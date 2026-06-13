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ईरान ने ट्रंप के दावों को 'बेबुनियाद' बताते हुए 3 भारतीय नाविकों की मौत का जिम्मेदार ठहराया

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: भारत में ईरान के दूतावास ने शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में एक भारतीय जहाज के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें 'बेबुनियाद' बताया. इसने वाशिंगटन पर भारतीय नाविकों को ले जाने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हाल के हमलों से ध्यान भटकाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया. ईरानी एम्बेसी ने कहा कि अमेरिका ने एक हफ़्ते से भी कम समय में तीन भारतीय जहाजों पर हमला किया, जिससे तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई और इस कार्रवाई को 'क्रूर' और 'बेकार' बताया. एक्स पर एक पोस्ट में भारत में ईरानी एम्बेसी के ऑफिशियल अकाउंट ने शेयर किया, 'होर्मुज में एक भारतीय जहाज के बारे में ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है. यह लोगों का ध्यान इस क्रूर बात से हटाने की कोशिश है कि अमेरिका ने एक हफ़्ते से भी कम समय में 3 भारतीय जहाजों पर हमला किया है और 3 बेगुनाह भारतीय नाविकों को मार डाला. यह बहुत बुरा है!'

यह तब हुआ जब ट्रंप ने आरोप लगाया कि होर्मुज स्ट्रेट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तीन जहाजों पर हुए हमलों के पीछे ईरान का हाथ था, जिसमें तीन की मौत हो गई, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बात की पुष्टि की थी कि हमले अमेरिकी नेवी फोर्स ने किए थे और इस घटना को 'पूरी तरह से नामंजूर' बताया था.