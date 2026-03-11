ETV Bharat / bharat

'घर में गैस खत्म..दही चूड़ा और ब्रेड पर चल रहा काम..', ईरान-इजराइल युद्ध का असर

बिहार के ग्रामीण इलाकों में गैस की किल्लत को लेकर परेशानी बढ़ गयी है. 3-4 गुना बुंकिंग में बढ़ोतरी हुई है.

पटना के मसौढ़ी में उपभोक्ताओं की भीड़
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 11, 2026 at 3:11 PM IST

पटना: ईरान-इजराइल युद्ध का असर अब बिहार के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दिख रहा है. पटना, भागलपुर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में गैस की किल्लत हो गयी है. पटना के ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 5:00 से लंबी लाइन लगी जाती है. गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ लग रही है.

दही चूड़ा पर गुजारा: घरेलू गैस सिलेंडर के लिए बुकिंग कराने पहुंचे भोगेंद्र कुमार ने कहा कि 3 दिन से उनका गैस खत्म हो गया है जिसके कारण घर में खाना नहीं बन पा रहा है. भोगेंद्र कुमार बुधवार को भी नंबर नहीं लगा पाए. उन्होंने ईटीवी भारत के कैमरे पर बुकिंग के लिए नंबर पर कॉल लगाया लेकिन रियलिटी टेस्ट में गैस बुकिंग के दावे विफल रहे और गैस सिलेंडर बुक नहीं हो पाया.

देखें रिपोर्ट

"खुद दही चूड़ा खा रहे हैं और बच्चों को ब्रेड जैम खिला रहे हैं. ब्रेड को सेंक भी नहीं पा रहे हैं. यहां एजेंसी पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि ऑनलाइन ही नंबर लगेगा. गैस की बहुत किल्लत हो गयी है." - भोगेंद्र कुमार, उपभोक्ता

कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद: राज्य में फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति जारी जरूर है, लेकिन मांग के मुकाबले सप्लाई कम होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई इलाकों में लोगों का कहना है कि उनके घरों में गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है, लेकिन समय पर बुकिंग और डिलीवरी नहीं हो पा रही है. ऐसे में रोजमर्रा के भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल होता जा रहा है.

होटल संचालक परेशान: होटल संचालकों का कहना है कि पिछले दो दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से बंद है, जिससे उनके सामने कामकाज ठप होने का खतरा मंडराने लगा है. कई होटल और ढ़ाबे सीमित संसाधनों में किसी तरह काम चला रहे हैं. बड़ी संख्या में स्ट्रीट फूड वेंडर्स ने गैस खत्म होने की वजह से बुधवार को अपना कारोबार बंद रखा. आने वाले एक-दो दिनों में होटल और फूड इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ सकता है.

Gas Crisis
स्ट्रीट फूड स्टॉल

घरेलू गैस की बुकिंग में परेशानी: पटना के छज्जू बाग स्थित इंडियन गैस एजेंसी के पास लोगों की काफी भीड़ रही. बुकिंग कराने के लिए परेशान तुलसी प्रसाद ने कहा कि कई दिनों से उनके गैस की बुकिंग नहीं हो रही है और ऑनलाइन जो नंबर है वह अब लग नहीं रहा है. पिछले महीने ही गैस लिया था और अब उनका गैस खत्म हो गया है.

महिला उपभोक्ता परेशान: महिला उपभोक्ता पुष्पा देवी ने कहा कि वह दो दिन से नंबर लगाने के लिए परेशान हैं. बुकिंग वाले नंबर पर कॉल करने पर कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है. ऐसे में वह अपनी बुकिंग कंफर्म करने के लिए एजेंसी में पहुंची हुई है. गुड़िया खातून ने कहा कि उनके घर के गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और पिछले महीने ही उन्होंने गैस लिया था इसके बावजूद उनका नंबर नहीं लग रहा है. रामपुरी देवी ने कहा कि गैस खत्म हो गया है और कोयला प्रबंध करके कोयल की चूल्हा पर खाना बना रही हैं.

