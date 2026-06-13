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ईरान ने ट्रंप के दावों को 'बेबुनियाद' बताते हुए 3 भारतीय नाविकों की मौत का जिम्मेदार ठहराया

ईरान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंटरनेशनल नियमों के बार-बार उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की. ​​

Iran calls Trump claims baseless
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 8:48 AM IST

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नई दिल्ली: भारत में ईरान के दूतावास ने शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में एक भारतीय जहाज के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें 'बेबुनियाद' बताया. इसने वाशिंगटन पर भारतीय नाविकों को ले जाने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हाल के हमलों से ध्यान भटकाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया.

ईरानी एम्बेसी ने कहा कि अमेरिका ने एक हफ़्ते से भी कम समय में तीन भारतीय जहाजों पर हमला किया, जिससे तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई और इस कार्रवाई को 'क्रूर' और 'बेकार' बताया.

एक्स पर एक पोस्ट में भारत में ईरानी एम्बेसी के ऑफिशियल अकाउंट ने शेयर किया, 'होर्मुज में एक भारतीय जहाज के बारे में ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है. यह लोगों का ध्यान इस क्रूर बात से हटाने की कोशिश है कि अमेरिका ने एक हफ़्ते से भी कम समय में 3 भारतीय जहाजों पर हमला किया है और 3 बेगुनाह भारतीय नाविकों को मार डाला. यह बहुत बुरा है!'
यह तब हुआ जब ट्रंप ने आरोप लगाया कि होर्मुज स्ट्रेट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तीन जहाजों पर हुए हमलों के पीछे ईरान का हाथ था, जिसमें तीन की मौत हो गई, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बात की पुष्टि की थी कि हमले अमेरिकी नेवी फोर्स ने किए थे और इस घटना को 'पूरी तरह से नामंजूर' बताया था.

उनकी यह टिप्पणी ईरान के उस बयान के बाद आई है जिसमें उसने ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के हमलों की निंदा की थी, जिसमें तीन की मौत हो गई. ईरान ने इन कार्रवाइयों को 'क्रूर' बताया और वाशिंगटन पर 'कानून के खिलाफ काम' करने का आरोप लगाया जिससे दुनिया की शांति और समुद्री सुरक्षा को खतरा है.

एक्सर पर एक बयान में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाकेई ने हमलों में मारे गए भारतीय नागरिकों की मौत पर दुख जताया और इंटरनेशनल जवाबदेही की मांग की. बयान में कहा गया, 'भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के क्रूर हमले, जिनमें कम से कम तीन भारतीय नागरिक मारे गए हैं, अमेरिका की हथियारों के साथ लूट और सरकारी चोरी की चल रही पॉलिसी का साफ सबूत हैं. हम मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हैं और भारतीय लोगों और सरकार के प्रति अपनी सच्ची संवेदनाएं जताते हैं.'

उन्होंने आगे इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंटरनेशनल नियमों के बार-बार उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की. ​​प्रवक्ता ने आगे कहा, 'इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूनाइटेड स्टेट्स को उसके कानून के खिलाफ काम के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और नेविगेशन की आजादी को खतरे में डाल रहा है.'

ये भी पढ़ें- भारतीयों की मौत पर ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया, ईरान को बताया 'बेईमान', कहा- उनकी शर्तें मंजूर नहीं

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IRAN CALLS TRUMP CLAIMS BASELESS

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