ईरानी राष्ट्रपति की बेटी का आया धार के बाग प्रिंट पर दिल, ब्रिक्स में ज़हरा पेज़ेशकियान ने समझी बारीकियां
ब्रिक्स समिट में छाया धार का बाग प्रिंट, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की बेटी ज़हरा पेज़ेशकियान को पसंद आया मध्य प्रदेश का बाग प्रिंट, समझी प्राकृतिक रंगों की बारीकियां. धार से राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 8:37 PM IST|
Updated : September 13, 2026 at 8:43 PM IST
नई दिल्ली/धार: नई दिल्ली के भव्य भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 'ब्रिक्स बाजार' से भारत और मध्य प्रदेश के लिए एक बेहद गर्व की खबर सामने आई है. सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान की बेटी ज़हरा पेज़ेशकियान का आगमन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्प कला में अपनी रुचि दिखाते हुए ज़हरा पेज़ेशकियान ने मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बाग प्रिंट की तारीफ की. ज़हरा पेज़ेशकियान ने शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री व काज़िम खत्री के स्टॉल का अवलोकन किया और यहां काफ़ी समय बिताया.
ज़हरा पेज़ेशकियान ने गहराई से समझी प्राकृतिक रंगों की कला
स्टॉल पर अवलोकन के दौरान ज़हरा पेज़ेशकियान ने हस्तनिर्मित बाग प्रिंट वस्त्रों और उनकी कलात्मक बारीकियों को देखा. उन्होंने बेहद उत्सुकता और बारीकी के साथ यह सवाल पूछे कि "बाग प्रिंट में काला रंग कैसे तैयार होता है और प्राकृतिक सामग्रियों से रंग बनाने की पारंपरिक वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझा. कला के प्रति अपने लगाव को दर्शाते हुए उन्होंने खुद अपने हाथों से लकड़ी के पारंपरिक ठप्पे (ब्लॉक) को रंग में डुबोकर कपड़े पर बाग प्रिंट की छपाई का प्रत्यक्ष अनुभव लिया.
ज़हरा इस अद्वितीय और जीवंत कला प्रक्रिया व प्राकृतिक रंगों की मौलिकता से प्रभावित नजर आईं. इसके बाद मोहम्मद बिलाल खत्री ने शॉल ओढ़ाकर जहरा पेजेशकियान का सम्मान किया.
ब्रिक्स बाज़ार में छाया धार का विश्व प्रसिद्ध 'बाग प्रिंट'
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 'ब्रिक्स बाजार' में धार की इस ऐतिहासिक धरोहर को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मोहम्मद बिलाल खत्री और राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता उनके भाई मोहम्मद काजिम खत्री लाइव डेमोंस्ट्रेशन (जीवंत प्रदर्शन) के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं. सम्मेलन में हिस्सा लेने आए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों, उच्चस्तरीय विदेशी प्रतिनिधियों और विदेशी मेहमानों ने भी खत्री बंधुओं के स्टॉल का दौरा किया.
प्रतिनिधियों ने न केवल इस कला की सराहना की, बल्कि विशेष रूप से तैयार किए गए 'BRICS' लोगो वाले लकड़ी के ब्लॉक्स से खुद कपड़े पर ठप्पे लगाकर इसे यादगार के रूप में अपने साथ ले गए.
वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति का परचम
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मोहम्मद बिलाल खत्री ने कहा कि "18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे वैश्विक मंच पर बाग प्रिंट का प्रदर्शन करना और ईरान के राष्ट्रपति की बेटी ज़हरा पेज़ेशकियान सहित दुनिया भर के वैश्विक प्रतिनिधियों को हमारी माटी की कला से जोड़ना बेहद सम्मान की बात है. जब वैश्विक हस्तियों ने खुद ठप्पे लगाकर और रंगों की प्रक्रिया को समझकर इसे सराहा, तो लगा कि हमारी पीढ़ियों की मेहनत सफल हो गई."
- ब्रिक्स में मलेशिया के पीएम का अनोखा अंदाज, गाया किशोर कुमार गाना 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत'
- बाग प्रिंट से सजेगी दिल्ली में राष्ट्रपति के मेहमानों की टेबल, शाही टेबल पर VVIP देखेंगे धार की कला
बता दें प्राकृतिक रंगों और बारीक नक्काशीदार लकड़ी के ब्लॉक्स से तैयार होने वाला बाग प्रिंट हमेशा से मध्य प्रदेश की पहचान रहा है. 'ब्रिक्स बाज़ार' में ब्राजील, रूस, चीन, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, ईरान, कजाखस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बेलारूस और इथियोपिया जैसे देशों से आए शिल्पकारों और अतिथियों के बीच भारत के बाग प्रिंट ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है.