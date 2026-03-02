ETV Bharat / bharat

ईरान-इजरायल युद्ध: भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए होंगे प्रयास, मिशन मोड पर विदेश मंत्रालय

कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे किरेन रिजिजू ( ETV Bharat )

कांगड़ा: अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले का आज सोमवार को तीसरा दिन है. अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले जारी हैं. सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई वरिष्ठ मंत्री और सैन्य कमांडर इस हमले में मारे गए. अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में ईरान पूरे मिडिल-ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमले कर रहा है. ईरानी मिसाइलें इजराइल को निशाना बना रही हैं. इसके साथ ही ईरान ने बहरीन, कुवैत, सउदी, कतर समेत मिडल ईस्ट के सात देशों में हमले किए हैं. ईरान की इस जवाबी कार्रवाई से लगभग पूरा मिडिल ईस्ट जंग की जद में आ गया है. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात सहित गल्फ के कई देशों ने ईरान द्वारा किए जा रहे हमले पर जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है. खाड़ी देशों में फैले इस संघर्ष ने वहां रह रहे भारतीयों समेत कई लोगों के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है. भारत के कई नागरिक दुबई,कतर, सउदी अरब सहित कई देशों में फंसे हैं. भारत सरकार की ओर से भी वहां फंसे लोगों को लाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं. कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे किरेन रिजिजू (ETV Bharat)