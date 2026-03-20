कुवैत से कतर तक..बंकर में फंसे दूल्हे, बिहार के इस गांव में मेहंदी लगाकर इंतजार कर रहीं दुल्हनें
बिहार के एक गांव में ईरान-इजराइल युद्ध के कारण कई शादियां टालने की नौबत बनी है. मिडिल ईस्ट में फंसे दूल्हे. सरताज अहमद की रिपोर्ट
Published : March 20, 2026 at 7:45 PM IST
गया: रिजवान के नाम के सेहरे का फूल खिल चुका था, कार्ड भी बांट दिए गए, गाड़ी, बस, बावर्ची, होटल भी बुक हैं. काजी साहब भी निकाह पढ़ाने को तैयार थे. दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाकर अपने पिया के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन इसी बीच ईरान-इज़राइल के बीच युद्ध शुरू हो गया और खबर मिली कि दूल्हे राजा नहीं आ सकेंगे. यह कहानी सिर्फ एक रिजवान की नहीं बल्कि ऐसे कई दूल्हे मुदस्सिर खान और साकिब की भी हैं, जिनकी शादी की तारीख पर तलवार लटक रही है.
कई शादियां कैंसिल: गया जी से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित खंडैल गांव है. लगभग 400 घरों की आबादी वाले इस गांव में, अब नई आबादी भी बसी है, जो गया के दूसरे ग्रामीण जगहों खास कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आकर बसे हैं. खंडैल पंचायत के 300 से 400 युवा खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं. ईद के मौके पर कईयों के यहां शादियां भी होनी थी, लेकिन आज उनलोगों के घरों में शहनाई की जगह मातमी सन्नाटा पसरा है, क्योंकि ईरान-इज़राइल युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई हैं.
30 मार्च को है रिजवान की शादी: खंडैल के तकिया गांव के जलील शाह के बेटे की शादी 30 मार्च को होनी थी. जलील शाह गांव में ही टेलरिंग का काम करते हैं, जबकि उनका बेटा रिजवान कतर में रहता है.दो बार उनके विमान की उड़ान रद्द हो चुकी है, लेकिन पिता जलील शाह को अब भी उम्मीद है कि शादी तय समय पर ही होगी. उन्होंने कहा कि हमने दोस्त परिवार में कार्ड भी बांट दिए हैं. रिजवान ने फोन पर कहा कि वह प्रयास में लगा हुआ है. किसी तरह भी टिकट कंफर्म मिल जाए तो वह शादी के लिए अपने घर आजाएगा.
"बेटे की बारात जहानाबाद के एरकी गांव से 30 मार्च को जाने वाली थी. मगर बेटा मौजूद नहीं है. हमने तो शादी का कार्ड भी बांट दिया है. रिजवान की 26 मार्च की टिकट बुक थी, लेकिन अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध के कारण बेटे की फ्लाइट कैंसिल हो गई है. अभी भी टिकट के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि बेटा समय पर आ जाए और उसकी बारात लग जाए."- जलील शाह, रिजवान के पिता
लकड़ी पर खाना बनाने को बावर्ची है तैयार: रिजवान के पिता जलील शाह ने कहा कि सिर्फ यही समस्या नहीं है कि बेटा अभी तक नहीं पहुंचा है. वह सभी तैयारी करके रखना चाहते हैं. अगर 30 मार्च को भी वह आता है तो बारात लगा देंगे, नहीं आता है तो हम अपने लोगों से माफी मांग लेंगे, लेकिन हम तैयारी करके रख रहे हैं.
"इस तैयारी में सबसे बड़ी समस्या गैस सिलेंडर की हो रही है. हमने बावर्ची से बात किया है तो वह अब लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को तैयार हो गया है. इसके लिए हमें शायद होटल छोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है."-जलील शाह, रिजवान के पिता
जो किस्मत में है, होगा: मो जलिल शाह ने कहा कि वह सरकार से क्या विशेष आग्रह करेंगे. सरकार भी क्या कर सकती है. जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा. बस बेटा आ जाए उनके लिए यही काफी है. सभी की इज्जत प्रतिष्ठा होती है. हमने दहेज नहीं लिया है, लेकिन फिर भी लड़की वालों का खर्च तो है. अगर शादी कैंसिल होती है तो लड़की वालों को भी काफी नुकसान होगा.
खंडैल पंचायत के लगभग 400 युवा: खंडैल पंचायत में अगर देखा जाए तो यहां 300 से 400 के बीच में युवा खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं. स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि जावेद खान कहते हैं कि उनके गांव में ही अकेले 70-80 की संख्या में लोग बाहर खाड़ी देशों में हैं.
