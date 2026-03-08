ETV Bharat / bharat

ईरान-इजराइल युद्ध के बीच भारत की बड़ी तैयारी; खतरनाक रूसी Shtil मिसाइल बढ़ाएगी सेना की ताकत, घातक आयरन बीम को टक्कर देगा KALI

प्रिडेटर लांग एंड्योरेंस ड्रोन : साल 2024 में अक्टूबर में भारत ने अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रिडेटर लांग-एंड्योरेंस ड्रोन खरीदने के लिए बड़ी डील साइन की थी. पीआईबी के अनुसार इनकी कीमत करीब 400 करोड़ है. इसका मकसद भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमताओं को काफी बढ़ाना है, खासकर चीन के साथ विवादित बॉर्डर पर. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस ड्रोन को 'हंटर-किलर' ड्रोन माना जाता है. यह ड्रोन लगातार 35 से 40 घंटे तक हवा में मौजूद रह सकता है. यह 40,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है.

लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) प्रचंड : साल 2025 में मार्च में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की सप्लाई के लिए 2 अनुबंध हुए थे. पीआईबी के अनुसार इनकी कीमत टैक्स को छोड़कर करीब 62,700 करोड़ है. इंडियन एयरफोर्स को इनमें से 66 हेलीकॉप्टर मिलेंगे. जबकि 90 हेलीकॉप्टर थल सेना को मिलेंगे. इसमें 65% तक स्वदेशी उपकरण लगे होंगे. साल 2028 के बाद इनकी डिलीवरी होने का अनुमान है. ये हेलीकॉप्टर हाई-एल्टीट्यूड मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं. इसकी अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि रेंज लगभग 550 किलोमीटर है.

जेवलिन मिसाइल सिस्टम : पीआईबी के अनुसार साल 2025 के दिसंबर में अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने मिलिट्री सेल की मंजूरी की घोषणा की. इसके तहत भारत को एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल और जेवलिन मिसाइल सिस्टम मिलेंगे. इसकी कीमत लगभग 9.3 करोड़ है. जेवलिन मिसाइल सिस्टम और उससे जुड़े उपकरणों की कीमत 4.57 करोड़ जबकि एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल और उससे जुड़े उपकरणों की कीमत 4.71 करोड़ है. एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल की मारक क्षमता सटीक होती है. जेवलिन भारत की एंटी-टैंक युद्ध क्षमता को बढ़ाएगी.

मेगा राफेल सौदा : पीआईबी की प्रेस रिलीज के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 12 फरवरी 2026 को लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये की डील की. भारत को 114 राफेल लड़ाकू जेट, लड़ाकू मिसाइलें, एयर-शिप आधारित हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (एएस-एचएपीएस) समेत अन्य उपकरण मिलेंगे. राफेल-एम एक शक्तिशाली, उन्नत लड़ाकू विमान है. इसे समुद्र में विमानवाहक पोतों से संचालित करने के लिए तैयार किया गया है. जमीन से उड़ान भरने वाले नियमित लड़ाकू विमानों के विपरीत यह कठिन समुद्री परिस्थितियों में भी उड़ सकता है. इसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है. सेना में पहले से ही इनकी मौजूदगी है.

पीआईबी के अनुसार एएलएच हेलीकॉप्टर में 2 इंजन होते हैं. यह कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होते हैं. ये तटवर्ती हवाई अड्डों के साथ-साथ समुद्र में जहाजों से भी कई अहम मिशनों को बखूबी अंजाम दे सकते हैं. वहीं रूस की SHTIL मिसाइल खरीद पर 2182 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. रूस की जेएससी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ इसकी डील हुई है. यह मिसाइल युद्धपोतों को हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट, एंटी शिप क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमले से बचाएगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह मिसाइल एक साथ 12 लक्ष्य पर निशाना साध सकती है.

बेड़े में शामिल होंगे 6 एएलएच हेलीकॉप्टर और एसटीआईएल मिसाइल : भारतीय सेना के बेड़े में 6 एएलएच (Advanced Light Helicopter) हेलीकॉप्टर एमके-III शामिल होंगे. इनके जरिए भारत की समुद्री ताकत में इजाफा होगा. इसके अलावा भारतीय नौसेना को सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लांच मिसाइल (एसटीआईएल) मिलेगी. ये मिसाइल रूस की घातक मिसाइल मानी जाती है. हेलीकॉप्टर और इस मिसाइल के लिए कुल 5,083 करोड़ रुपये का अनुबंध रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में 3 मार्च 2026 को किया. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) ने प्रेस रिलीज जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है.