बुकिंग में परेशानी: गैस एजेंसी के मैनेजर अजय कुमार सिंह ने कहा कि घरेलू गैस की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है. बुकिंग करने के बाद दो से तीन दिन के भीतर गैस सिलेंडर पहुंच रहा है. हालांकि अचानक से गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए इतनी भीड़ बढ़ गई है कि नेटवर्क पर कंजक्शन हो गया है. इसी कारण बुकिंग नहीं हो पा रही है.

"लोगों से अपील करेंगे कि पैनिक नहीं हो. ऑफ टाइम में बुकिंग के लिए ऑनलाइन कांटेक्ट करें. घरेलू गैस की बुकिंग हो रही है. आपूर्ति भी हो रही है. दो दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरीके से ठप है. एक भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है." -अजय कुमार सिंह, गैस एजेंसी के मैनेजर

ठप पड़ने लगे स्ट्रीट फूड की दुकान: पटना के पटना म्यूजियम के पास स्थित स्ट्रीट फूड जोन में बुधवार को अधिकांश दुकानें बंद मिली. कुछ कोयला पर जो बनाते हैं, वही खुला रखें. एक चाइनीस फास्ट का दुकान खुला मिला. दुकानदार रविंद्र यादव ने कहा कि उनका पटना में इस केंद्र के अलावा अन्य दो जगह भी स्टॉल चलते हैं. गैस सिलेंडर की कमी के कारण बोरिंग रोड वाला स्टॉल बंद हो चुका है.

"आखिरी गैस सिलेंडर है जिस पर आज बन रहा है. एक सिलेंडर डेढ़ से 2 दिन तक चलता है. तीन-तीन गैस एजेंसी से संपर्क किया, लेकिन कहीं से भी एक भी सिलेंडर नहीं मिला है. यह आखिरी सिलेंडर है और जब खत्म हो जाएगा वह दुकान बंद कर देंगे." -रविंद्र यादव, दुकानदार

होटल उद्योग प्रभावित: नॉनवेज में पटना की पहचान चंपारण मीट के संचालक राजू कुमार ने कहा कि वह मटन तो कोयला बनाते हैं लेकिन रोटी पराठा चावल बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. उनके पास पिछले एक दिन से कमर्शियल गैस की सप्लाई नहीं हो रही है जिसके कारण उन्हें रोटी पराठा जैसी कई सर्विस बंद करनी पड़ी है और केवल मटन चावल खिलाया जा रहा है.

Gas Crisis
पटना में होटल

"कोयले के चूल्हा को किचन में कारीगरों को तैयार करने को कहा है कि होटल उद्योग का काम चल सके. अगर कमर्शियल गैस की सप्लाई को शुरू नहीं किया गया तो पटना के अधिकांश होटल उद्योग ठप पर जाएंगे. इससे बिहार के उद्योग जगत और यहां की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा." -राजू कुमार, संचालक, चंपारण मीट

सुबह 5 बजे से लाइन: पटना के मसौढ़ी में गैस उपभोक्ताओं की मानें तो सुबह 5:00 से लंबी लाइन लगाकर गैस लेने के इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक गैस की गाड़ी नहीं पहुंची है. बुकिंग में भी परेशानी हो रही है. हर कोई अपनी बुकिंग करवाने को लेकर परेशान दिख रहे हैं. गैस सिलेंडरों की मांग बढ़ने के कारण एजेंसियों पर भीड़ बढ़ी है.

