मिडिल ईस्ट में युद्ध से क्रूड ऑयल क्राइसिस; क्या भारत फिर से रूस से बढ़ाएगा तेल खरीद, क्या होगी अगली रणनीति?

प्राकृतिक गैस के उत्पादन के दौरान निकलने वाला एक हल्का, कम घनत्व और कम चिपचिपा लिक्विड कंडेनसेट Condensate का उत्पादन अप्रैल-मई और जून में हर महीने 1.7 लाख टन हुआ. इसी तरह जुलाई में 1.8, अगस्त में भी 1.8 का उत्पादन हुआ. इसी तरह सितंबर में 1.6, अक्टूबर में 1.5, नवंबर में 1.6, दिसंबर में 1.7, जनवरी में 1.7 लाख टन का उत्पादन हुआ. अप्रैल से जनवरी के दौरान कुल 235.2 लाख टन क्रूड ऑयल और कंडेनसेट का उत्पादन हुआ. इसमें ONGC का योगदान लगभग 60%, जबकि PSC/RSC ब्लॉक्स का 22% रहा. मई महीने में तेल उत्पादन ज्यादा रहा. जबकि सितंबर में कम रहा.

इसी तरह Nomination Blocks में अप्रैल में 16.8, मई में 17.5, जून में 16.8, जुलाई में 17.3, अगस्त में 17.1, सितंबर में 16.4, अक्टूबर में 17.1, नवंबर में 16.5, दिसंबर में 17.1, जनवरी में 17 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ. Production Sharing Contract (PSC) और Revenue Sharing Contract (RSC) के तहत इन्हीं अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के 7 महीनों के दौरान क्रमश: 5, 5.1, 5, 5.1, 5, 4.7, 4.8 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ. जबकि इसके बाद के महीनों नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हर महीने 4.7 लाख टन का उत्पादन हुआ.

भारत में हर महीने कितने कच्चे तेल का उत्पादन? : https://ppac.gov.in के अनुसार साल 2025-26 के दौरान भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने अप्रैल में 14 लाख टन, मई में 14.6, जून में 14.1, जुलाई में 14.39, अगस्त में 14.2, सितंबर में 13.7, अक्टूबर में 14.2, नवंबर में 13.8, दिसंबर में 14.2, जनवरी में 14 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन किया. इसी तरह ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने अप्रैल से लेकर जनवरी तक के इन्हीं 10 महीनों के दौरान क्रमश: 2.8, 2.9, 2.7, 2.8, 2.9, 2.7, 2.9, 2.8, 2.9 और 3 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन किया.

हर महीने कच्चे तेल के आयात पर कितना खर्च? : ppac.gov.in के अनुसार साल 2025-26 में भारत ने अप्रैल महीने में 67.72 डॉलर प्रति बैरल, मई में 64.04, जून में 69.77, जुलाई में 70.95, अगस्त में 69.11, सितंबर में 69.61, अक्टूबर में 65.08, नवंबर में 64.3, दिसंबर में 62.2, जनवरी में 63.08, फरवरी में 69.01 जबकि मार्च में 80.16 डॉलर प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल खरीदा. एक अनुमान के मुताबिक भारत हर महीने करीब 85 से 90 हजार करोड़ रुपये तेल खरीदने में खर्च करता है.

भारत ने रूसी तेल प्रोडक्ट्स के अपने इंपोर्ट को दोगुना करके 70,000 से 130,000 बैरल प्रतिदिन कर दिया. हालांकि यह रूसी प्रोडक्ट आयात का केवल 5% ही था. मई 2024 तक भारत ने 48 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कच्चा तेल खरीदा. बाद में इसमें और बढ़ोतरी भी हुई. इसमें रूस का हिस्सा 41%, इराक का 20%, सऊदी अरब का 11% जबकि अमेरिका का हिस्सा 4% था. टैंकर ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि जनवरी 2026 में भारत का रूसी क्रूड इंपोर्ट घटकर रोजाना 11 लाख बैरल हो गया. यह नवंबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर था.

तेल आयात में दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत : www.nbr.org, www.iea.org, www.dgciskol.gov.in के अनुसार तेल की खपत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर जबकि आयात में दूसरे नंबर पर है. साल 2021-21 में रूस की ओर से यूक्रेन हमले से पहले भारत ने प्रतिदिन 42 लाख बैरल तेल खरीदा. इनमें 24% इराक से, 16% सऊदी अरब से, 10% अमेरिका से जबकि 2% रूस से आया. इसके बाद वर्ष 2023 तक भारत रोजाना 46 लाख बैरल तेल का आयात कर रहा था. रोजाना इस दौरान रूस से इंपोर्ट का हिस्सा लगभग 40% तक बढ़ गया, जबकि इराक का हिस्सा घटकर 20%, सऊदी अरब का 15% और अमेरिका का 4% रह गया.

ppac.gov.in के अनुसार साल 2025-26 में भारत ने अप्रैल में 21.7 लाख टन, मई में 22.6, जून में 21.8, जुलाई में 22.4, अगस्त में 22.1, सितंबर में 21.1, अक्टूबर में 21.9, नवंबर में 21.2, दिसंबर में 21.8, जनवरी में 21.7 लाख टन कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदा.