ईटीवी भारत के इस Explainer में हम आपको हाल ही में हुई नई डिफेंस डील के बारे में बताएंगे. भारत को मिलने जा रही Shtil मिसाइल की खूबियों की जानकारी देंगे. रूस से आने वाले नए एस 400 की लेटेस्ट अपडेट से भी अवगत कराएंगे, भारत के पास कितने लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से हैं, यह भी बताएंगे. शेषनाग-150, काली, धनुष गन समेत कई आधुनिक हथियारों के बारे में जानकारी देंगे.

रूस से पांच और S-400 Missile Defence System मंगाए जाने हैं. इसके अलावा इजराइल की डेंजर आयरन बीम की तकनीक भी भारत का हिस्सा हो सकती है. आयरन बीम की तरह स्वदेशी काली (किलो एम्पीयर लीनियर इंजेक्टर) भी लगभग तैयार है. भारत अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और लेजर हथियार के अलावा एयर डिफेंस नेटवर्क का भी विस्तार कर रहा है. इसे लेकर हाल ही बड़ी रक्षा डील की गई है.

हैदराबाद : जंग में फतह पाने के लिए सेना का मजबूत होना बेहद जरूरी है. घातक और आधुनिक हथियार हमेशा से ही आर्मी की ताकत बढ़ाते रहे हैं. मौजूदा समय ईरान-इजराइल में युद्ध चल रहा है. पूरी दुनिया की निगाहें इन्हीं दोनों देशों की तरफ है. इस बीच भारत ने भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी है. एएलएच हेलीकॉप्टर और खतरनाक रूसी SHTIL मिसाइल के लिए 5083 करोड़ रुपये की डिफेंस डील हुई है.

भारतीय सेना के पास कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं.

एस 400 'सुदर्शन' को लेकर क्या है अपडेट? : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड (DPB) ने 2 मार्च को इंडियन एयर फोर्स (IAF) को रूस से पांच और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी. यह कदम तब उठाया गया है जब वेस्ट एशिया में बैलिस्टिक मिसाइलों और कामिकेज ड्रोन से जंग लड़ी जा रही है. अब इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) के पास एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (AoN) के लिए भेजा गया है. इसके बाद इस प्रक्रिया में तेजी आएगी.

एक साथ 36 टारगेट को निशाना बना सकता है एस 400 : एस 400 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है. यह सतह से हवा में टारगेट पर निशाना साधता है. अप्रैल 2007 में यह सर्विस में आया था, भारत ने साल 2016 में 5 S-400 सिस्टम खरीदने के लिए 500 करोड़ से अधिक की डील साइन की थी. इसे सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम S-300 सीरीज के अपग्रेड के तौर पर बनाया गया था. इसमें मल्टीफंक्शन रडार, ऑटोनॉमस डिटेक्शन और टारगेटिंग सिस्टम, एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर और कमांड और कंट्रोल सेंटर हैं.

एस 400 3 तरह की मिसाइलें दागने में सक्षम है. यह 400 किमी की रेंज में 30 किमी की ऊंचाई तक भी हवाई टारगेट जैसे एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) और बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों को निशाना बना सकता है. यह एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है. इसे 5 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय 3 एस 400 सेना में कार्यरत हैं.

इजराइल देगा आयरन बीम-आयरन डोम की टेक्नोलॉजी : raksha-anirveda.com के अनुसार इजराइल ने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत को आयरन बी-आयरन डोम टेक्नोलॉजी देने का प्रस्ताव दिया है. यह कम दूरी के रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन के झुंड का मुकाबला करने के लिए सक्षम है. इजराइल ने यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के हाई-लेवल दौरे के दौरान दिया था. आयरन अत्याधुनिक लेजर-आधारित हवाई रक्षा प्रणाली है. यह प्रकाश की गति से दुश्मन के ड्रोन या रॉकेट पर हमला करता है.

