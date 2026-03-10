ETV Bharat / bharat

इजरायल-ईरान तनाव का असर बाजारों पर, रमजान में ईरानी खजूर की हुई किल्लत

आपूर्ति ठप होने से दुकानों में ईरानी खजूर का स्टॉक खत्म हो गया है. रोजेदारों को सऊदी और अन्य देशों के खजूर से काम चलाना पड़ रहा है.

ramadan iftar dates demand in bihar market
इजरायल-ईरान तनाव का असर मुजफ्फरपुर के बाजारों पर पड़ रहा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 10, 2026 at 5:33 PM IST

रिपोर्ट : विवेक कुमार

मुजफ्फरपुर : रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ईरानी खजूर इस बार मुजफ्फरपुर के बाजारों से लगभग गायब हो गए हैं. इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण ईरान से होने वाली आपूर्ति प्रभावित हो गई है, जिसका सीधा असर शहर के बाजारों पर दिखाई देने लगा है. स्थिति यह है कि शहर की कई दुकानों में ईरानी खजूर और पिस्ता का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है.

धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से खास अहमियत : रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय में रोजा खोलने की शुरुआत परंपरागत रूप से खजूर से ही की जाती है. पूरे दिन के रोजे के बाद इफ्तार के वक्त खजूर खाने की धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से खास अहमियत मानी जाती है. खासकर ईरान के खजूर अपनी मिठास, मुलायम बनावट और विशिष्ट स्वाद के कारण रोजेदारों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण खजूर की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो गई है.

देखिए रिपोर्ट (ETV Bharat)

ईरान से खजूर की सप्लाई लगभग बंद है : दुकानदारों के अनुसार ईरान से आने वाला खजूर पहले दिल्ली और अन्य बड़े शहरों के थोक बाजारों में पहुंचता है, जहां से यह बिहार समेत देश के कई हिस्सों में भेजा जाता है, लेकिन मौजूदा हालात के कारण ईरान से माल की सप्लाई लगभग बंद हो गई है, जिससे मुजफ्फरपुर सहित कई शहरों के बाजारों में इसकी किल्लत हो गई है.

ramadan iftar dates demand in bihar market
मुजफ्फरपुर में रमदान के समय सजा बाजार (ETV Bharat)

तीन दिनों से खत्म है स्टॉक : शहर के प्रमुख बाजार मिठनपुरा और सरैयागंज के दुकानदार बताते हैं कि पिछले तीन दिनों से ईरानी खजूर का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है. रमजान के दौरान खजूर की मांग काफी बढ़ जाती है, लेकिन इस बार ग्राहकों को उनकी पसंद का खजूर नहीं मिल पा रहा है. मिठनपुरा के दुकानदार मोहम्मद राजू ने बताया कि जैसे ही इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, वैसे ही बाजार में ईरानी खजूर की आपूर्ति प्रभावित होने लगी. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में ईरानी खजूर की काफी मांग रहती है, लेकिन फिलहाल यह उपलब्ध नहीं है.

''पिछले तीन दिनों से बाजार में ईरानी खजूर का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है. अभी हमारे पास ‘किमिया’ खजूर है, जिसे दिल्ली से मंगाया गया है. हालांकि इसकी कीमत पहले की तुलना में बढ़ गई है, क्योंकि मांग ज्यादा है और सप्लाई सीमित है.''- मोहम्मद राजू, दुकानदार

ramadan iftar dates demand in bihar market
बाजार में बिक रहे अलग-अलग देशो से आए खजूर (ETV Bharat)

दूसरे देशों के खजूर से चल रहा काम : सरैयागंज बाजार के दुकानदार मोहम्मद सोहेल ने बताया कि अधिकतर ग्राहक ईरानी खजूर ही मांगते हैं, लेकिन आपूर्ति बंद होने के कारण उन्हें निराश होना पड़ रहा है. फिलहाल दुकानों में सऊदी अरब, कुवैत और अन्य देशों के खजूर उपलब्ध हैं, जिनसे बाजार की मांग को पूरा करने की कोशिश की जा रही है.

