दुबई में फंसे जोधपुर के 106 श्रद्धालु आज लौटेंगे घर, परिजनों के खिले चेहरे, Iran War के चलते अटकी थी सांसे

​दुबई में फंसे जोधपुर के 120 श्रद्धालुओं में से 106 भारत लौट आए हैं. कोच्चि और अहमदाबाद के रास्ते ये श्रद्धालु शाम तक जोधपुर पहुंचेंगे.

श्रद्धालुओं की घर वापसी
श्रद्धालुओं की घर वापसी (फोटो सोर्स- family)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 8:39 AM IST

​जोधपुर : पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान-इजरायल युद्ध जैसी स्थितियों के बीच दुबई में फंसे जोधपुर के 120 श्रद्धालुओं के परिवारों के लिए आखिरकार राहत की खबर आई है. चार दिनों के लंबे इंतजार और कूटनीतिक प्रयासों के बाद 120 में से 106 श्रद्धालु भारतीय सरजमीं पर पहुंच चुके हैं. इनमें से 76 श्रद्धालु कोच्चि और बेंगलुरु होते हुए आज शाम तक जोधपुर पहुंचेंगे, जबकि 30 श्रद्धालु अहमदाबाद के रास्ते घर लौट रहे हैं.

​कोच्चि और बेंगलुरु के रास्ते हो रही घर वापसी : ​श्रद्धालुओं के परिजन ललित काछवाह ने बताया कि बुधवार देर रात 76 श्रद्धालु शारजाह से रवाना होकर कोच्चि पहुंचे. वहां से गुरुवार अलसुबह फ्लाइट के जरिए वे बेंगलुरु पहुंचे हैं. अब बेंगलुरु से जोधपुर की कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर ये श्रद्धालु आज शाम तक अपने घर पहुंच जाएंगे. वहीं, 30 अन्य श्रद्धालु अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, जो सड़क या ट्रेन मार्ग से जोधपुर आएंगे. शेष बचे 14 श्रद्धालुओं के भी आज दुबई से रवाना होने की उम्मीद है.

परिजनों के खिले चेहरे
परिजनों के खिले चेहरे (फोटो सोर्स- family)

​कथा सुनने गए थे, युद्ध के हालात ने रोका रास्ता : ​दरअसल, सूरसागर स्थित रामद्वारा के महाराज अमृत राम के सानिध्य में 23 से 28 फरवरी तक दुबई में धार्मिक कथा का आयोजन किया गया था. मंडोर और नागोरी बेरा क्षेत्र के अधिकांश माली समाज के श्रद्धालु इस कथा में शामिल होने दुबई गए थे. कथा संपन्न होने के बाद जब सभी श्रद्धालु एयरपोर्ट पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि क्षेत्र में हवाई हमले और सुरक्षा कारणों से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.

​महंगी होटल और भोजन की चुनौती : ​दुबई में फंसे होने के दौरान इन श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. परिजनों का कहना है कि उन्हें मजबूरन उसी होटल में दोबारा रुकना पड़ा, जहां उनसे काफी महंगा किराया वसूला गया. हालांकि, इस मुश्किल घड़ी में दुबई के माहेश्वरी समाज ने उनके भोजन की व्यवस्था कर बड़ी राहत प्रदान की. श्रद्धालुओं ने यह भी बताया कि जहां अबू धाबी प्रशासन ने फंसे हुए यात्रियों का खर्च उठाया, वहीं दुबई में उन्हें आर्थिक दबाव झेलना पड़ा. बुधवार शाम को जैसे ही सरकार के प्रयासों से उड़ानों की पुष्टि हुई, जोधपुर में परिजनों ने राहत की सांस ली. अब पूरे शहर को अपने अपनों के सकुशल घर लौटने का इंतजार है.

