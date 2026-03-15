ईरान संकट के बीच भारतीय छात्रों की वापसी शुरू, 70 से अधिक छात्र सुरक्षित भारत पहुंचे
डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने बताया कि ईरान में करीब 1200 भारतीय छात्र तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ाई कर रहे हैं.
Published : March 15, 2026 at 2:49 PM IST
नई दिल्ली: ईरान में जारी तनाव और हमलों के बीच भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है. रविवार सुबह दुबई के रास्ते 70 से अधिक भारतीय छात्र भारत पहुंचे. इनमें अधिकांश छात्र जम्मू-कश्मीर से हैं, जो ईरान के अलग-अलग मेडिकल विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे थे. हालात बिगड़ने के बाद भारतीय उच्चायोग और भारत सरकार ने मिलकर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की.
ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने बताया कि फिलहाल ईरान में करीब 1000 से 1200 भारतीय छात्र हैं, जिनमें से कई तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ाई कर रहे हैं.
तेहरान में हमलों से बनी गंभीर स्थिति
डॉ. मोमिन खान ने बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार हमले और मिसाइल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे हालात में वहां रह रहे भारतीय छात्रों के लिए स्थिति काफी चिंताजनक हो गई थी. युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण छात्रों और उनके परिवारों में भी चिंता बढ़ गई थी.
भारतीय उच्चायोग ने छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया
डॉ. मोमिन खान ने बताया कि स्थिति को देखते हुए तेहरान स्थित भारतीय उच्चायोग ने तुरंत कार्रवाई की. छात्रों को इन इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से छात्रों को सुरक्षित होटलों और सुरक्षित घरों में ठहरने की व्यवस्था भी की गई. डॉ. मोमिन खान ने बताया कि भारतीय दूतावास ने लगातार छात्रों के संपर्क में रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की.
आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकाले गए छात्र
सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के बाद छात्रों को ईरान से बाहर निकालने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान पड़ोसी देशों के रास्ते भेजा गया. डॉ. मोमिन खान ने बताया कि भारत सरकार ने छात्रों को ईरान की सीमा तक सुरक्षित पहुंचाया, जिसके बाद उन्हें संबंधित देशों के प्रशासन को सौंप दिया गया.
Delhi: J&K Students Association National Convenor Nasir Khuehami reached Delhi Airport to welcome students arriving in India from Armenia via Dubai— IANS (@ians_india) March 15, 2026
He says, " basically, you know what kind of situation has developed in the middle east over the past two weeks, with the ongoing… pic.twitter.com/hcWQHeAlaZ
आर्मेनिया से दुबई के लिए रवाना हुआ विमान
छात्रों को लेकर फ्लाई दुबई की उड़ान संख्या FZ8124 शनिवार 14 मार्च को आर्मेनिया के यरेवन स्थित ज़्वार्टनोट्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई थी. यह फ्लाइट स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:25 बजे यरेवन से दुबई के लिए उड़ान भरी थी. इस विमान में 70 से अधिक भारतीय छात्र और कुछ अन्य तीर्थयात्री भी सवार थे.
दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए भारत पहुंचे
फ्लाइट शाम करीब 5 बजे दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची. इसके बाद यात्रियों को दुबई से दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए भारत के लिए रवाना किया गया. इसके लिए फ्लाई दुबई की उड़ान संख्या FZ441 निर्धारित की गई थी, जिसके माध्यम से छात्र रविवार सुबह 10 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे.
Delhi: A passenger arriving in Delhi from Dubai says, " the situation is a little better now. things are normal. however, in some places, people are being killed..." pic.twitter.com/bj81MVOpqb— IANS (@ians_india) March 15, 2026
टिकट का खर्च छात्रों को खुद उठाना पड़ा
डॉ. मोमिन खान ने बताया कि भारत सरकार ने छात्रों को सुरक्षित तरीके से सीमा तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया. उन्होंने बताया कि आर्मेनिया से भारत आने के लिए छात्रों को अपने खर्च पर टिकट बुक करनी पड़ी. कई छात्रों ने लगभग 50 हजार रुपये में टिकट खरीदी, जबकि कुछ को 70 से 80 हजार रुपये तक खर्च करना पड़ा.
अभी भी कई छात्र बाहर निकलने का इंतजार कर रहे
उन्होंने बताया कि अभी भी कई भारतीय छात्र ईरान और आसपास के देशों में मौजूद हैं. कुछ छात्र पढ़ाई और अस्पतालों में प्रशिक्षण के कारण तुरंत नहीं निकल पाए, जबकि कुछ छात्र वहां चल रही परीक्षाओं की वजह से रुके हुए थे. उन्होंने बताया कि इसके अलावा अजरबैजान में मौजूद कुछ छात्रों को वीजा और यात्रा से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
Delhi: A passenger arriving in Delhi from Dubai says, " the situation in dubai is a little tense. i live there, and there have been attacks. however, dubai’s defense system is very strong..." pic.twitter.com/sBklSpnBtH— IANS (@ians_india) March 15, 2026
सरकार से जल्द हस्तक्षेप की अपील
ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने विदेश मंत्रालय से अपील की है कि अजरबैजान में फंसे छात्रों की समस्या को जल्द सुलझाया जाए. डॉ. मोमिन खान ने कहा कि संगठन ने इस मुद्दे को विदेश मंत्री और केंद्र सरकार के सामने उठाया है. उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय का आभार भी जताया कि उनकी मदद से छात्रों की सुरक्षित वापसी संभव हो रही है.
चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी छात्रों की वापसी
उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में और भी छात्रों को अलग-अलग फ्लाइट्स के जरिए भारत लाए जाएंगे. कुछ छात्र सोमवार सुबह आने वाली फ्लाइट से पहुंचेंगे, जबकि कुछ की मुंबई के लिए भी उड़ान तय की गई है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार और भारतीय दूतावास के प्रयासों से उम्मीद है कि जल्द ही सभी भारतीय छात्र सुरक्षित अपने देश लौट आएंगे.
Delhi: A passenger arriving in Delhi from Dubai says, " there is nothing serious. it's just that during an alert, there is a little inconvenience..." pic.twitter.com/TBr9uXTFka— IANS (@ians_india) March 15, 2026
दिल्ली एयरपोर्ट पर जम्मू-कश्मीर सरकार की पहल
ईरान में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच भारत लौटे जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए. प्रशासन ने छात्रों को सुरक्षित तरीके से उनके घरों तक पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट परिसर में मुफ्त बसों की व्यवस्था की. अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था उन छात्रों की मदद के लिए की गई जो ईरान से लंबी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे और उन्हें अपने-अपने जिलों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी. ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने कहा कि यह पहल छात्रों के लिए काफी मददगार साबित हुई. उन्होंने कहा कि लंबी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के बाद छात्रों को अपने घर तक पहुंचने की चिंता थी, लेकिन बसों की व्यवस्था से यह समस्या काफी हद तक हल हो गई.
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