ETV Bharat / bharat

Iran Crisis: कुवैत में फंसा इस फिल्म एक्ट्ररेस का बेटा, वीडियो जारी कर पीएम मोदी से लगायी गुहार

मुंबई: ईरान, अमेरिका और इज़राइल युद्ध से पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है. काम और पर्यटन के सिलसिले में खाड़ी देश गए कई भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं. मराठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार का बेटा भी पिछले चार दिनों से कुवैत में फंसा हुआ है. विशाखा सुभेदार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपने बच्चे को सुरक्षित भारत वापस लाने के इंतजाम करने की भावुक अपील की है.

विशाखा सुभेदार की भावुक अपील

मराठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार का बेटा इंग्लैंड जा रहा था लेकिन इसी बीच कुवैत में फंस गया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गये वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया है कि जैसे पहले भी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है, वैसे ही कुवैत में फंसे भारतीयों को भी भारत लाने के उचित इंतजाम किए जाएं.

क्या है वीडियो में

"नमस्कार, मैं विशाखा सुभेदार... मेरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक अनुरोध है. मेरा बेटा लंदन की यात्रा पर था, लेकिन कुवैत में 'लेओवर' (रुकने) के कारण उसकी फ्लाइट को वहां डायवर्ट कर दिया गया. पिछले चार दिनों से एयरस्पेस (हवाई क्षेत्र) उपलब्ध न होने के कारण सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिसकी वजह से मेरा बेटा पिछले चार दिनों से कुवैत में फंसा हुआ है."

वीडियो में उन्होंने आगे बताया- "मैं समाचारों के माध्यम से वहां के हालात देख रही हूं और मेरा बेटा खुद वहां की स्थितियों का सामना कर रहा है. कुवैत में कई ड्रोन हमले हो रहे हैं. एयरलाइंस ने फिलहाल उसके ठहरने का इंतजाम एक होटल में किया है. मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जिस तरह दुबई से लोगों को सुरक्षित लाया गया है, अब कुवैत में फंसे नागरिकों को भी वापस लाने के इंतजाम किए जाएं."