3-4 गुना बढ़ी बुकिंग: हालात यह है कि जहां पहले प्रतिदिन प्रति एजेंसी से करीब 136 सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 400 से अधिक तक पहुंच गई है. अचानक बढ़ी मांग के कारण गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ रही है. लोगों को सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

"पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की बुकिंग बढ गई है. सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 100 उपभोक्ता ही सिलेंडर बुक कराते थे, लेकिन युद्ध से जुड़ी खबरों के बाद लोगों में गैस की कमी को लेकर चिंता बढ़ गई है. लगभग 250-300 बुकिंग हो रही हैं. जिस भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है." -विनय सिंह, गैस एजेंसी के कर्मचारी

पटना के मसौढ़ी में गैस की किल्लत

सर्वर नहीं कर रहा काम: मसौढ़ी के तारेगना गोला रोड के धीरज कुमार ने बताया कि उन्होंने कई बार अपने मोबाइल के माध्यम से गैस सिलेंडर बुक कराने का प्रयास किया, लेकिन बुकिंग नहीं हो सकी. इसके बाद वह स्वयं गैस एजेंसी पहुंचे. उन्होंने बताया कि एजेंसी पर उपभोक्ताओं की काफी भीड़ है. सुबह 5:00 से लाइन लगा कर बैठे हैं, लेकिन अभी तक गैस की गाड़ी नहीं पहुंची है.

"हमलोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं. ना अभी तक गैस आया और ना ही पर्ची काटा गया है. बुकिंग बढ़ने से सर्वर डाउन हो गया है. शहर से लेकर गांव तक गैस की डिमांड बढ़ गयी है." -धीरज कुमार, मसौढ़ी निवासी

व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित: तरेगना डीह गांव के आए हुए सुनील कुमार ने बताया कि दो दिनों से गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिल सका है, आज भी सिलेंडर लेकर आए हैं. सुबह 7:00 से लंबी लाइन लगा कर बैठे हैं. बुकिंग भी नहीं हो पा रही है. व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति भी सीमित कर दी गई है.

"सुबह 7 बजे से आकर नंबर लगाए हुए हैं. लाइन में लोग लगे हैं, लेकिन पर्ची जैसे-तैसे काटा जा रहा है. पर्ची कटाने में 3-4 घंटे लग रहे हैं." -सुनील कुमार, तारेगना डीह निवासी

अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में सप्लाई: फिलहाल गैर-घरेलू गैस की आपूर्ति केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों तक ही की जा रही है, ताकि आवश्यक सेवाओं पर कोई असर न पड़े. हालांकि, इस निर्णय के कारण अन्य कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बहरहाल मसौढ़ी में दो गैस एजेंसी है, जहां पर अचानक बड़ी मांग के कारण सभी गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमर रही है.

उपभोक्ताओं को परेशानी: मसौढी स्थित भारत गैस एजेंसी में तकरीबन 18000 उपभोक्ता हैं और इंडियन गैस एजेंसी में तकरीबन 13040 उपभोक्ता हैं. पहले प्रतिदिन 500 भरे सिलेंडर की गाड़ियां आती थी. अभी एक ही ट्रक रहा है. जिससे इसकी कमी से उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

घरेलू गैस की खपत: मसौढी निवासी संजय सिंह ने बताया कि घरेलू गैस की खपत है, लेकिन ट्रक नहीं आ रहा है. कल भी नहीं आया था. तीन दिन से हम रोज आ रहे हैं. लंबी लाइन लगती है. मोबाइल से पहले बुकिंग हो जाया करती थी, अब सर्वर डाउन हो गया है.

भागलपुर में गैस की किल्लत

गर्मी और धूम में खड़ा होना मजबूरी: बिहार के भागलपुर में भी यही हाल है. लोग गैस के लिए घंटो लाइन में लग रहे हैं, लेकिन गैस नहीं मिल रहे. भागलपुर निवासी मीरा देवी ने कहा कि वे सुबह 8 बजे से लाइन में लगी है. भूखी-प्यासी धूप में खड़ी होकर गैस मिलने का इंतजार कर रही है. सरफराज अली ने बताया कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था तक नहीं है.

"दो घंटे से लाइन में लगे हैं. बहुत लोग पहले से लाइन में लगे हैं. एक बार में मात्र 6 से 7 लोगों को ही गैस दिया जा रहा है. गर्मी में काफी परेशानी होती है. पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है. खरीदकर पानी पीना होता है." -सरफराज अली, भागलपुर

