के हक में रहे हैं. अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर हुआ है, तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये सिर्फ दिखावा न हो. असली शांति तभी आएगी जब दोनों देश ईमानदारी से बातचीत करें और जुल्म के खिलाफ खड़े हों.” -मौलाना कल्वे जव्वाद, शिया धर्मगुरु-

ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जंग हथियारों और संख्या से नहीं, बल्कि हिम्मत, जुनून और विश्वास से जीती जाती है. यही ईरान के लोगों ने दुनिया को साबित किया है. इस युद्ध में ईरान का हमारे हिंदू भाइयों ने इसका साथ दिया है, सिखों ने इसका साथ दिया है, ईसाइयों ने इसका साथ दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम देशों की जनता ईरान के साथ है, ईरान के ज़ुल्म सहने वालों के साथ है, ईरान में हो रहे ज़ुल्म के खिलाफ है. अमेरिका के लोग भी ईरान के साथ हैं. ईरान से जंग रोकने के लिए एक दिन में कई लाखों लोग बाहर निकलें.

ईरान-अमेरिका के बीच हुआ दो हफ्ते का सीजफायर

बता दें कि बीते मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ्ते के दोतरफा सीजफायर का ऐलान किया है और कहा है कि ईरान का 10-पॉइंट प्रपोजल काम करने लायक है. ईरान भी 2 हफ्ते के लिए मिलिट्री ऑपरेशन रोकने और अमेरिका के 10 पॉइंट के प्रस्ताव को मानने के बाद होर्मुज से सुरक्षित रास्ता देने पर राजा हो गया था. दुनिया को राहत देते हुए ईरानी पक्ष ने डोनाल्ड ट्रंप की शांति की पेशकश मान ली है और दो हफ़्ते के लिए होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता देने के साथ-साथ मिलिट्री ऑपरेशन रोकने पर भी राजी हो गया है. ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने एक्स पर इस्लामिक रिपब्लिक का जवाब पोस्ट किया और कहा कि अगर उस पर हमला नहीं हुआ तो ईरान अपने मिलिट्री ऑपरेशन रोक देगा.

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