जावेद के घर में तीन शादियां: अगर एक तरह से देखा जाए तो हर दूसरे घर से कोई न कोई व्यक्ति खाड़ी देशों में है. ईद और बकरीद के दौरान काफी संख्या में लोग अपने देश आते थे, लेकिन इस बार जंग के कारण अधिकतर लोग नहीं आ पाए. इनमें बहुत सारे की शादी भी है. खुद जावेद खान के परिवार में तीन लोगों की शादी है. एक रिश्तेदार घर आ चुका है.
"परिवार में तीन शादियां हैं, लेकिन अभी तक तीनों लड़के नहीं पहुंच सके हैं. एक बहरीन, एक कतर और एक कुवैत में फंसा हुआ है, जबकि एक दूसरे रिश्तेदार में शादी थी तो लड़का डेढ़ लाख रुपए खर्च करके सऊदी से गया तक पहुंचा है. अब स्थिति इसी से समझी जा सकती है कि वहां के हालात क्या हैं?"- जावेद खान, मुखिया प्रतिनिधि
28 मार्च को शादी.. कुवैत में दूल्हा: गांव के ही साबिर खान बताते हैं कि उनके बड़े भाई की शादी 28 मार्च को है. वो कुवैत में हैं. वो वहां उस स्थान पर थे, जहां से कुछ ही दूरी पर कई बार ईरान की मिसाइलें गिरी हैं. उनकी 19 मार्च की ही टिकट थी, लेकिन वो रद्द हो गई है.
"कुवैत से वो अभी सऊदी अरब के वीजा के लिए अप्लाई किए हैं. वहां का वीजा मिलता है तो वो बाई रोड सऊदी अरब पहुंचेंगे और फिर वहां से अपने देश लौटेंगे. उनकी शादी तय है लेकिन अगर एक दो दिनों में आने का तय नहीं हुआ तो शादी की तारीख आगे बढ़ सकती है."- साबिर खान, ग्रामीण, खंडैल गांव
दुल्हन के इंतजार में दूल्हा: जावेद खान की भांजे की शादी भी पहले से 25 मार्च को तय थी. उसकी शादी दिल्ली के एक होटल में होनी है. परिवार के सभी लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहीं ईद भी मनाएंगे. जिस लड़की से शादी तय हुई है वो रांची की रहने वाली है और दुबई के शेख राशिद अल मख़दम अस्पताल में बड़े पद पर है.
दो बार दुल्हन की टिकट कैंसिल: लड़की की शादी मुदस्सिर खान से होनी है. मुदस्सिर भी दुबई में रहता है. मुदस्सिर शादी की तैयारी के लिए पहले ही देश लौट आया था, जबकि दुल्हन बाद में आने वाली थी. लेकिन अब उसकी फ्लाइट दो बार कैंसिल हो चुकी है. हालांकि जावेद खान यह भी कहते हैं कि उम्मीद है कि वो आजाएगी और समय पर शादी हो जाएगी.
हो सकता है ऑनलाइन निकाह: जावेद खान ने बताया कि अगर लड़की समय पर नहीं पहुंचती है तो परिवार ने अभी से विचार करना शुरू कर दिया है. परिवार शादी उसी तारीख को करने को राजी है. इसके लिए निकाह ऑनलाइन हो सकता है, जबकि वलीमा की तारीख आगे बढ़ सकती है. उसी तारीख को निकाह होगा ये कंफर्म कर दिया गया है. इससे पहले भी कई लोगों का निकाह कोरोनाकाल में ऑनलाइन हुआ था.
गांव में LPG सिलेंडर की समस्या नहीं: गांव के ही मोहम्मद अफजल ने कहा कि गांव में शादी के अवसर पर गैस सिलेंडर ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि गांव में अभी भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता है. अगर सिलेंडर नहीं भी मिलता है तो कोई समस्या नहीं है.
"हम लोग बस दुआ कर रहे हैं कि जिनके यहां शादी है और अबतक दूल्हा नहीं पहुंचा है, वह जल्द से जल्द पहुंच जाए. पूरे गांव में सभी लोग परेशान हैं."- मोहम्मद अफजल, ग्रामीण
रफी खान के बेटे की 30 मार्च को शादी: गांव के ही रफी खान के बेटे की भी शादी 30 मार्च को होनी है. 19 मार्च ही बेटे को सऊदी से आना था, लेकिन टिकट कैंसिल हो गई है.रफी खान कहते हैं कि सब अल्लाह की मर्जी, जो होना होगा वो होगा. बेटे की टिकट अभी 24 मार्च की फिर से बनी है.