आयरन बीम कम खर्चे में दुश्मनों को बड़ी चोट पहुंचा सकता है.

हाई पावर माइक्रोवेव गन है KALI : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे पहले 1985 में BARC (भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर) के डायरेक्टर डॉ. आर. चिदंबरम ने KALI (Kilo ampere linear injector) का प्रस्ताव दिया था. इस प्रोजेक्ट पर 1989 में काम शुरू हुआ. KALI लंबी दूरी की मिसाइलों को टारगेट करने के लिए एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है. एक बार मिसाइल लांच का पता चलने पर KALI तेजी से रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम (REB) के पावरफुल पल्स निकालता है. KALI 5000 एक पल्स्ड एक्सेलरेटर है. इसमें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट (MeV) इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है.

KALI, REB के पावरफुल पल्स के एमिशन से काम करता है. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बदल जाते हैं, जिन्हें या तो एक्स-रे (फ्लैश एक्स-रे) या माइक्रोवेव (हाई पावर माइक्रोवेव) फ्रीक्वेंसी में एडजस्ट किया जा सकता है. इन माइक्रोवेव के साथ KALI को हाई पावर माइक्रोवेव गन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इस सिस्टम पर अभी काम जारी है. इसे रिचार्ज टाइम को और बेहतर करने पर काम चल रहा है. KALI सॉफ्ट किल तरीकों का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को खत्म कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स में लिंगन्ना के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि KALI भारत का सीक्रेट हथियार है. यह दुश्मनों के टैंकों, लड़ाकू विमान को कुछ ही सेकेंड में कबाड़ बना सकता है.

ईरान के शाहेद ड्रोन से भी खतरनाक है स्वदेशी 'शेषनाग 150' : इजराइल-अमेरिका और ईरान के युद्ध में हाल ही में ईरान के शाहेद-136 ड्रोन ने काफी नुकसान पहुंचाया. यह ड्रोन काफी सस्ता होता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के LUCAS ड्रोन ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया. भारत ने भी इसी तरह का किफायती और असरदार ड्रोन बनाया है. बेंगलुरु की कंपनी न्यूस्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज (NRT) ने शेषनाग-150 स्वार्म अटैक ड्रोन बनाया है. यह एक साथ झुंड में हमला करता है. इस ड्रोन की रेंज एक हजार किमी है. यह 5 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है. यह रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, वाहनों, इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है.

धनुष गन की मारक क्षमता बेहतरीन है.

धनुष हॉवित्जर तोपों को भी जल्द मिल सकती है मंजूरी : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना की मारक क्षमता भविष्य और भी बढ़ने वाली है. जल्द ही 300 और स्वदेशी धनुष हॉवित्जर तोपों को बनाने का काम शुरू हो सकता है. इसके लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है. यह धनुष तोपों का दूसरा ऑर्डर होगा. इससे पहले भी इस तरह की 114 तोपों के निर्माण का ऑर्डर दिया गया था. इनमें से कुछ सेना में तैनात भी हैं. धनुष तोप ऊंचाई वाले इलाकों में भी बेहतर तरीके से काम करती है. इनमें लगे 80% से अधिक उपकरण अपने देश में ही बने हैं. पीआईबी के अनुसार इसमें कई लेटेस्ट फीचर्स जोड़े गए हैं. इसे धनुष गन भी कहा जाता है.

दुनिया में चौथे नंबर पर है भारतीय सेना : ग्लोबल फायरपावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य शक्ति के हिसाब से भारतीय सेना दुनिया में चौथे नंबर पर है. पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, पांचवें पर दक्षिण कोरिया, छठवें पर फ्रांस, सातवें पर जापान, आठवें पर यूनाइटेड किंगडम, नौवें पर तुर्की, जबकि दसवें नंबर पर इटली है. भारतीय सेना के पास कई घातक हथियार हैं. जबकि कई पर अभी काम चल रहा है. साल दर साल भारतीय सेना की ताकत बढ़ती जा रही है. सरकार साल दर साल रक्षा बजट को भी बढ़ाती जा रही है.

प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के मुताबिक इस बार के केंद्रीय बजट में सरकार ने रक्षा मंत्रालय को रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. यह पिछले वर्ष के 6.81 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 15% अधिक है. सेना को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं.

