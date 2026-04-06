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'ईरान से युद्ध अमेरिका की बड़ी गलती' पटना में ईरान के प्रतिनिधि ने भारतीय कूटनीति को सराहा

पटना में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता. उन्होंने अमेरिका और इजरायल को दोषी बताया.

Israel Iran War
डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 11:31 AM IST

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पटना: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में नो एंट्री पर ईरान के पुल और पावर प्लांट पर हमले की चेतावनी दी है. ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी कड़ प्रतिक्रिया दी है. पटना पहुंचे ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि, ''ईरान से युद्ध की शुरुआत करके अमेरिकी ने बड़ी गलती कर दी है और जिसके दूरगामी परिणाम हुए हैं.''

डोनाल्ड ट्रंप पर क्या बोले ईरान के प्रतिनिधि? : ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही रविवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे. यहां पटना सिटी में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, मुझे नहीं लगता कि कोई राष्ट्रपति इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है. हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और कानून मौजूद हैं.

पटना में डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही (ETV Bharat)

"हम नहीं चाहते कि युद्ध लंबा खिंचे, लेकिन अमेरिका और इजरायल की गतिविधियां जिस तरह की हैं, वे वैश्विक विश्वास के स्तर पर कतई ठीक नहीं हैं. यह युद्ध ईरान के खिलाफ शुरू किया गया था. उन्होंने ईरान को निशाना बनाना शुरू किया.'' - डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही, ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि

'ईरान युद्ध के पक्ष में नहीं' : डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि, ''ईरान युद्ध नहीं चाहता, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है और मौजूदा हालात को तुरंत शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए. इसे तुरंत रोकना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद हमें लगातार टारगेट किया जा रहा है. हमारे लोग इससे प्रताड़ित हैं और इस युद्ध से कई देशों की जनता परेशान हो रही है."

भारतीय कूटनीति की सराहना : उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए आगे कहा कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं. ईरान उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा है. इसी के साथ उन्होंने भारतीय कूटनीति की सराहना करते हुए कहा कि, ''भारतीय कूटनीति अच्छी है, इस मामले में दिल्ली और भी अहम भूमिका निभा सकता हैं.''

ट्रंप ने क्या कहा था? : इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि, मंगलवार का दिन पावर डे और ब्रिज डे होगा, ईरान में सब कुछ एक ही दिन में होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ.

मंगलवार को 'पावर प्लांट डे' और 'ब्रिज डे' : ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि, ''होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. ईरान के बुनियादी ढांचे और सभी ऊर्जा केन्द्र को तबाह कर दिया जाएगा.''

35 दिनों दोनों देशों के बीच तनाव: ईरान-इजराय के बीच 35 दिनों तक तनाव के बाद सोमवार को युद्ध विराम पर चर्चा की जा रही है. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया से धमकी भी दी थी कि तेहरान की सरकार अगर सोमवार तक होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो वे ईरान पर हमला करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त कर देंगे. हालांकि सोमवार को दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना है.

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