"अगर वो भी कैंसिल होती है तो फिर देखा जाएगा, लेकिन परिवार अभी शादी की तैयारी में है. अगर नहीं आता है तो तारीख बढ़ा दी जाएगी. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बस दुआ ही कर सकते हैं, डर नहीं है कि वहां जंग चल रही है जो होना होगा वो कहीं भी हो सकता है."- मो रफी खान, दूल्हे के पिता
जमील खान का बेटा आया वापस: खंडैल गांव के जमील खान कहते हैं कि उनका बेटा साकिब 17 मार्च को ही आया है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आया है. जब से सुना था कि ईरान की मिसाइल खाड़ी देशों में गिर रही है, तब से डर लगा हुआ था. अब बेटे को देख कर दिल को सुकून मिला है.
डर के साये में जी रहा था परिवार: उन्होंने आगे कहा कि डर क्यों नहीं लगेगा साहब. रोजी रोटी कमाने के लिए जब घर का बच्चा सात समंदर पार हो और वहां कुछ घटनाएं होती हैं तो सोचिए माता-पिता को कैसा लगता होगा? जब से सुना था बस यही लग रहा था किसी तरह बेटा आ जाए.
"हमारा परिवार गरीब है, बेटा साकिब ही कमाने वाला है, खाड़ी देशों में कमा कर ही उसने घर की स्थिति को सुधारा है. यहां अपने देश में उसने काफी कोशिश नौकरी के लिए किया था, लेकिन जब नहीं हुई तो वो सऊदी गया और आज घर की स्थिति अच्छी हुई है."- जलील खान, साकिब के पिता
20 हजार की टिकट के लिए देना पड़ा 60 हजार: गांव के एक युवक नासिर खान 17 मार्च को सऊदी से आए हैं. नासिर बताते हैं कि वो 2015 से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं. वहां से इस बार 3 सालों बाद आए हैं. पहले उनकी टिकट 14 मार्च की थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी. फिर कंपनी ने 15 मार्च की टिकट बनवाई थी लेकिन वो कैंसिल हो गई.
"आखिरकार फिर 17 मार्च की टिकट मिली और मैं वापस आया. लेकिन इसके लिए एक लाख से ज्यादा का खर्च हो गया. 17 मार्च को आए तो 20 हजार की टिकट के लिए 60 हजार देना पड़ा."- नासिर खान, सऊदी से लौटा युवक
भारतीय एंबेसी करती है मदद: नासिर खान समेत गांव के कई युवाओं ने कहा कि भारतीयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस थोड़ा खुद को सुरक्षित रखें, अगर कोई समस्या हो तो भारतीय एंबेसी से सहयोग ले सकते हैं. वहां भारतीय एंबेसी काफी सहयोग करती है. वैसे सऊदी में अभी हालत ज्यादा खराब नहीं है.वहां पर सिर्फ कुछ ही एरिया में ईरान निशाना बना रहा है. खासकर अमरिका के कैंप बेस पर हमला करता है.
कुवैत और कतर में फट रही है ज्यादा मिसाइलें: यहां के लोगों का कहना है की खाड़ी देशों में गांव के कई लोग हैं जिनके आसपास ईरानी मिसाइल फट रही हैं. खासतौर से कतर और कुवैत में स्थित थोड़ा ज्यादा भयावह, रात जाग कर, बंकर या सड़कों पर गुजरते हैं.
परेशान है परिवार: अपने बच्चों की दर्द भरी कहानी सुनकर परिवार भी परेशान है. इनमें कई परिवार ऐसे हैं जो बेहद गरीब हैं और कमाने वाला व्यक्ति के रूप में वही व्यक्ति मात्र एक सहारा है. जावेद खान ने बताया कि कुवैत में उनके एक भाई हैं, जिनके करीब में ही हमला हुआ था और वो बाल-बाल बचे हैं.
खुशहाली समृद्धि खाड़ी देश से आई: खंडैल गांव के ज्यादातर लोग खाड़ी देशों में ही नौकरी कर रहे हैं. गांव की खुशहाली को इसी से समझा जा सकता है यहां गांव में बैंक तक है. यहां के अधिकतर घर के लोग खाड़ी देशों में रह कर कमाते हैं और उसी वजह से यहां खुशहाली और तरक्की हुई है.
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