''रमजान के दौरान ईरानी खजूर की मांग सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता और स्वाद को लोग बेहतर मानते हैं.''- मोहम्मद सोहेल, दुकानदार

ramadan iftar dates demand in bihar market
ईरान से खजूर की सप्लाई लगभग बंद है (ETV Bharat)

ग्राहकों को भी हो रही परेशानी : वहीं खजूर खरीदने आए मोहम्मद निजाम ने बताया कि वह खास तौर पर ईरान का खजूर खरीदने बाजार आए थे, लेकिन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिला.मजबूरी में उन्हें दूसरे देशों का खजूर खरीदना पड़ा। उन्होंने कहा कि ईरानी खजूर का स्वाद और गुणवत्ता अलग होती है, इसलिए रोजेदार उसे ज्यादा पसंद करते हैं.

रमजान में खजूर की खास अहमियत : स्थानीय धर्मगुरु मोतलबी मोहम्मद अब्बास बताते हैं कि रमजान का महीना शुरू होते ही खजूर की मांग अचानक बढ़ जाती है. इस्लामी परंपरा के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद रोजा खोलते समय सबसे पहले खजूर खाते थे, इसलिए मुस्लिम समाज में खजूर से रोजा खोलना सुन्नत माना जाता है. हदीसों में उल्लेख मिलता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद इफ्तार के वक्त ताजा खजूर (रुतब) से रोजा खोलते थे. यदि ताजा खजूर उपलब्ध नहीं होता था तो सूखे खजूर (तमर) खाते थे और अगर खजूर भी उपलब्ध नहीं होता तो पानी पीकर रोजा खोलते थे. इसी कारण आज भी मुस्लिम समाज में इफ्तार की शुरुआत खजूर से करना एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है.

ramadan iftar dates demand in bihar market
दुकानों में सऊदी अरब, कुवैत और अन्य देशों के खजूर उपलब्ध हैं (ETV Bharat)

सेहत के लिए भी फायदेमंद : खजूर को सेहत के लिए भी बेहद लाभदायक माना जाता है. पूरे दिन के रोजे के बाद जब शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, तब खजूर तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है. इसमें प्राकृतिक शर्करा, फाइबर, पोटैशियम, आयरन और कई अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर की थकान को दूर करने और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसी वजह से रमजान के दौरान बाजारों में खजूर की कई किस्में जैसे अजवा, किमिया, माबरूम और ईरानी खजूर की मांग बढ़ जाती है. खासकर ईरान और सऊदी अरब के खजूर अपनी गुणवत्ता और स्वाद के कारण रोजेदारों के बीच अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं.

ramadan iftar dates demand in bihar market
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

खजूर में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? : यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) के मुताबिक, खजूर में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन B, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और मैंगनीज जैसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. नीचे दिए ग्राफिक में एक खजूर (7.1 ग्राम) की न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिए-

ramadan iftar dates demand in bihar market
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

खजूर सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? : खजूर में लगभग सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स आर्टरीज सेल्स से बैड कोलेस्ट्रॉल हटाने में मदद करते हैं. वहीं पोटेशियम और मैग्नीशियम हार्ट को हेल्दी रखते हैं. इसके अलावा खजूर खाने से लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है, जिससे खाने की इच्छा कम होती है। इस तरह खजूर वजन कम करने में भी मददगार है.

आपूर्ति सामान्य होने का इंतजार : फिलहाल बाजार में ईरानी खजूर की कमी ने दुकानदारों और ग्राहकों दोनों की परेशानी बढ़ा दी है.दुकानदारों को उम्मीद है कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य होंगे और ईरान से आपूर्ति फिर शुरू होगी, बाजार में ईरानी खजूर की उपलब्धता भी सामान्य हो जाएगी. तब तक लोगों को दूसरे देशों के खजूर से ही काम चलाना पड़ रहा है.

संपादक की पसंद

