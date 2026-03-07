ETV Bharat / bharat

IRAN ISRAEL USA WAR हाड़ौती के बासमती चावल का रोज 10 करोड़ का निर्यात ठप... दाम भी गिरे

चावल के एक्सपोर्ट से जुड़े प्रदीप पोकरा का कहना है कि हाड़ौती संभाग में 35 मिल हैं. इनमें बूंदी में सबसे ज्यादा, उसके बाद कोटा और बारां में चावल की मिलें लगी हुई हैं. यहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह के माल (धान) की प्रोसेसिंग होती है. इसके बाद अधिकांश माल निर्यात हो जाता है. इन मिल में रोज धान से प्रोसेसिंग कर 1500 मीट्रिक टन बासमती चावल तैयार किया जाता है. विपिन इंडस्ट्रीज के मालिक मनोज जैन का कहना है कि रोज हाड़ौती से 10 करोड़ के आसपास का चावल निर्यात होता था, जो ठप हो गया है. ऐसे में मिलर्स को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है. उनके यहां चावल का प्रोडक्शन रोक नहीं सकते हैं और मिल को लगातार चलाना पड़ रहा है. स्टॉक करने में भी उनकी लागत बढ़ रही है. अब माल सस्ते दाम पर बेचना पड़ रहा है, जिसमें 8 रुपए प्रति किलो तक का नुकसान हो रहा है. इसमें फायदा पूरा खत्म हो गया है, अब केवल लागत बढ़ रही है.

कोटा : यूएसए और इजरायल ने ईरान पर 28 फरवरी को हमला किया था. इसके बाद से युद्ध छिड़ गया है और इस युद्ध का असर कई क्षेत्रों पर पड़ा है. इससे हजारों किलोमीटर दूर हाड़ौती के बासमती चावल भी अछूता नहीं है. रोज यहां से 10 करोड़ का चावल निर्यात किया जा रहा था, जो वह ठप सा हो गया है. मिलर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है. उनके यहां पर लगातार स्टॉक बढ़ रहे हैं और इस कारण उनको सस्ते दाम पर चावल बेचने पड़ रहे हैं. इससे हर किस्म के चावल के दाम 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल नीचे गिर गए हैं.

मजबूरी में बिना इंश्योरेंस भेजेंगे माल : प्रदीप पोकरा के अनुसार ईरान की एक शिपमेंट भारत आने वाली है, लेकिन उसमें माल भेजने में इंश्योरेंस नहीं होगा. ऐसे में युद्ध के दौरान कोई भी हमला इस शिपमेंट में होता है या फिर किसी अन्य कारण से भी माल खराब होता है तो भी भुगतान की श्योरिटी नहीं है. इसके चलते एक्सपोर्टर डर रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं होने के चलते भारतीय एक्सपोर्टरर्स को भी इसमें नुकसान हो सकता है. हालांकि, मजबूरी के चलते बिना इंश्योरेंस के भी माल भेजेंगे, क्योंकि यहां उन्होंने पहले सौदे कर लिए हैं. इनका माल उठाना होगा. इंश्योरेंस के जरिए माल भेजने पर एक्सपोर्टर को भी नुकसान नहीं होता है और खरीदने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होती है.

जनवरी में चावल का भाव (ETV Bharat gfx)

बड़े एक्सपोर्टर भी खरीद रहे सस्ता चावल : मुद्रा और कांडला पोर्ट पर माल काफी पड़ा हुआ है वहां पर अब माल रखने की भी जगह नहीं है, इसीलिए एक्सपोर्टर भी मिलर से माल नहीं मंगा रहे हैं. मिलर्स के यहां से लदान नहीं के बराबर हो रहा है. वहां पर स्टॉक लगातार बढ़ रहा है. होली के आसपास युद्ध शुरू हुआ था, जिस समय अधिकांश मिल में शट डाउन रहता है. ऐसे में कुछ मिल्स तो दोबारा शुरू भी नहीं हुए हैं. ऐसे में युद्ध का असली असर अगले सप्ताह में नजर आएगा. कई बड़े एक्सपोर्टर ऐसे हैं, जो सस्ते दाम में चावल खरीद खुद के गोदाम में डंप कर रहे हैं.

