ईरान-US-इजराइल संघर्ष से फलों के व्यापार में रुकावट, ईरानी सेब की कीमतें बढ़ीं
इस समय ईरानी सेब और भारतीय फलों दोनों की सीजनल डिमांड ज़्यादा होती है. लेकिन, युद्ध की वजह से शिपमेंट में रुकावट आई है.
Published : March 4, 2026 at 8:35 PM IST
पुणे: ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ने लगा है, क्योंकि भारतीय किसानों और फल व्यापारियों को नुकसान हो रहा है.
रमजान के पवित्र महीने में, खाड़ी देशों में फलों की मांग आम तौर पर बढ़ जाती है. इस समय ईरानी सेब और भारतीय फल दोनों की सीजनल मांग ज़्यादा होती है. लेकिन, अचानक युद्ध बढ़ने से शिपमेंट में रुकावट आई है, जिससे माल बंदरगाह पर फंसे हुए हैं.
ईरान से सेब का आयात रुक गया है, जिससे भारत में सेब की कीमतें 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई हैं. वहीं, खाड़ी देशों को निर्यात होने वाले भारतीय फल शिपिंग में रुकावटों के कारण बंदरगाह पर फंसे हुए हैं, जिससे घरेलू बाज़ार में कीमतें गिर गई हैं.
खाड़ी देशों में फल एक्सपोर्ट करने वाले सुयोग झेंडे ने कहा कि चल रहे संघर्ष का असर भारतीय किसानों पर पड़ा है. उन्होंने कहा, "रमज़ान के दौरान खाड़ी देशों में फलों की बहुत ज़्यादा मांग होती है. भारत से बड़ी मात्रा में केले, अंगूर, प्याज़ और चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं."
झेंडे के अनुसार, केले के लगभग 250-300 रेफ्रिजेरेटेड कंटेनर और अंगूर के लगभग 100 रेफ्रिजेरेटेड कंटेनर अभी मुंबई पोर्ट पर फंसे हुए हैं. इसके अलावा, दूसरे सामान के 350-400 नॉर्मल कंटेनर मुंबई पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें शिप नहीं किया जा सकता.
खाड़ी क्षेत्र में बंदरगाह बंद होने के कारण, केले और अंगूर के लगभग 500-600 कंटेनर जो भेजे गए थे, वे अपनी जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं. दूसरे सामान के 500-550 और कंटेनर भी प्रभावित हुए हैं.
आयात की बात करें तो, ईरान से सेब, कीवी और खजूर के लगभग 800-900 कंटेनर ईरानी पोर्ट पर फंसे हुए हैं. सेब और कीवी के हर कंटेनर में लगभग 23-24 टन फल-सब्जियां हैं, जिनकी कीमत 30-32 लाख रुपये है, जबकि खजूर के एक कंटेनर की कीमत लगभग 45 लाख रुपये है.
निर्यात होने वाले ज़्यादातर केले, अंगूर और प्याज महाराष्ट्र से आते हैं. इस वजह से, राज्य के किसानों और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है. निर्यात रुकने की वजह से घरेलू बाज़ार में ज़्यादा सप्लाई होने से खेती की चीज़ों की कीमतें गिर गई हैं.
क्योंकि शिपिंग ऑपरेशन पूरी तरह से बंद हैं, इसलिए फंसे हुए सामान को वापस भी नहीं किया जा सकता. झेंडे ने महाराष्ट्र सरकार से ठोस कदम उठाने और प्रभावित किसानों और व्यापारियों को मुआवजा देने की अपील की. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय लड़ाई की वजह से खेती-बाड़ी करने वाला समुदाय गंभीर वित्तीय संकट में फंस गया है.
