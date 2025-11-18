ETV Bharat / bharat

'भारतीयों के वीजा फ्री एंट्री पर रोक', ईरान के फैसले पर विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली : ईरान ने आम भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट सुविधा निलंबित कर दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. 22 नवंबर से यह लागू हो जाएगा.

एमईए ने कहा कि ईरान का यह फैसला भारतीयों के हित में हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि भारतीयों को बहला-फुसला कर ईरान ले जाया गया और वे वहां पर जाकर फंस गए. उन्हें रोजगार के झूठे वादे किए गए और वहां से दूसरे देशों में ले जाने का आश्वासन भी दिया गया.

मंत्रालय ने बताया कि सरकार का ध्यान ऐसी घटनाओं की ओर आकर्षित किया गया. इसके बाद मंत्रालय ने विचार विमर्श किया और उसके बाद ही यह फैसला लिया गया है. रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है कि भारतीयों को ईरान से किसी और देश में भेजे जाने का आश्वासन दिया जा रहा था.

उन्होंने कहा, "ईरान सरकार ने 22 नवंबर से ईरान जाने वाले आम भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीज़ा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया है." मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि किसी और दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी आपराधिक तत्व भारतीयों को गुमराह न कर सके, इसका ख्याल रखते हुए ईरान ने यह फैसला लिया है.

एमईए ने कहा कि 22 नवंबर से किसी भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को ईरान में प्रवेश करने या फिर वहां से गुजरने के लिए वीजा प्राप्त करना अनिवार्य होगा. आपको बता दें कि ईरान ने फरवरी 2024 में भारतीयों टूरिस्टों के लिए वीजा पर बड़ा फैसला लिया था. इसके अनुसार इंडियन टूरिस्ट छह महीने में बिना वीजा के आ सकते थे और वे ईरान में 15 दिनों तक ठहर भी सकते थे.