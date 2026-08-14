ETV Bharat / bharat

भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन, ब्रिक्स सम्मलेन में होंगे शामिल

नई दिल्ली : ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे. वह नई दिल्ली में सितंबर में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. बता दें कि भारत 2026, सितंबर में अपनी अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है.

भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन की मौजूदगी काफी अहम मानी जा रही है. वहीं ईरान ने संकेत दे दिया है कि वह पश्चिम एशिया में तनाव को कम करने और कूटनीतिक समाधान खोजने में भारत को एक महत्वपूर्ण और रचनात्मक भागीदार के रूप में देखता है.

ईरानी सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली का दौरा करेंगे. इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा था कि भारत बिगड़े हालात को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है. अराघची ने उक्त बातें जून में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत दौरे के दौरान कहीं थीं.