फरवरी में यह था भाव. (ETV Bharat gfx)

इससे मिलर्स को भी फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि मिलर्स स्टॉक नहीं कर सकते हैं. उन्हें लेबर व कच्चे माल का पैसा मंडी में देना है. इसके अलावा बारदाना व मिल को चलाने के दूसरे खर्चे भी हैं. उनके रोटेशन बंद होने से मिल को चलाना ही मुश्किल हो रहा है. ईरान में रमजान चल रहे हैं और सबसे ज्यादा खपत भी इसी समय होती है. हालांकि, इसके पहले उन्होंने काफी मात्रा में माल उठा भी लिया था, लेकिन शेष माल की लोडिंग होना बाकी है. एक्सपोर्टर्स ने ईरान से सौदे भी कर लिए थे और उन्होंने उसी के अनुसार यहां के मिलर्स के साथ भी सौदे कर लिए थे. इन दोनों का माल भी उठाना बाकी है.

युद्ध के बाद स्थिति. (ETV Bharat gfx)

अभी केवल गया है 40 फीसदी माल : हाड़ौती से करीब 4 से 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास चावल जाता है. इनमें से अभी तक 40 फीसदी ही गया है, शेष चावल जाना बाकी है. अफगानिस्तान ने भारत से चावल आयात का सौदा हाल ही में किया था, जिसमें 1.5 लाख मीट्रिक टन का व्यापार होना है. कुछ ही माल गया है, लेकिन ईरान युद्ध के बाद माल के शिपमेंट नहीं जा रहे हैं, लोडिंग नहीं हो पा रही है. पहले अफगानिस्तान के लिए ईरान पोर्ट पर माल जाता है, वहां से बाय रोड अफगानिस्तान भेजा जाता है. अन्य खाड़ी देशों में भी माल भारत से ही जाता है. वहां भी या तो युद्ध जैसे हालात हैं या फिर समुद्री रास्ते पर खतरा बना हुआ है, इसीलिए शिपमेंट नहीं जा रहे हैं. मिडिल ईस्ट में दमाम, जेद्दा, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, इराक, तुर्किये व बहरीन में भारत से चावल जाता है.

मिलर्स के सामने यह है समस्या. (ETV Bharat gfx)

एक्सपोर्टर्स नहीं उठा रहे माल : प्रदीप पोकरा का कहना है कि साल 2025 में स्टॉक ने धोखा दे दिया. साल 2025 में सभी मिलर्स ने स्टॉक कर लिया था, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, इसीलिए वो माल भी बचा रह गया और बाद में निचले दाम पर बेचना पड़ा. इससे भी नुकसान हुआ. इस कारण राइस मिलर्स ने हाड़ौती में धान की खरीद कम की और स्टॉक कम किया था. कच्चा माल कम होने के चलते मिल भी मई तक ही चलनी है. दूसरी तरफ, हाड़ौती से इस बार हरियाणा व पंजाब के लोगों ने काफी धान खरीद ली है. यह भी एक कारण है कि यहां पर स्टॉक कम है. इस तरह मंडी से धान खरीदने व स्टॉक करने के समय दाम काफी बढ़ गए थे. यह जनवरी अंत और फरवरी के पूरे महीने में काफी तेजी रही थी, इसीलिए मिलर्स स्टॉक भी नहीं कर पा रहे थे. मुंद्रा और कांडला पोर्ट से माल एक्सपोर्ट खाड़ी देशों में होता है. यहां पर वर्तमान में माल रखने की जगह नहीं है, सारे वेयरहाउस फुल हो चुके हैं. एक्सपोर्टर्स भी माल को मिलर्स के यहां से नहीं उठा रहे हैं.