US, मिस्र, UAE, नाइजीरिया और लीबिया से तेल आयात में बढ़ोतरी देखी गई. अप्रैल-नवंबर के बीच ही US से इंपोर्ट का हिस्सा 4.6% से बढ़कर 8.1% हो गया. संयुक्त अरब अमीरात से आने वाले तेल का हिस्सा भी 9.4% से बढ़कर 11.1% हो गया. इसी तरह मिस्र का 0.3% से बढ़कर 1.4% हो गया, नाइजीरिया का हिस्सा 2.2% से बढ़कर 3.3% हो गया और लीबिया का हिस्सा 0.1% से बढ़कर 0.5% हो गया.

भारत हर महीने किन देशों से कच्चा तेल खरीदता है? : भारत कई देशों से कच्चे तेल का आयात करता है. इनमें अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इराक शामिल हैं. इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार साल 2025 में अप्रैल से नवंबर तक लीबिया, मिस्र, ब्राजील, US और ब्रुनेई से कच्चे तेल का इंपोर्ट (आयात) काफी बढ़ा. वहीं रूस, सऊदी अरब, इराक और वेनेजुएला से इंपोर्ट में कमी देखी गई. इन देशों से भारत में कम तेल आया.

जंगी हालात में तेल खरीद पर क्या होगा सरकार का अगला कदम?, भारत किन-किन देशों से कच्चा तेल खरीदता है?, इस पर कितना खर्च होता है?, हर महीने कितनी खपत होती है?, दुनिया के कौन से देश कच्चे तेल के बड़े सप्लायर हैं?, भारत के पास कितने दिन का तेल बचा है?, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भारत समेत अन्य देशों के लिए कितना जरूरी है?, क्या पेट्रोलियम उत्पादों के दाम भी बढ़ सकते हैं?. पढ़िए इन सभी सवालों पर आधारित ईटीवी भारत का यह Explainer...

अब कुछ दिनों पहले अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया. इसके बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य बंद कर दिया. होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग है. यहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है. जबकि भारत का 52 फीसदी. इसके ठप होने से इंडिया समेत पूरे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कमी आ गई है. इसी को देखते हुए सरकार ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव के संकेत दिए हैं.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकारी रिफाइनर और अफसरों की बैठक में रूस से तेल खरीद बढ़ाने की प्लानिंग पर चर्चा हुई. सरकार अब इसे लेकर रणनीति बना रही है. यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था. कुछ समय पहले अमेरिकी ट्रेड डील के दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीदन कम कर दिया था. नतीजा फरवरी में रोजाना के हिसाब से तेल खरीद करीब 10 लाख बैरल पर आ गया था.

हैदराबाद : कई देशों में जंग छिड़ी है. मिडिल ईस्ट में ईरान-इजराइल युद्ध ने दुनिया के सामने गंभीर आर्थिक और कूटनीतिक खतरे पैदा कर दिए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध के लंबा खिंचने की बात कह चुके हैं. ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका की 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' और इजराइल की 'लॉयन रोअर' पर हैं. इस संघर्ष ने Strait of Hormuz के सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. इससे तेल की कीमतों में भी उछाल आया है.

देश में हर महीने कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत? : ppac.gov.in के अनुसार अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक देश में कुल 28048 मीट्रिक टन एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की खपत हुई. महीनेवार आंकड़ों को देखे तो अप्रैल में 2545, मई में 2682, जून में 2554, जुलाई में 2810, अगस्त में 2833, सितंबर में 2794, अक्टूबर में 2871, नवंबर में 2843, दिसंबर में 3083, जनवरी में 3033 मीट्रिक टन LPG की खपत हुई. इसी तरह इन्हीं 10 महीनों के दौरान नेफ्था की कुल खपत 9768 मीट्रिक टन रही.

अप्रैल में नेफ्था की खपत 935, मई में 945, जून में 944, जुलाई में 962, अगस्त में 1065, सितंबर में 1014, अक्टूबर में 924, नवंबर में 918, दिसंबर में 1002, जनवरी में 1024 मीट्रिक टन रही. इसी तरह MS (Motor Spirit) या साधारण भाषा में पेट्रोल का अप्रैल से जनवरी तक कुल उत्पादन 35438 मीट्रिक टन रहा. अप्रैल में एमएस की खपत 3449, मई में 3782, जून में 3522, जुलाई में 3493, अगस्त में 3493, सितंबर में 3399, अक्टूबर में 3665, नवंबर में 3517, दिसंबर में 3555, जनवरी में 3511 मीट्रिक टन की रही.

