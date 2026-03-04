ETV Bharat / bharat

ईरान-US-इजराइल संघर्ष से फलों के व्यापार में रुकावट, ईरानी सेब की कीमतें बढ़ीं

पुणे के एक बाज़ार में सेब ( ETV Bharat )

पुणे: ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ने लगा है, क्योंकि भारतीय किसानों और फल व्यापारियों को नुकसान हो रहा है. रमजान के पवित्र महीने में, खाड़ी देशों में फलों की मांग आम तौर पर बढ़ जाती है. इस समय ईरानी सेब और भारतीय फल दोनों की सीजनल मांग ज़्यादा होती है. लेकिन, अचानक युद्ध बढ़ने से शिपमेंट में रुकावट आई है, जिससे माल बंदरगाह पर फंसे हुए हैं. ईरान से सेब का आयात रुक गया है, जिससे भारत में सेब की कीमतें 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई हैं. वहीं, खाड़ी देशों को निर्यात होने वाले भारतीय फल शिपिंग में रुकावटों के कारण बंदरगाह पर फंसे हुए हैं, जिससे घरेलू बाज़ार में कीमतें गिर गई हैं. खाड़ी देशों में फल एक्सपोर्ट करने वाले सुयोग झेंडे ने कहा कि चल रहे संघर्ष का असर भारतीय किसानों पर पड़ा है. उन्होंने कहा, "रमज़ान के दौरान खाड़ी देशों में फलों की बहुत ज़्यादा मांग होती है. भारत से बड़ी मात्रा में केले, अंगूर, प्याज़ और चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं." झेंडे के अनुसार, केले के लगभग 250-300 रेफ्रिजेरेटेड कंटेनर और अंगूर के लगभग 100 रेफ्रिजेरेटेड कंटेनर अभी मुंबई पोर्ट पर फंसे हुए हैं. इसके अलावा, दूसरे सामान के 350-400 नॉर्मल कंटेनर मुंबई पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें शिप नहीं किया जा सकता.