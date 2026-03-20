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कुवैत से कतर तक..बंकर में फंसे दूल्हे, बिहार के इस गांव में मेहंदी लगाकर इंतजार कर रहीं दुल्हनें

गया: रिजवान के नाम के सेहरे का फूल खिल चुका था, कार्ड भी बांट दिए गए, गाड़ी, बस, बावर्ची, होटल भी बुक हैं. काजी साहब भी निकाह पढ़ाने को तैयार थे. दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाकर अपने पिया के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन इसी बीच ईरान-इज़राइल के बीच युद्ध शुरू हो गया और खबर मिली कि दूल्हे राजा नहीं आ सकेंगे. यह कहानी सिर्फ एक रिजवान की नहीं बल्कि ऐसे कई दूल्हे मुदस्सिर खान और साकिब की भी हैं, जिनकी शादी की तारीख पर तलवार लटक रही है.

कई शादियां कैंसिल: गया जी से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित खंडैल गांव है. लगभग 400 घरों की आबादी वाले इस गांव में, अब नई आबादी भी बसी है, जो गया के दूसरे ग्रामीण जगहों खास कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आकर बसे हैं. खंडैल पंचायत के 300 से 400 युवा खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं. ईद के मौके पर कईयों के यहां शादियां भी होनी थी, लेकिन आज उनलोगों के घरों में शहनाई की जगह मातमी सन्नाटा पसरा है, क्योंकि ईरान-इज़राइल युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई हैं.

खंडैल गांव पहुंची ईटीवी भारत की टीम (ETV Bharat)

30 मार्च को है रिजवान की शादी: खंडैल के तकिया गांव के जलील शाह के बेटे की शादी 30 मार्च को होनी थी. जलील शाह गांव में ही टेलरिंग का काम करते हैं, जबकि उनका बेटा रिजवान कतर में रहता है.दो बार उनके विमान की उड़ान रद्द हो चुकी है, लेकिन पिता जलील शाह को अब भी उम्मीद है कि शादी तय समय पर ही होगी. उन्होंने कहा कि हमने दोस्त परिवार में कार्ड भी बांट दिए हैं. रिजवान ने फोन पर कहा कि वह प्रयास में लगा हुआ है. किसी तरह भी टिकट कंफर्म मिल जाए तो वह शादी के लिए अपने घर आजाएगा.

"बेटे की बारात जहानाबाद के एरकी गांव से 30 मार्च को जाने वाली थी. मगर बेटा मौजूद नहीं है. हमने तो शादी का कार्ड भी बांट दिया है. रिजवान की 26 मार्च की टिकट बुक थी, लेकिन अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध के कारण बेटे की फ्लाइट कैंसिल हो गई है. अभी भी टिकट के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि बेटा समय पर आ जाए और उसकी बारात लग जाए."- जलील शाह, रिजवान के पिता

लकड़ी पर खाना बनाने को बावर्ची है तैयार: रिजवान के पिता जलील शाह ने कहा कि सिर्फ यही समस्या नहीं है कि बेटा अभी तक नहीं पहुंचा है. वह सभी तैयारी करके रखना चाहते हैं. अगर 30 मार्च को भी वह आता है तो बारात लगा देंगे, नहीं आता है तो हम अपने लोगों से माफी मांग लेंगे, लेकिन हम तैयारी करके रख रहे हैं.

"इस तैयारी में सबसे बड़ी समस्या गैस सिलेंडर की हो रही है. हमने बावर्ची से बात किया है तो वह अब लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को तैयार हो गया है. इसके लिए हमें शायद होटल छोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है."-जलील शाह, रिजवान के पिता

रिजवान के पिता जलील शाह (ETV Bharat)

जो किस्मत में है, होगा: मो जलिल शाह ने कहा कि वह सरकार से क्या विशेष आग्रह करेंगे. सरकार भी क्या कर सकती है. जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा. बस बेटा आ जाए उनके लिए यही काफी है. सभी की इज्जत प्रतिष्ठा होती है. हमने दहेज नहीं लिया है, लेकिन फिर भी लड़की वालों का खर्च तो है. अगर शादी कैंसिल होती है तो लड़की वालों को भी काफी नुकसान होगा.

खंडैल पंचायत के लगभग 400 युवा: खंडैल पंचायत में अगर देखा जाए तो यहां 300 से 400 के बीच में युवा खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं. स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि जावेद खान कहते हैं कि उनके गांव में ही अकेले 70-80 की संख्या में लोग बाहर खाड़ी देशों में हैं.

जावेद के घर में तीन शादियां: अगर एक तरह से देखा जाए तो हर दूसरे घर से कोई न कोई व्यक्ति खाड़ी देशों में है. ईद और बकरीद के दौरान काफी संख्या में लोग अपने देश आते थे, लेकिन इस बार जंग के कारण अधिकतर लोग नहीं आ पाए. इनमें बहुत सारे की शादी भी है. खुद जावेद खान के परिवार में तीन लोगों की शादी है. एक रिश्तेदार घर आ चुका है.

"परिवार में तीन शादियां हैं, लेकिन अभी तक तीनों लड़के नहीं पहुंच सके हैं. एक बहरीन, एक कतर और एक कुवैत में फंसा हुआ है, जबकि एक दूसरे रिश्तेदार में शादी थी तो लड़का डेढ़ लाख रुपए खर्च करके सऊदी से गया तक पहुंचा है. अब स्थिति इसी से समझी जा सकती है कि वहां के हालात क्या हैं?"- जावेद खान, मुखिया प्रतिनिधि

28 मार्च को शादी.. कुवैत में दूल्हा: गांव के ही साबिर खान बताते हैं कि उनके बड़े भाई की शादी 28 मार्च को है. वो कुवैत में हैं. वो वहां उस स्थान पर थे, जहां से कुछ ही दूरी पर कई बार ईरान की मिसाइलें गिरी हैं. उनकी 19 मार्च की ही टिकट थी, लेकिन वो रद्द हो गई है.

गया के खंडैल गांव में कई शादियां कैंसिल (ETV Bharat)

"कुवैत से वो अभी सऊदी अरब के वीजा के लिए अप्लाई किए हैं. वहां का वीजा मिलता है तो वो बाई रोड सऊदी अरब पहुंचेंगे और फिर वहां से अपने देश लौटेंगे. उनकी शादी तय है लेकिन अगर एक दो दिनों में आने का तय नहीं हुआ तो शादी की तारीख आगे बढ़ सकती है."- साबिर खान, ग्रामीण, खंडैल गांव

दुल्हन के इंतजार में दूल्हा: जावेद खान की भांजे की शादी भी पहले से 25 मार्च को तय थी. उसकी शादी दिल्ली के एक होटल में होनी है. परिवार के सभी लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहीं ईद भी मनाएंगे. जिस लड़की से शादी तय हुई है वो रांची की रहने वाली है और दुबई के शेख राशिद अल मख़दम अस्पताल में बड़े पद पर है.