आमतौर पर जेट ईंधन कहे जाने वाले Aviation Turbine Fuel (ATF) की खपत अप्रैल से जनवरी तक कुल 7590 मीट्रिक टन रही. अप्रैल में खपत 772, मई में 776, जून में 730, जुलाई में 710, अगस्त में 710, सितंबर में 773, अक्टूबर में 788, नवंबर में 784, दिसंबर में 823, जनवरी में 789 मीट्रिक टन की खपत रही. Superior Kerosene Oil (SKO) इसे मिट्टी का तेल भी कहा जाता है. अप्रैल से जनवरी तक इसकी कुल खपत 387 मीट्रिक टन रही. अप्रैल में 26, मई में 32, जून में 29, जुलाई में 32, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 32, नवंबर में 32, दिसंबर में 37, जनवरी में 38 मीट्रिक टन एसकेओ की खपत रही.

इसी तरह हाई स्पीड डीजल (HSD) की अप्रैल से जनवरी तक कुल खपत 78325 मीट्रिक टन रही. अप्रैल में 8261, मई में 8592, जून में 8105, जुलाई में 7364, अगस्त में 6677, सितंबर में 6786, अक्टूबर में 7620, नवंबर में 8557, दिसंबर में 8471, जनवरी में 7992 मीट्रिक टन HSD की खपत हुई. लाइट डीजल ऑयल (Light Diesel Oil) की अप्रैल से जनवरी तक कुल खपत 832 मीट्रिक टन रही. इन 10 महीनों के दौरान अप्रैल के बाद (मई छोड़कर) जून से लेकर जनवरी तक हर महीने LDO की खपत 86 मीट्रिक टन रही. जबकि मई में खपत 81 मीट्रिक टन रही.

अप्रैल से जनवरी तक Lubricants और Greases की कुल खपत 4028 मीट्रिक टन रही. अप्रैल में 398, मई में 364, जून में 393, जुलाई में 393, अगस्त में 372, सितंबर में 461, अक्टूबर में 414, नवंबर में 401, दिसंबर में 427, जनवरी में 405 मीट्रिक टन Lubricants और Greases की खपत हुई. Furnace Oil (FO) और Low Sulphur Heavy (LSHS) की अप्रैल से जनवरी तक कुल खपत 5254 मीट्रिक टन रही. अप्रैल में 494, मई में 504, जून में 498, जुलाई में 487, अगस्त में 499, सितंबर में 566, अक्टूबर में 546, नवंबर में 568, दिसंबर में 568, जनवरी में 567 मीट्रिक टन FO और LSHS की खपत हुई.

पेट्रोलियम शोधन (Refining) के दौरान प्राप्त एक गाढ़ा, काला, चिपचिपा और अर्ध-ठोस (Semi-solid) हाइड्रोकार्बन पदार्थ बिटुमेन (Bitumen) की अप्रैल से जनवरी तक कुल खपत 9610 मीट्रिक टन रही. अप्रैल में 862, मई में 867, जून में 850, जुलाई में 946, अगस्त में 1026, सितंबर में 883, अक्टूबर में 915, नवंबर में 883, दिसंबर में 795, जनवरी में 797 मीट्रिक टन बिटुमेन की खपत हुई. Petroleum Coke की अप्रैल से जनवरी तक कुल खपत 16851 मीट्रिक टन रही. अप्रैल में 1545, मई में 1510, जून में 1504, जुलाई में 1720, अगस्त में 2239, सितंबर में 1495 मीट्रिक टन Petroleum Coke की खपत रही. बाकी कुछ महीनों का डाटा उपलब्ध नहीं है.

भारत समेत कई देशों के लिए लाइफ लाइन का काम करता है होर्मुज. (Graphics Credit; ETV Bharat, Photo Credit Getty)

मुख्य ईंधन (पेट्रोल, डीजल, केरोसिन) को छोड़कर रिफाइनरी से प्राप्त होने वाले अन्य पेट्रोकेमिकल्स और रसायनों की खपत अप्रैल से लेकर जनवरी तक कुल 8751 मीट्रिक टन रही. वहीं महीनेवार अप्रैल में इसकी खपत 837, मई में 874, जून में 926, जुलाई में 807 मीट्रिक टन रही. जबकि अगस्त-सितंबर-अक्टूबर में हर महीने इसकी खपत 807 एमटी रही. जनवरी में Petroleum, Oil and Lubricants की खपत में 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इनमें LPG में 7.0%, MS में 6.1%, ATF में 5.5%, HSD में 3.3% की बढ़ोतरी हुई.

मिडिल ईस्ट में शांति रहना भारत के लिए जरूरी क्यों ? : commercejournal.in और www.abc.net.au के अनुसार भारत की आर्थिक रफ्तार मिडिल ईस्ट के डेवलपमेंट से गहराई से जुड़ी है. मिडिल ईस्ट में करीब 17 देश शामिल हैं. इनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन, कतर, बहरीन, कुवैत, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक, तुर्की, मिस्र, साइप्रस आदि शामिल हैं. इनमें से कई देश करीब 60% से ज्यादा कच्चे तेल का निर्यात करते हैं. काफी संख्या में यहां भारतीय लोगों को रोजगार भी मिलता है. यहां बार-बार होने वाली अशांति भारत के कच्चे तेल के आयात, महंगाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व (विदेशी मुद्रा भंडार) आदि पर काफी असर डालते हैं.

मिडिल ईस्ट की अहमियत केवल एनर्जी तक ही सीमित नहीं है. यह भारत की ट्रेड पार्टनरशिप, रेमिटेंस इनफ्लो (धन प्रेषण प्रवाह) और फाइनेंशियल मार्केट की स्थिरता को बनाने में भी अहम रोल अदा करता है. मिडिल ईस्ट देशों में तनाव और संघर्ष भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं. दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक होने के नाते भारत अपनी ज्यादातर तेल की जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है. यहां की अस्थिरता दुनिया भर में तेल की सप्लाई और कीमतों पर असर डालती है. ऐसे में मिडिल ईस्ट में शांति भारत समेत हमेशा से ही अन्य देशों को फायदा पहुंचाती रही है.

कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर? : सऊदी अरब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर (एक्सपोर्टर) है. वैश्विक निर्यात में इस देश की हिस्सेदारी 16% से ज्यादा है. शेल बूम और एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स भी कच्चे तेल का शीर्ष उत्पादक है. इसके अलावा बड़ा निर्यातक भी है. दूसरे बड़े निर्यातकों में रूस है. सऊदी अरब के पास क्रूड ऑयल का अच्छा उत्पादन होता है. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) के जरिए यह देश दुनियाभर में तेल की कीमतों को तय करने में अहम भूमिका निभाता है.

दुनिया के कई देश कच्चे तेल के बड़े सप्लायर हैं. (Graphics Credit; ETV Bharat)

www.iea.org के अनुसार प्रतिबंधों के बावजूद रूस तेल का टॉप एक्सपोर्टर बना हुआ है. एशिया की ओर खासकर चीन और भारत को तेल की सप्लाई कर यह अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखता है. इसके अलावा ग्लोबल ग्लोबल एनर्जी में भी अपनी अहमियत बनाए रखता है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है. अबू धाबी सबसे ज्यादा आउटपुट देता है. तेल के साथ-साथ यह रिन्यूएबल एनर्जी में भी भारी निवेश करता है. कनाडा भी कच्चे तेल का भरोसेमंद एक्सपोर्टर है.

भारत के पास कितने दिनों का तेल बचा, क्या हैं विकल्प : सरकारी सूत्रों के हवाले से हाल ही में जानकारी दी गई थी कि भारत के पास कुल 8 सप्ताह का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्टॉक है. केप्लर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास लगभग 100 मिलियन बैरल कमर्शियल क्रूड ऑयल का स्टॉक है. ये 40-45 दिनों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं. वहीं तेल संकट से उबरने के लिए भारत अरब सागर और व्यापक एशियाई क्षेत्र में तैर रहे रूसी कच्चे तेल के जहाजों की ओर रुख कर सकता है. भारत डीजल और जेट ईंधन का निर्यातक है, इस पर रोक लग सकती है. वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल अभी तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है.

रसोई गैस की भी हो सकती है किल्लत? : डेटा इंटेलिजेंस फर्म केप्लर के मुताबिक भारत एलपीजी का भी बड़ा खरीदार है. इस मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है. एलपीजी का करीब 90% हिस्सा भारत मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदता है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक होने से रसोई गैस से लदे जहाज फंस गए हैं. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी डिलीवरी में देरी हो सकती है. वहीं सरकारी सूत्रों का दावा है कि भारत के पास करीब 30 दिनों का एलपीजी का स्टॉक है. ऐसे में रसोई गैस को लेकर फिलहाल तुरंत कोई परेशानी नहीं आने वाली है. सरकार बड़े अफसरों के साथ बैठकर इस समस्या से निपटने की रणनीति तैयार कर रही है.

